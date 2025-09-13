അക്കി വിനായക്
ഡൊമിനിക് അരുണിൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ലോക ചാപ്റ്റർ വൺ: ചന്ദ്ര' എന്ന ചിത്രം വൻ വിജയമായി ഇപ്പോഴും തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശനം തുടരുകയാണ്. ദുൽഖർ സൽമാൻ നിർമിച്ച ഈ ചിത്രത്തിൽ കല്യാണി പ്രിയദർശനും നസ്ലിനുമാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചത്. തിരക്കഥയുടെയും സംവിധാനത്തിൻ്റെയും അഭിനയത്തിൻ്റെയും മികവ് പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റെടുത്തപ്പോഴും, സിനിമയുടെ ഛായാഗ്രഹണത്തിന് പ്രത്യേക പ്രശംസ ലഭിച്ചു. 'കിംഗ് ഓഫ് കൊത്ത', 'റോഷാക്ക്', 'ലക്കി ഭാസ്കർ' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച നിമിഷ് രവിയാണ് 'ലോക'യുടെ ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ചത്. ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് നിമിഷ് രവി ഇ ടിവി ഭാരതുമായി സംസാരിക്കുന്നു.
ദുൽഖറിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആളാണെന്ന് തോന്നുന്നു?
കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും അദ്ദേഹം എൻ്റെയും മുഖം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. സ്വാഭാവികമായും സൗഹൃദം വളരും, ആഴം വർധിക്കും. ലോക അടക്കം ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു നാല് സിനിമ വർക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. കുറുപ്പ് എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി ഡിക്യുവിനോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. കുറുപ്പ് എന്ന സിനിമ കണ്ടിട്ടാണ് മമ്മൂട്ടി ചിത്രമായ റോഷാക്കിൽ അവസരം ലഭിക്കുന്നത്. റോഷാക്കും കിംഗ് ഓഫ് കൊത്തയും ഏകദേശം ഒരേ സമയം ആണ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്.
വാളയാർ ചെക്ക് പോസ്റ്റിന് അപ്പുറവും ലോക തരംഗം സൃഷ്ടിക്കുകയാണല്ലോ? ലക്കി ഭാസ്കർ (ETV Bharat)
ആദ്യം തന്നെ പ്രേക്ഷകരോട് നന്ദി പറയുന്നു. ലോക പൂർണമായും മലയാളികളെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്ത ഒരു സിനിമയാണ്. കേരളത്തിലെ ഐതിഹ്യ കഥകളെയും അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെയും ആസ്പദമാക്കി ഒരുക്കിയ ഒരു ചിത്രം. നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ അറിവിനും ചിന്തകൾക്കും മാത്രം കണക്ട് ആവുന്ന തരത്തിൽ ലോക എന്ന ചിത്രം മാറും എന്നാണ് ആദ്യം വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ സിനിമ ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് അറിയുന്നതിൽ സന്തോഷം. അതിലുപരി നമ്മുടെ കഥകളെയും ഇമോഷനേയും മറ്റുള്ളവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അതിലേറെ സന്തോഷം. ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സിനിമ ഫോർമാറ്റിൽ ആണ് ലോകയെക്കുറിച്ച് ആദ്യം ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. ഒരു ചെറിയ സിനിമ അത്രമാത്രം. ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് മുന്നിൽ കണ്ടു തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധായകനായ അരുൺ ഡൊമിനിക്കും ഞാനും ആദ്യം ജോലികൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ തിരക്കഥാരചന പുരോഗമിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് പതിയെ പതിയെ സിനിമയുടെ ക്യാൻവാസ് വളരുകയായിരുന്നു.
സിനിമയുടെ വളർച്ചയിൽ ദുൽഖർ സൽമാൻ എങ്ങനെ ഒരു നിർണായക ഘടകമായി മാറി?
തിരക്കഥ പൂർത്തിയായപ്പോൾ കൂടുതൽ കഥാപാത്രങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം എന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തി. ഈ സമയത്താണ് ദുൽഖർ സൽമാൻ ഈ പ്രോജക്ടിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നത്. കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അദ്ദേഹം പൂർണ പിന്തുണ നൽകി. അതോടെ സിനിമയുടെ ക്യാൻവാസ് പിന്നെയും വലുതായി. ഒരു തടസ്സവും ചിന്തകൾക്ക് വിലങ്ങുതടിയാകേണ്ട എന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. ദുൽഖറിനെപ്പോലൊരു നിർമാതാവ് കൂടെയുണ്ടായിരുന്നത് അതിന് വലിയ സഹായമായി.
പിന്നീടാണ് 'ലോക' എന്നത് നിരവധി ഭാഗങ്ങളുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സ് ആയി ചിന്തിക്കാമെന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളായി ഈ കഥ പറയാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. ഈ യൂണിവേഴ്സിലെ ഒരു തുടക്കം മാത്രമാണ് ചന്ദ്ര എന്ന കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം. വമ്പൻ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ.
ലോക ചാപ്റ്റർ വൺ ചന്ദ്ര (ETV Bharat)
എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പ്രധാന ചലഞ്ചുകൾ?
എല്ലാ സിനിമയും ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ അതൊരു ചലഞ്ച് ആയി മാറും. ഓരോ സീനും ഓരോ ഷോട്ടും ചലഞ്ച് തന്നെയാണ്. ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായ കാസ്റ്റിങ്ങിനെക്കുറിച്ച് പോലും ധാരണയില്ലായിരുന്നു. മലയാളത്തിൽ മികച്ച സ്ത്രീപക്ഷ സിനിമകളും സ്ത്രീ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാകുന്ന സിനിമകളും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ വല്ലപ്പോഴും മാത്രമേ ഇത്തരം സിനിമകൾ സംഭവിക്കൂ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വലിയ ക്യാൻവാസിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ഫീമെയിൽ സെൻഡ്രിക് ചിത്രം മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുതുമയുള്ള കാര്യം തന്നെ. ഒരു സ്ത്രീ പ്രധാന കഥാപാത്രം ആകുന്ന 30 കോടിയിലധികം രൂപ ബഡ്ജറ്റ് ഉള്ള ചിത്രം. അങ്ങനെയൊരു കാര്യം മലയാള സിനിമയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഈ സിനിമയുടെ ആശയം കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ദുൽഖർ സൽമാൻ വളരെയധികം ഇമ്പ്രസ്ഡ് ആയി. ഈ സിനിമയുടെ ആശയത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ അദ്ദേഹം പിന്തുണ നൽകി. ദുൽഖർ സൽമാനെ പോലെ ഒരാൾ പിന്തുണയുമായി മുന്നോട്ടു വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിച്ച പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഒക്കെ തന്നെ നിസാരമായി തോന്നി. ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു ആത്മവിശ്വാസം സംഭവിച്ചു. അവിടുന്ന് തുടങ്ങി സിനിമ തീയേറ്ററിൽ എത്തുന്നതുവരെയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു തട്ടുകേടും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാം സ്മൂത്തായി നടന്നു. അഭിനേതാക്കൾ ആകട്ടെ ടെക്നീഷ്യന്മാർ ആകട്ടെ അവരുടെ മാക്സിമം ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഫാൻ്റസി സിനിമകള് മലയാളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചലഞ്ചിങ് കാര്യമാണെന്ന് ചിലർ കരുതുന്നുണ്ടാകാം. ഫാൻ്റസി ഴൊണറിൽ ഇറങ്ങിയ ഭൂരിഭാഗം സിനിമകളും തിയേറ്ററിൽ വലിയ ജനശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയിട്ടില്ല. ആ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചത് ആശയത്തിലൂടെയാണ്. അതായത് കേരളത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വേരൂന്നിയ ഒരു ഫാൻ്റസി സബ്ജക്ട് ഉണ്ട്. കള്ളിയങ്കാട്ട് നീലിയും ചാത്തനും ഒക്കെ കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് തന്നെ ഏതൊരു മലയാളിയും കേട്ടുവളർന്ന കഥകളാണ്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തയായ യക്ഷി, അങ്ങനെയൊരു കഥ പറയുമ്പോൾ വേറൊരു ലോകത്തുള്ള വേറെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ കഥ പറയുന്ന ഒരു ഫീൽ ഒരിക്കലും പ്രേക്ഷകന് തോന്നില്ല. പെട്ടെന്ന് കണക്ട് ആവുകയും ചെയ്യും. കാരണം ഐതിഹ്യമാലയും നീലിയും ഒക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. രാത്രിയിൽ ഇരുട്ടിലൂടെ ഇറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ നീലി പിന്നിലുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കാത്തവരായി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അങ്ങനെയൊരു കഥാപാത്രത്തെ കാലോചിതമായ രീതിയിൽ കൃത്യമായി ഡിസൈൻ ചെയ്ത് അവതരിപ്പിച്ചാൽ കല്ലുകടി ഉണ്ടാകില്ല. നമുക്ക് പരിചയമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ പുനരാവിഷ്കരിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടില്ല എന്നൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു.
ലോകയുടെ ലോകം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ ഛായാഗ്രഹകൻ്റെ പങ്ക്? ലോകയില് കല്യാണി പ്രിയദര്ശന് (ETV Bharat)
മനഃപൂർവം വേറൊരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഒരു ക്യാമറാമാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഒരു സിനിമയുടെ ലുക്ക് തീരുമാനിക്കുന്നത് തിരക്കഥ തന്നെയാണ്. തിരക്കഥയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ഫ്രെയിമുകൾ ഒരുക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. വേറൊരു ലോകവും പശ്ചാത്തലവും കഥ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് വളരെ നാച്ചുറലായി ഓർഗാനിക്കായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടണം. എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ചിത്രങ്ങളിലും അതേ ഫോർമുല തന്നെയാണ് പിന്തുടർന്നത്. തിരക്കഥയിൽ നിന്ന് മാറി ഛായാഗ്രഹണ മികവിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. എല്ലാം തിരക്കഥയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തതിനനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ക്യാരക്ടറിൻ്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ്യൂം, ആർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എല്ലാം വളരെ വലുതായിരുന്നു. അവർക്ക് കിട്ടിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അവർ അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ തോന്നിയ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ ക്യാമറയിലേക്ക് പകർത്തുമ്പോൾ പതിയെ പതിയെ പ്രേക്ഷകൻ മറ്റൊരു ലോകത്തിൽ ആണെന്ന് തോന്നണം.ലൈറ്റിങ് കൊണ്ട് മായാജാലം കാണിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ?
ഈ സിനിമയുടെ ലൈറ്റിങ് പാറ്റേനെ കുറിച്ച് പലരും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ലൈറ്റിങ് കൊണ്ട് മായാജാലം കാണിക്കാൻ ഫോഴ്സ് ഫുള്ളി ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോള് കാണുന്ന ഗുണനിലവാരം പോലും ലഭിക്കില്ലായിരുന്നു. തിരക്കഥയ്ക്കും സാഹചര്യത്തിനും അനുസരിച്ച് വെളിച്ചവും ഫ്രെയിമും ഒരുക്കി. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാം ഓർഗാനിക് ആയി വന്നതാണ്. ലൈറ്റിങ് പാറ്റേണിൻ്റെ സ്വഭാവവും ഫ്രെയിമുകളുടെ പ്രത്യേകതയും പോലും പ്രിപ്രൊഡക്ഷനിൽ ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തു. ക്യാമറ മാത്രമല്ല എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റും തിരക്കഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് പണിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങി വന്നു എന്നൊരു ഭാഗ്യം സംഭവിച്ചു. എല്ലാ സിനിമയ്ക്കും ഞാൻ ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും. ഒരു സിനിമയ്ക്ക് കുറവ് ഒരു സിനിമയ്ക്ക് കൂടുതൽ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല.
സംവിധായകനൊപ്പം കഥയെഴുതി തുടങ്ങുന്നത് മുതൽ താങ്കളും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇതിൽ ഒരു ഗംഭീര സിനിമയുണ്ടെന്നു തോന്നിയത്? ലോക ചാപ്റ്റർ വൺ ചന്ദ്ര (ETV Bharat)
അതേ,ഈ സിനിമയുടെ എഴുത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ഞാൻ സംവിധായകനായ ഡൊമിനിക് അരുണിന് ഒപ്പം ഉണ്ട്. സുപരിചിതമായ ഫാൻ്റസി കഥാപാത്രം വന്നപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിനുള്ളിൽ ഒരു സിനിമാറ്റിക്കായ പോസിറ്റിവിറ്റി തോന്നി. ചന്ദ്ര എന്ന കഥാപാത്രം നീലിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു നിമിഷം ഉണ്ട് സിനിമയിൽ. തിരക്കഥാ രചനയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ആ രംഗം ഒരുപാട് സ്പർശിച്ചിരുന്നു. ഈ സിനിമയുടെ പ്രമോഷൻ വേളയിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച ഒരു ടാഗ് ലൈൻ ഉണ്ട്," അവർ നമുക്കൊപ്പം ജീവിക്കുന്നു..." ഇത്തരം ഫാൻ്റസി കഥാപാത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റും ജീവിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്ന ഇൻടറസ്റ്റിങ് കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇതൊരു ഗംഭീര സിനിമയായി മാറുമെന്ന് തോന്നാനുള്ള ആദ്യ കാരണം.കഥാപാത്രങ്ങളെ ഭംഗിയായി കാണാൻ ഏത് ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കണം?
ഈ സിനിമയിൽ കഥാപാത്രങ്ങളെ അതിമനോഹരമായി ഒപ്പിയെടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രദ്ധ കൂടുതൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചത് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഇമോഷനെ പകർത്താൻ ആയിരുന്നു. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഇമോഷൻസ് കൃത്യമായി ഒപ്പിയെടുത്ത് സിൽവർ സ്ക്രീനിലൂടെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ പിന്നെ പ്രേക്ഷകർ എന്ത് കാണുന്നോ അതെല്ലാം അതിമനോഹരമായി തോന്നും.
ചിത്രീകരണ സമയത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ? ലോക ചാപ്റ്റർ വൺ ചന്ദ്ര (ETV Bharat)
ഓരോ സിനിമയിലും ഓരോ ദിവസവും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇന്ന് എന്ത് പണിയാണ് വരാനിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കാതെ നിർവാഹമില്ല. ഈ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരല്പം ബുദ്ധിമുട്ടി ചിത്രീകരിച്ചത് കാട്ടിനുള്ളിലെ കുഞ്ഞു നീലിയുടെ രംഗങ്ങളാണ്. സിനിമ കണ്ടവർക്ക് ധാരണ ഉണ്ടാകും ആ കുട്ടി വളരെ മനോഹരമായി പെർഫോം ചെയ്തു. നല്ല ആത്മസമർപ്പണം ഉള്ള കുട്ടി. അവൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല എങ്കിലും ഒരുപാട് സമയം ഒരുപാട് ടേക്കുകൾ അതും ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നി. ചിത്രീകരണം മാത്രമല്ല ആ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ദൂരം കാട്ടിലൂടെ നടക്കുകയും വേണം. സിനിമയുടെ ഏറ്റവും മർമപ്രധാനമായ ഭാഗമാണ്. ലോക എന്ന സിനിമയുടെ ആശയം തന്നെ ആ രംഗത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ചെറിയ പിഴവുകൾ സംഭവിച്ചാൽ സിനിമയെ മൊത്തത്തിൽ അത് ബാധിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു പേടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. സിനിമകൾക്കുള്ളിലെ സാങ്കല്പിക ലോകം ഓർഗാനിക്കായി സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും താങ്കളുടെ സിനിമകളിൽ തുടർച്ചയായി പ്രേക്ഷകർ മറ്റൊരു ലോകം നോക്കി കാണുന്നുണ്ട്
വീണ്ടും പറയട്ടെ സിനിമകൾക്കുള്ളിലെ ലോകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് ഓർഗാനിക് ആയാണ് ആണ്. പക്ഷേ ഒരു സാങ്കല്പിക ലോകത്തിൽ കഥ പറയുന്ന സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടവുമാണ്. ഒരു തീയേറ്ററിലെത്തി ലൈറ്റുകൾ ഓഫ് ചെയ്ത് തിരശ്ശീല തെളിയുമ്പോൾ മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സിദ്ധി ലഭിച്ചാൽ എത്ര മനോഹരമായിരുന്നു. ആ ഒരു മാജിക് എന്നെക്കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്കുതന്നെ സാങ്കൽപ്പിക ലോകത്തിൽ കഥ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള സിനിമകൾ കാണാൻ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഈ ലോകത്തില്ലാത്ത മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക് ഒരു രണ്ടര മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ എത്ര മനോഹരമായിരിക്കും. എല്ലാത്തരം ഴോണറിൽ ഉള്ള സിനിമകളും ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക് കൈപിടിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന തരത്തിലുള്ള ആശയങ്ങളോടും ചിത്രങ്ങളോടും ഒരല്പം ഇഷ്ടം കൂടുതൽ ഉണ്ടാകും. ഞാനിതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളിലെല്ലാം അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം പ്രേക്ഷകന് സമ്മാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ഒരു ശ്രമമാണ്. ആ ശ്രമങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.
ലക്കി ഭാസ്കർ പോലൊരു ലോകമൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കാൻ തെലുഗു സിനിമയ്ക്കും ഹിന്ദി സിനിമയ്ക്ക് ഒക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് സാധിക്കും. മലയാള സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റൊരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഡ്ജറ്റ് താങ്ങാവുന്നതല്ല. എങ്കിലും നല്ല ആശയങ്ങളുടെ പിൻബലത്തിൽ നമുക്കും ലോക പോലുള്ള ലോകങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാം.
യൂട്യൂബ് നോക്കി സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി പഠിച്ചു എന്ന് എവിടെയോ പറയുന്നത് കേട്ടു ലക്കി ഭാസ്കറില് ദുല്ഖര് സല്മാന് (ETV Bharat)
ഞാൻ പഠിച്ചത് വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ്. കോളജിൽ പ്രോജക്ടിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരുപാട് പേർ ഷോർട്ട് ഫിലിമുകൾ ചെയ്തു. അവരുടെ ഷോർട്ട് ഫിലിമിന് ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ചാണ് എൻ്റെ തുടക്കം. ക്യാമറയ്ക്ക് പിന്നിലെ ടെക്നിക്ക് കൃത്യമായി ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട സമയത്ത് ആരുടെയും സഹായിയായി നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. പിന്നെ പഠിക്കാനും കാണാനുമുള്ള ഏക പോംവഴി യൂട്യൂബ് തന്നെയാണ്. ആരെയും അസിസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, എങ്കിൽ ആദ്യ സിനിമയായ ലൂക്ക എങ്ങനെ കിട്ടി?
ലൂക്കാ എന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കോളജിലെ അധ്യാപകൻ കൂടിയായ അരുൺ ബോസ് ആണ്. ഒരു ചെറിയ ഇൻഡിപെൻഡൻഡ് ചിത്രമായി ചെയ്യാനായിരുന്നു പ്ലാൻ. പ്രോജക്ടിൻ്റെ ചിത്രീകരണ ഘട്ടം വരെ എത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ടോവിനോ തോമസിലേക്ക് ഈ കഥ എത്തുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ പ്രോജക്ട് ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് ടോവിനോ തോമസ് വലിയൊരു താരമായിട്ടില്ല. ഒരുപക്ഷേ എന്നു നിന്റെ മൊയ്തീൻ എന്ന സിനിമ പോലും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താരപദവി ഉയരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താരപദവി ഉയരുന്നതിനനുസരിച്ച് ലൂക്ക എന്ന സിനിമയുടെ വലുപ്പം കൂടി.
നടിപ്പിൻ നായകൻ സൂര്യ സർ എന്തുപറയുന്നു? ലൂക്കയില് ടൊവിനോയും അഹാനയും (ETV Bharat)
വെങ്കി അറ്റ്ലൂരി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സൂര്യ 46 എന്ന ചിത്രത്തിനുവേണ്ടി ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്നു. ലക്കി ഭാസ്കർ എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ തന്നെയാണ് വെങ്കി അറ്റ്ലൂരി. സൂര്യ എന്ന നടൻ വളരെ സൗമ്യനും മനോഹരമായി സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുമാണ്. ലോക എന്ന ചിത്രം സൂര്യ സാറിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. സിനിമ കണ്ടിട്ട് സൂര്യ സാറും ജ്യോതികയും വീഡിയോ കോളിൽ അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചിരുന്നു. വളരെ ആഴത്തിലുള്ള അഭിനന്ദന പ്രവാഹം ആയിരുന്നു അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായത്. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും സൂര്യ 46 എന്ന സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് പുനരാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാം ഒരുമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ലോക എന്ന സിനിമയിലെ ചില പോയിൻ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിക്കും. അദ്ദേഹത്തെ പോലൊരു സീനിയർ നടൻ ഞാൻ ചെയ്ത വർക്കിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയി സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ വല്ലാത്ത സന്തോഷവും അഭിമാനവും. ലോകയുടെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ എപ്പോൾ വരും?
ലോക എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ അടുത്ത മൂന്നു ഭാഗങ്ങളുടെ എഴുത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭ നടപടികൾ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ എഴുതുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സൂക്ഷിക്കണം. ലോക പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും അപ്പുറത്താണ് വിജയം നേടിയത്. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പതിന്മടങ്ങായി വർധിച്ചു. ഓരോ ഭാഗത്തിനും പ്രേക്ഷകർ നൽകുന്ന പ്രതീക്ഷ വളരെ വലുതാണ്. അതൊക്കെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കണം. ലോക ചാപ്റ്റർ വൺ ചന്ദ്ര എന്നത് ഈ യൂണിവേഴ്സിലേക്കുള്ള ഒരു കിളിവാതിൽ മാത്രമായിരുന്നു. അങ്ങനെയൊരു കിളിവാതിൽ തന്നെ പ്രേക്ഷകർ വലിയ രീതിയിൽ ഏറ്റെടുത്തു. കുറച്ചുകൂടി അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തിരക്കഥയിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യണം. എന്തായാലും എഴുത്ത് പരിപാടികൾ മുന്നോട്ടുപോകുന്നു.
