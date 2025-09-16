ബലാത്സംഗ കേസ്: നടന് സിദ്ദിഖിന് വിദേശത്ത് പോകാന് അനുമതി
തിരികെയെത്തി പാസ്പോര്ട്ട് കോടതിയില് സമര്പ്പിക്കണമെന്ന് ഉത്തരവ്.
Published : September 16, 2025 at 7:51 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ബലാത്സംഗ കേസില് പ്രതിയായ നടന് സിദ്ദിഖിന് വിദേശത്ത് പോകാന് അനുമതി നല്കി കോടതി. തിരുവനന്തപുരം ഒന്നാം ക്ലാസ് ജുഡീഷല് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് നടന് ഒരു മാസത്തെ അനുമതി നല്കിയത്. യുഎഇ, ഖത്തര് എന്നീ രാജ്യങ്ങളില് പോകാന് അനുമതിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സിദ്ദിഖ് കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു.
നടന്റെ ആവശ്യം കോടതി പരിഗണിച്ചു. യുഎഇയില് സെപ്റ്റംബര് 19 മുതല് 24 വരെയും ഖത്തറില് ഒക്ടോബര് 13 മുതല് 18 വരെയും യാത്ര ചെയ്യാം. ശേഷം കോടതിയിലെത്തി പാസ്പോര്ട്ട് തിരികെ നല്കണമെന്നാണ് ഉത്തരവ്. കേസില് ജാമ്യം അനുവദിക്കുന്ന വേളയില് പാസ്പോര്ട്ട് കോടതിയില് നല്കണം എന്നായിരുന്നു വ്യവസ്ഥ.
ഇതിലാണ് കോടതി ഇളവ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിദേശത്ത് തനിക്ക് സിനിമ ചിത്രീകരണത്തിലും ഏതാനും ചടങ്ങുകളിലും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സിദ്ദിഖ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഇതോടെയാണ് കോടതി ഇളവ് അനുവദിച്ചത്.
നടനെതിരെയുള്ള കേസ്: സിനിമയില് അവസരം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് യുവനടിയെ ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കിയെന്നാണ് നടന് സിദ്ദിഖിനെതിരെയുള്ള പരാതി. തിരുവനന്തപുരത്തെ ഹോട്ടലിലേക്ക് വിളിച്ച് വരുത്തിയാണ് ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കിയതെന്നാണ് യുവനടിയുടെ പരാതി.
നടി പരാതിയില് പറയുന്ന ദിവസം സിദ്ദിഖ് ഹോട്ടലില് താമസിച്ചിരുന്നുവെന്നും അന്നേ ദിവസം പരാതിക്കാരി ഹോട്ടലില് എത്തിയിരുന്നുവെന്നും അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തി. സിദ്ദിഖ് നടിക്ക് അയച്ച സന്ദേശം അടക്കമുള്ള തെളിവുകള് കണ്ടെത്താനായിട്ടുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം കുറ്റപത്രത്തില് പറയുന്നുണ്ട്.
