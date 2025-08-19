ETV Bharat / entertainment

മരിച്ചെന്ന് കരുതിയപ്പോള്‍ പോരാളിയെപ്പോലെ കടലിനടിയിൽ നിന്ന് പ്രധാന വള്ളത്തിലേക്ക് ചാടിക്കയറിയ സത്യന്‍; 'ചെമ്മീൻ' ഓര്‍മകളില്‍ സതീഷ് സത്യന്‍ - 60TH YEAR OF CHEMMEEN MOVIE

ചെമ്മീൻ സിനിമയുടെ അറുപതാം വാർഷിക നിമിഷത്തിൽ സത്യൻ്റെ മകൻ സതീഷ് സത്യൻ സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള ചില ഓർമകൾ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു

ചെമ്മീൻ സിനിമയില്‍നിന്ന് (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 19, 2025 at 11:43 AM IST

5 Min Read

മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു നക്ഷത്രമാണ് 'ചെമ്മീൻ'. ജ്ഞാനപീഠം ജേതാവായ തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ളയുടെ വിഖ്യാത നോവലിനെ ആസ്പദമാക്കി രാമു കാര്യാട്ട് സംവിധാനം ചെയ്ത് 1965 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഈ ചിത്രം ഒരു സിനിമ എന്നതിനപ്പുറം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അടയാളപ്പെടുത്തലായിരുന്നു. തകഴിയുടെ സാഹിത്യവും എസ് എൽ പുരം സദാനന്ദൻ്റെ തിരക്കഥയും രാമു കാര്യാട്ടിൻ്റെ സംവിധാനമികവും ചേർന്നപ്പോൾ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് ത്രിമൂർത്തികളുടെ ഒരു കലാസൃഷ്ടിയായിരുന്നു.

നിറങ്ങളിലേക്ക് ഒരു കുതിപ്പ്

മലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കലാകാരന്മാരാണ് ചെമ്മീൻ സിനിമയുടെ ഭാഗമായത്. ചെമ്പൻ കുഞ്ഞായി കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നായർ നിറഞ്ഞാടുകയായിരുന്നു.. പരീക്കുട്ടിയായ മധുവിൻ്റെ കഥാപാത്രം എക്കാലവും മലയാളികളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു വിങ്ങലാണ്. പ്രതിനായക വേഷം ആണെങ്കിലും നായകതുല്യ കഥാപാത്രമായിരുന്നു സത്യൻ്റെ പളനി.

സതീഷ് സത്യൻ (ETV Bharat)

മലയാളത്തിൽ ഈസ്റ്റ്മാൻ കളറിൽ ചിത്രീകരിച്ച ആദ്യത്തെ സിനിമയായിരുന്നു ചെമ്മീൻ. ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് സിനിമകളുടെ ലോകത്തുനിന്ന് വർണങ്ങളിലേക്കുള്ള വലിയൊരു കുതിച്ചുചാട്ടമായിരുന്നു അത്. ഈ മാറ്റം സിനിമയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയില്ല. സിനിമയുടെ 50-ാം ദിവസത്തെ പരസ്യം കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ പത്രങ്ങളിൽ കളർ ഫോർമാറ്റിൽ അച്ചടിച്ചുവന്നത് അച്ചടി മേഖലയ്ക്കും ഒരു വഴിത്തിരിവായി. 8 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി നിർമിച്ച ചിത്രം 40 ലക്ഷം രൂപ ലാഭം നേടി, ആ ലാഭം കൊണ്ട് നിർമാതാവ് ബാബു ഇസ്മായിൽ സേട്ട് എറണാകുളത്ത് 'കവിത' തിയേറ്റർ പണിതു. 2000 രൂപ പ്രതിഫലം ലഭിച്ച മധുവും, 12,000 രൂപ പ്രതിഫലം ലഭിച്ച സത്യനും ഈ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി.

അമ്മയുടെ പ്രോത്സാഹനത്തില്‍ ഷീലയും

ചെമ്മീനിലെ അഭിനയത്തിന് നടി ഷീലയ്ക്ക് പ്രോത്സാഹനം ലഭിച്ചത് സ്വന്തം അമ്മയിൽനിന്നാണ്. 1956-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ നോവൽ വായിച്ച അമ്മയാണ് ഷീലയോട് ഈ അവസരം ഒരു കാരണവശാലും നഷ്ടപ്പെടുത്തരുതെന്ന് പറഞ്ഞത്. പുതിയ കാലത്തെ പോലെ ഒരു നഗരത്തിൽ ഒന്നിലധികം തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് തുടക്കമിട്ടതും 'ചെമ്മീൻ' ആയിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്ത് ശ്രീകുമാർ, ന്യൂ തിയേറ്ററുകളിലും എറണാകുളത്ത് ശ്രീധർ, പത്മ തിയേറ്ററുകളിലും ചിത്രം ഒരേസമയം റിലീസ് ചെയ്തു.

മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ച സത്യൻ

ചെമ്മീൻ സിനിമയുടെ അറുപതാം വാർഷിക നിമിഷത്തിൽ സത്യൻ്റെ മകൻ സതീഷ് സത്യൻ ചെമ്മീൻ സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള ചില ഓർമകൾ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്.

സതീഷ് സത്യന്‍ (ETV Bharat)

"1965 മാസം കൃത്യമായി ഓർമയില്ല. മണക്കാടുള്ള ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആകാശവാണി വച്ചിരിക്കുന്നു. ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങളുടെ പ്രക്ഷേപണം നടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഒരു പ്രത്യേക അറിയിപ്പ് എന്നൊരു അനൗൺസ്മെൻ്റ് കേൾക്കാനിടയായത്. കൊച്ചിക്ക് അടുത്തുള്ള ഏതോ ഒരു കടപ്പുറത്ത് ചെമ്മീൻ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടയിൽ അപകടം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. മറ്റു വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല. ഇതാണ് റേഡിയോയിലൂടെ കേട്ടത്. മദ്രാസിൽ നിന്നും ചെമ്മീൻ എന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പപ്പ ( സത്യൻ ) കത്തെഴുതിയ വിവരം ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമയിൽ എത്തി. ഞങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു. ഫോണും ഇൻ്റർനെറ്റും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാലം. ഒരു കോൾ വിളിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ചെന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യണം. പല വഴിയിലുള്ള അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ ചെമ്മീൻ്റെ ലൊക്കേഷനിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചു."

ചെമ്മീൻ സിനിമയില്‍നിന്ന് (ETV Bharat)
കൊച്ചിക്ക് അടുത്ത് അല്ല കൊടുങ്ങല്ലൂരിലാണ് സംഭവം. കടലിന് നടുക്കുള്ള ചിത്രീകരണമാണ്. പളനി സ്രാവിനെ പിടിക്കാൻ പോകുന്ന രംഗമാണ് എടുക്കുന്നത്. മധുവും സത്യനും സ്ഥലത്തുണ്ട്. മൂന്നുനാല് വള്ളങ്ങൾ കൂട്ടിക്കെട്ടിയാണ് ക്യാമറയും ലൈറ്റും വച്ച് ചിത്രീകരണം സാധ്യമാക്കാനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പളനിയുടെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഒറ്റ വള്ളം ഒരു വടം ഉപയോഗിച്ച് പ്രധാന വള്ളവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പളനി ചുഴിയിൽപ്പെടുന്നതു വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് രാവിലെ ചിത്രീകരിച്ചത്. എന്നാൽ ഉച്ചയോടെ കടക്ഷോഭം ആരംഭിച്ചു. 5 മീറ്ററോളം ഉയരത്തിൽ ആഞ്ഞടിച്ച തിരമാലകൾ കൂട്ടിക്കെട്ടിയ വള്ളത്തെ തകർത്തു. സത്യൻ ഒറ്റ വള്ളത്തിലാണ്. ക്യാമറാമാൻ മാർക്കസ് ക്യാമറ വെള്ളത്തിലേക്ക് പോകാതെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചങ്ങാടം പോലെ കെട്ടിയ വള്ളത്തിന് മുകളിൽ കിടന്നു. റിഫ്ലക്ടറുകളും ലൈറ്റുകളും ക്യാമറ സ്റ്റാൻഡും കടൽ വിഴുങ്ങി. മധുവും രാമു കാര്യാട്ടും അടക്കമുള്ള മറ്റു ഗ്രൂപ്പ് കടലിൽ വീഴാതെ വള്ളത്തിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ്. അവർ സ്വന്തം സുരക്ഷ പോലും നോക്കാതെ ഒറ്റ വള്ളത്തിലുള്ള സത്യനെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. ഇതിനിടയിൽ മോട്ടോർ ബോട്ടുകൾ ഷൂട്ടിങ് ടീമിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി മുന്നോട്ടു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷേ ശക്തമായ തിരമാലകൾ കാരണം അവർക്ക് അടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പൊടുന്നനെ ഒറ്റ വള്ളവും പ്രധാന വള്ളവുമായി കൂട്ടിക്കെട്ടിയിരുന്ന വടം പൊട്ടി തകർന്നു. അതിശക്തമായ തിരമാലയിൽ സത്യൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒറ്റ വള്ളം നേർരേഖയിൽ ആകാശത്തേക്ക് ഉയർന്നുപൊങ്ങി. പൊടുന്നനെ ആ വെള്ളവും സത്യൻ മാഷും കടലിലേക്ക് പതിച്ചു.
ചെമ്മീൻ സിനിമയില്‍നിന്ന് (ETV Bharat)
വള്ളവുമില്ല സത്യൻ മാഷും ഇല്ല. ഷൂട്ടിങ് സംഘം സ്‌തബ്‌ധരായി. സത്യൻ മാഷ് മരണപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെയാണ് രാമു കാര്യാട്ട് അടക്കം കരുതിയത്. എന്നാൽ എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് മൂന്നോ നാലോ മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം ഒരു പോരാളിയെപ്പോലെ സത്യൻ കടലിനടിയിൽ നിന്ന് പ്രധാന വള്ളത്തിലേക്ക് ചാടിക്കയറി. ഈ സംഭവം മധു ഓർത്തെടുത്തത്, 'ലോകോത്തര ഗോളിയെ വെട്ടിച്ച് ഗോളടിച്ച ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരനെ പോലെ സത്യൻ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവന്നു' എന്നാണ്.
ചെമ്മീൻ സിനിമയില്‍നിന്ന് (ETV Bharat)

ഇതുകൊണ്ടും അപകടങ്ങൾ അവസാനിച്ചില്ല. അപകടം കാരണം ചിത്രീകരണം നിർത്തിവെച്ച് സത്യൻ കാറിൽ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മടങ്ങുന്ന വഴി മംഗലപുരത്ത് വെച്ച് കാർ ഒരു ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിലിടിച്ച് തകർന്നു. വാരിയെല്ലുകൾക്ക് പരിക്കേറ്റെങ്കിലും സത്യൻ വീണ്ടും മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ചു.

ചെമ്മീൻ സിനിമയില്‍നിന്ന് (ETV Bharat)

അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങും ഒരു മുണ്ടും ജുബ്ബയും

ചെമ്മീൻ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ പുരസ്‌കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് നടന്ന അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങിൽ എന്തു ധരിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് സത്യനും രാമു കാര്യാട്ടും ബാബു സേട്ടും ചർച്ച ചെയ്തു. 'നമ്മൾ മലയാളികളല്ലേ, നല്ലൊരു മുണ്ടും ജുബ്ബയും മതി' എന്ന് സത്യൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. മുണ്ടും ജുബ്ബയും ധരിച്ചാണ് ചെമ്മീൻ സിനിമയുടെ പുരസ്കാരം പ്രസിഡൻ്റിൽ നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ അതിൻ്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ ഡൽഹിയിലേക്ക് യാത്രയായത്. ആ വേഷത്തിലാണ് പ്രസിഡൻ്റിൽ നിന്ന് സ്വർണ മെഡൽ ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. തെന്നിന്ത്യയിൽ പ്രസിഡൻ്റിന്റെ കൈയിൽ നിന്ന് സ്വർണ മെഡൽ നേടിയ ആദ്യ ചിത്രമാണ് 'ചെമ്മീൻ' . ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച 100 സിനിമകളിലൊന്നായും ഇത് വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ചെമ്മീൻ സിനിമയില്‍നിന്ന് (ETV Bharat)
ചെമ്മീൻ എന്ന സിനിമ തീയറ്ററിൽ റിലീസ് ആകുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ തനിക്ക് കാണാൻ അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നുവെന്ന് സതീഷ് സത്യൻ പറഞ്ഞു. സതീഷ് സത്യൻ പത്താം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ചെമ്മീൻ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്കൂൾ അവധിക്ക് പിതാവായ സത്യനോടൊപ്പം മദ്രാസിൽ ചെന്ന് നിൽക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെയൊരിക്കൽ ഒരു വൈകുന്നേരം ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞെത്തിയ സത്യൻ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒപ്പം മകനെയും കൂട്ടി. ആ യാത്ര ചെന്നുനിന്നത് ജെമിനി സ്റ്റുഡിയോയിൽ. അവിടെ എത്തുന്നതുവരെ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് സതീഷ് സത്യന് അറിയില്ലായിരുന്നു. സംവിധായകനായ രാമു കാര്യാട്ട്, നിർമാതാവ് ബാബു സേട്ട്, സത്യൻ,സതീഷ് സത്യൻ ഇവർ നാലുപേരും ചേർന്നാണ് ചെമ്മീൻ എന്ന സിനിമയുടെ ആ പ്രിവ്യൂ കാണുന്നത്.
ചെമ്മീൻ (ETV Bharat)
ചെമ്മീൻ ഒരുങ്ങേണ്ടിയിരുന്നത് ഹിന്ദിയില്‍ചെമ്മീന്‍ നോവലിന്‍റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ വായിച്ച ഹിന്ദി നടന്‍ സുനില്‍ദത്ത് ഇത് ഹിന്ദിയില്‍ സിനിമയാക്കാന്‍ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ചെമ്മീൻ ഒരുങ്ങേണ്ടിയിരുന്നത് ഹിന്ദി ഭാഷയിൽ ആയിരുന്നു. ഹിന്ദിയിൽ ചിത്രം ഒരുക്കാനുള്ള അവകാശം തകഴിയിൽ നിന്നും സുനില്‍ദത്ത് വാങ്ങി. ചെമ്മീന്‍ ദേശീയതലത്തില്‍ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ആശയമാണെന്ന് സുനില്‍ ദത്ത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നിരിക്കണം. പക്ഷേ, ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ചില സുഹൃത്തുക്കള്‍ സുനിൽ ദത്തിനെ ഈ ചിത്രം ചെയ്യുന്നതില്‍നിന്ന് വിലക്കി. ചെമ്മീൻ്റെ പ്രമേയം ചിലപ്പോള്‍ വര്‍ഗീയ ലഹളയുണ്ടാകുമെന്ന് അവര്‍ ഭയപ്പെട്ടു.
ചെമ്മീൻ സിനിമയില്‍നിന്ന് (ETV Bharat)
ആ ഘട്ടത്തിലാണ് രാമു കാര്യാട്ട് സിനിമയുടെ അവകാശത്തിനായി സുനിൽ ദത്തിനെ സമീപിക്കുന്നത്. സുനില്‍ദത്തിൽ നിന്നും അവകാശം മടക്കിവാങ്ങിയാണ് ചെമ്മീൻ മലയാളം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്.

