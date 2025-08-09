Essay Contest 2025

ദുരൂഹത നിറച്ച് 'ക്രിസ്റ്റീന'; ആകാംഷയുണർത്തി സെക്കൻഡ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി - CHRISTINA MOVIE POSTER

ആകാംഷയും ദുരൂഹതയുമുള്ള ഈ സിനിമ ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ത്രില്ലറാണ്. സുധീർ കരമന, എം ആർ ഗോപ കുമാർ എന്നിവരോടൊപ്പം പുതുമുഖങ്ങളും ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നു.

Second Look Poster of New Thriller Movie Christina Out
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 9, 2025 at 11:52 AM IST

എറണാകുളം: സിഎസ് ഫിലിംസിൻ്റെ ബാനറിൽ സുദർശനൻ രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്ന 'ക്രിസ്റ്റീന' എന്ന പുതിയ സിനിമയുടെ സെക്കൻഡ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി. ആകാംഷയും ദുരൂഹതയും നിറഞ്ഞ പോസ്റ്റർ പ്രമുഖ സിനിമാ താരങ്ങളുടെ സമൂഹ മാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെയാണ് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിയത്. പോസ്റ്റർ ഇതിനോടകം തന്നെ സിനിമ പ്രേമികളുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റി.

ക്രിസ്റ്റീന ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ത്രില്ലർ സിനിമയാണ്. നാല് യുവാക്കളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി കടന്നു വരുന്ന ഒരു സെയിൽസ് ഗേളാണ് സിനിമയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രം. ഈ പെൺകുട്ടി അവരുടെ ജീവിതത്തിലും, തുടർന്ന് ആ ഗ്രാമത്തിലും സൃഷ്ടിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് സിനിമയുടെ ഇതിവൃത്തം. ആകാംഷയും ഉദ്വേഗജനകമായ കഥാ സന്ദർഭങ്ങളും സിനിമയെ വേറിട്ടുനിർത്തുമെന്ന് അണിയറ പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു.

പ്രമുഖ താരങ്ങളും പുതുമുഖങ്ങളും

മുതിർന്ന താരങ്ങളായ സുധീർ കരമനയും എം ആർ ഗോപ കുമാറും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു. ശക്തമായ കഥാ പാത്രങ്ങളിലൂടെ ഇവർ സിനിമയ്ക്ക് ആഴം നൽകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇവരോടൊപ്പം പുതുമുഖ താരങ്ങൾക്കും ചിത്രം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട്. സീമ ജി നായർ, നസീർ സംക്രാന്തി, ആര്യ, മുരളീധരൻ, രാജേഷ് കോബ്ര, ശിവ മുരളി, മായ കൃഷ്ണ, ശ്രീജിത്ത് ബാലരാമപുരം, സുനീഷ് കെ ജാൻ, കലാഭവൻ നന്ദന എന്നിവരാണ് മറ്റു പ്രധാന വേഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.

Second Look Poster of New Thriller Movie Christina Out (ETV Bharat)

ചിത്രീകരണ വിശേഷങ്ങൾ

സിനിമാപ്രേമികളെ ആകർഷിക്കുന്ന പ്രകൃതിരമണീയമായ ലൊക്കേഷനുകളാണ് ചിത്രത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട് എന്നീ ജില്ലകളിലും തമിഴ്നാട്ടിലുമായിട്ടാണ് ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയത്. സിനിമ നിർമാണത്തിൽ ചിത്രാ സുദർശനാണ് ഈ ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്.

സാങ്കേതിക മികവും സംഗീതവും

പ്രമുഖ ഛായാഗ്രാഹകൻ ഷമീർ ജിബ്രാനാണ് കാമറ കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അക്ഷയ് സൗദയുടെ എഡിറ്റിങ് സിനിമയുടെ വേഗത വർധിപ്പിക്കും. ശ്രീനാഥ് എസ് വിജയ് ആണ് സംഗീതം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ജാസി ഗിഫ്റ്റ്, നജിം അർഷാദ്, രശ്മി മധു, ലക്ഷ്മി രാജേഷ് എന്നിവർ ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ ഇതിനോടകം തന്നെ സംഗീത പ്രേമികൾക്കിടയിൽ ചർച്ചയായി കഴിഞ്ഞു. ഗുഡ് വിൽ എൻ്റർടെയ്ൻമെൻ്റ്സിനാണ് സംഗീത അവകാശം. അജയ് തുണ്ടത്തിലാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ പിആർഓ. ക്രിസ്റ്റീനയുടെ റിലീസ് തീയതി ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് അണിയറപ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചു.

