"ഞങ്ങള് വേർപിരിയാൻ തീരുമാനിച്ചു", കല്ക്കി സീക്വലില് നിന്നും ദീപിക പദുക്കോണ് പുറത്ത്
കല്ക്കി 2898 AD സീക്വലില് ദീപിക പദുക്കോണ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ലെന്ന് നിര്മ്മാതാക്കള്. പ്രതിബദ്ധതയും പങ്കാളിത്തവും കാരണമാണ് സീക്വലില് നിന്നും ദീപിക പുറത്തു പോയതിന് കാരണമെന്ന് നിര്മ്മാതാക്കളായ വൈജയന്തി മൂവീസ് സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു.
Published : September 18, 2025 at 4:35 PM IST
ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര് സയൻസ്-ഫിക്ഷൻ ചിത്രം 'കൽക്കി 2898 AD'യുടെ സീക്വലില് ബോളിവുഡ് സൂപ്പര് താരം ദീപിക പദുക്കോണ് ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് നിര്മ്മാതാക്കള്. തങ്ങള് വേര്പിരിയുകയാണെന്നും കല്ക്കി രണ്ടാം ഭാഗത്തില് ദീപിക ഉണ്ടായിരിക്കില്ലെന്നും സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിക്കുകയായിരുന്നു നിര്മ്മാതാക്കളായ വൈജയന്തി മൂവീസ്.
"കല്ക്കിയുടെ രണ്ടാം ഭാഗത്തില് ദീപിക പദുക്കോണ് ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഞങ്ങള് ഔദ്യോഗികമായി അറിയിക്കുന്നു. വളരെ ശ്രദ്ധാപൂര്വ്വമായ ചര്ച്ചകള്ക്ക് ശേഷമാണ് വേർപിരിയാൻ ഞങ്ങള് തീരുമാനിച്ചത്. ആദ്യ ചിത്രം നിര്മ്മിക്കുന്നതിനിടെയുള്ള നീണ്ട യാത്രയില് ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം പഴയത് പോലെ തുടരാന് കഴിയില്ല. കല്ക്കി 2898 AD പോലുള്ള സിനിമയ്ക്ക് ഇതിലും കൂടുതല് പ്രതിബദ്ധത അര്ഹിക്കുന്നു. ദീപികയുടെ ഭാവി പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് ഞങ്ങള് വിജയാശംസകള് നേരുന്നു," വൈജയന്തി മൂവീസ് എക്സ് അക്കൗണ്ടില് കുറിച്ചു.
This is to officially announce that @deepikapadukone will not be a part of the upcoming sequel of #Kalki2898AD.— Vyjayanthi Movies (@VyjayanthiFilms) September 18, 2025
After careful consideration, We have decided to part ways. Despite the long journey of making the first film, we were unable to find a partnership.
And a film like…
വൈജയന്തി മൂവീസിന്റെ ഈ പ്രഖ്യാപനം ആരാധകരിൽ ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. നാഗ് അശ്വിൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തില് SUM-80 അഥവാ സുമതി എന്ന ഗര്ഭിണിയുടെ വേഷമായിരുന്നു ദീപിക അവതരിപ്പിച്ചത്. 2024 ജൂണിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസ് റെക്കോർഡുകൾ തകർക്കുകയും ഇന്ത്യൻ സയൻസ് ഫിക്ഷന് ഒരു നാഴികക്കല്ല് സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു.
Glad she isn't part of this franchise.....— KarmaDude (@Cancer_Karma009) September 18, 2025
Literally there was no emotion in all the scenes she acted in ....
Even Mrunal Thakur has better expressions for the few minutes she was on the screen.
പ്രതിബദ്ധതയും പങ്കാളിത്തവും കാരണങ്ങളായി നിർമ്മാതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ, ഇതിന് പിന്നില് മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ചിലര് പറയുന്നത്. നിര്മ്മാതാക്കളുടെ പോസ്റ്റിന് പിന്നാലെ ആരാധകരുടെ പ്രതികരണങ്ങളും ഒഴുകിയെത്തി. ചിലർ ഈ നീക്കത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തു.
Looks like people started realising how much actually Deepika’s contributed in success of some big movies😀😀?— Sanjay Goyal (@SanjayGoya6995) September 18, 2025
“ഈ ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ ഭാഗമല്ലാത്തത് നല്ല കാര്യം. അവരുടെ സീനുകളിൽ ഒരു വികാരവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മൃണാൾ താക്കൂർ ചെറിയൊരു റോളിൽ വന്നപ്പോഴും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച്ചവച്ചു,” ഒരാൾ കുറിച്ചു. “വലിയ സിനിമകളുടെ വിജയത്തിന് ദീപിക എത്രത്തോളം സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആളുകൾ ഒടുവിൽ തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്,” മറ്റൊരാള് കുറിച്ചു.
Didn't expect this from Prabhas, the issue with Spirit and Vanga shouldn't have been brought to Kalki. Nag Ashwin would never do this as Deepika's character was very central and this is gonna impact the story.— sohom (@AwaaraHoon) September 18, 2025
അതേസമയം, ഒരു വിഭാഗം ദീപികയെ പിന്തുണച്ചും രംഗത്തെത്തി. ഈ ഫ്രാബൈസിയില് നിന്നും ദീപിക പുറത്തായത് വളരെ നഷ്ടമായിപ്പോയി എന്നാണ് ചിലര് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. “പ്രഭാസിൽ നിന്നും ഇതൊട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. സ്പിരിറ്റും സന്ദീപ് റെഡ്ഡി വംഗയുമായുള്ള പ്രശ്നം കൽക്കിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടിയിരുന്നില്ല.. നാഗ് അശ്വിൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല – ദീപികയുടെ കഥാപാത്രം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു” – ഒരാൾ കുറിച്ചു. “കഥ മുഴുവനും അവരെ രക്ഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു. അവരെ ഒഴിവാക്കിയത് കോർ സ്ക്രിപ്റ്റിനെ ബാധിക്കില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അത് സീക്വലിനെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കും.
It's not about spirit it's because she is going to continue her motherhood for now and she wants to look after the baby so that's the reason she can't give commitments and she part away from movie— Manoj Kumar (@manoj76807) September 18, 2025
ചില ആരാധകർ ഈ സംഭവത്തെ, സന്ദീപ് റെഡ്ഡി വംഗ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പ്രഭാസിന്റെ ‘സ്പിരിറ്റ്’ എന്ന ചിത്രത്തിൽ നിന്നും ദീപിക പിന്മാറിയതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി. ഇതിന്റെ കാരണം പ്രഭാസോ സ്പിരിറ്റോ അല്ലെന്നും മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടാകാമെന്നും ആരാധകര് പറയുന്നു.
പ്രഭാസ്, ദീപിക എന്നിവരെ കൂടാതെ അമിതാഭ് ബച്ചൻ, കമൽഹാസൻ എന്നിവരും ചിത്രത്തില് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. സീക്വലില് നിന്നും ദീപിക പിന്മാറിയതോടെ ആ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കാന് എത്തുന്നത് ആരാകുമെന്ന ആകാംക്ഷയും പ്രേക്ഷകര്ക്കുണ്ട്.
