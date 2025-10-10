'പുരുഷ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾ വർഷങ്ങളായി അതു ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കായിക്കൂടാ...'; പിന്മാറ്റങ്ങളില്‍ പ്രതികരിച്ച് ദീപിക

ETV Bharat / entertainment

കൽക്കി 2898 എഡി സീക്വൽ, സ്‌പിരിറ്റ് എന്നിവയിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയതിനെപ്പറ്റി സംസാരിച്ച് ബോളിവുഡ് അഭിനേത്രി ദീപിക പദുക്കോൺ.

Deepika Padukone (getty images)
Published : October 10, 2025 at 4:13 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: സന്ദീപ് റെഡി വംഗയുടെ സ്‌പിരിറ്റ്, നാഗ് അശ്വിൻ്റെ കൽക്കി 2898 എഡി സീക്വൽ എന്നീ രണ്ട് ഹൈ പ്രൊഫൈൽ പ്രോജക്‌ടുകളിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയതിൽ പ്രതികരണവുമായി ദീപിക പദുക്കോൺ രംഗത്ത്. പിന്മാറിയതിനെച്ചൊല്ലി ആഴ്‌ചകൾ നീണ്ടുനിന്ന ഊഹാപോഹങ്ങൾക്കും വിവാദങ്ങൾക്കും ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു ദിവസം എട്ട് മണിക്കൂർ മാത്രം ജോലി ചെയ്യണമെന്നും ഈ കാരണം കൊണ്ടാണ് സിനിമകളിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു. തുടർന്ന് തൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ അഭിമുഖത്തിലൂടെയാണ് ദീപിക കാരണങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. സിനിമ മേഖലയോടുള്ള തൻ്റെ നിലപാടും ദീപിക വ്യക്തമാക്കി.

'ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ നിലവിലെ വിലയിരുത്തലുകൾ സമ്മർദകരമായ കാര്യമോ മറ്റെന്തെങ്കിലുമോ ആയി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാകട്ടെ. ഇന്ത്യൻ സിനിമാ മേഖലയിൽ നിരവധി സൂപ്പർസ്റ്റാറുകൾ, പുരുഷ സൂപ്പര്‍ സ്റ്റാറുകള്‍ വർഷങ്ങളായി എട്ട് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഒരിക്കലും വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടിയിട്ടില്ല എന്നത് രഹസ്യമല്ല. ഷൂട്ടിങ്‌ സമയം പരിമിതപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയല്ല ഞാൻ. അവരിൽ പലരും തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ എട്ട് മണിക്കൂർ മാത്രമേ ജോലി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ആരുടെയും പേരുകൾ എടുത്ത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല' - ദീപിക ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു.

'ശമ്പളത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പോലും എനിക്ക് പലകാര്യങ്ങള്‍ നേരിടേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനെ എങ്ങനെ വിളിക്കണമെന്നുപോലും എനിക്ക് അറിയില്ല. എപ്പോഴും എനിക്കു നേരെ വരുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കെതിരെ നിശബ്‌ദമായി പോരാടിയ ഒരാളാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിശബ്‌ദമായും മാന്യമായും പോരാടുക എന്നതാണ് എൻ്റെ രീതി' ദീപിക വ്യക്തമാക്കി.

ഈ വർഷം ആദ്യം മകൾ ദുവയെ സ്വാഗതം ചെയ്‌ത ദീപിക, ജോലി സമയം കുറച്ച് കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിനായി ഷൂട്ടിങ് സമയം പരിമിതപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. എന്നാൽ സ്‌പിരിറ്റിൻ്റെ നിർമ്മാതാക്കൾ അവരുടെ അഭ്യർഥന നിരസിച്ചുവെന്നാണ് വിവരം. അനിമലിന് ശേഷം സന്ദീപ് റെഡി വംഗയുടെ അടുത്ത ചിത്രത്തിൽ നായികയായി അഭിനയിക്കാൻ താരം കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചിരുന്നു.

എന്നാൽ ജോലി സമയം പരിമിതപ്പെടുത്താനുള്ള അവരുടെ തീരുമാനം അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് കാരണമായി. പ്രതിഫലം 25 ശതമാനം വർധിപ്പിക്കണമെന്നും ഏഴ് മണിക്കൂറായി ഷൂട്ടിങ് പരിമിതപ്പെടുത്തണമെന്നും 25 പേരടങ്ങുന്ന തൻ്റെ ക്രൂവിന് ഫൈവ് സ്റ്റാര്‍ താമസസൗക്യങ്ങൾ ഒരുക്കണമെന്നും ദീപിക ആവശ്യപ്പെട്ടതായി, നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളോട് അറിയിച്ചു. ആവശ്യങ്ങൾ സിനിമയുടെ ബജറ്റിനപ്പുറമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നിർമ്മാതാക്കൾ ഈ നിബന്ധനകൾ നിരസിച്ചതായും വെളിപ്പെടുത്തി.

പിന്നീട് ചിത്രത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ദീപിക ചോർത്തി നൽകിയെന്നും, തെലുഗുവില്‍ സംഭാഷണങ്ങൾ നൽകാൻ അവർ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നും ആരോപിച്ച് സ്‌പിരിറ്റ് സംവിധായകൻ സന്ദീപ് റെഡി വംഗ രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. ഇത് ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ വഷളാക്കുന്നതിനും ഒടുവിൽ താരം പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നതിലേക്കും നയിച്ചു. വൈജയന്തി മൂവീസ് നിർമ്മിച്ച കൽക്കി 2898 എഡി സീക്വലിൻ്റെ കാര്യത്തിലും സമാനമായ സാഹചര്യമാണ് ഉടലെടുത്തത്. സെപ്റ്റംബറിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് അവരുടെ പിന്മാറ്റം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ഇതിന് പിന്നാലെ ഷാരൂഖ് ഖാനൊപ്പമുള്ള ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം ദീപിക നടത്തിയിരുന്നു. ഈ ചിത്രത്തില്‍ സുഹാന ഖാൻ, അഭിഷേക് ബച്ചൻ എന്നിവരും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അല്ലു അർജുന്‍ നായകനാവുന്ന അറ്റ്‌ലിയുടെ AA22xA6-ലും ദീപിക അഭിനയിക്കും.

