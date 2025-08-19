മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു നക്ഷത്രമാണ് 'ചെമ്മീൻ'. ജ്ഞാനപീഠം ജേതാവായ തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ളയുടെ വിഖ്യാത നോവലിനെ ആസ്പദമാക്കി രാമു കാര്യാട്ട് സംവിധാനം ചെയ്ത് 1965 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഈ ചിത്രം ഒരു സിനിമ എന്നതിനപ്പുറം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അടയാളപ്പെടുത്തലായിരുന്നു. തകഴിയുടെ സാഹിത്യവും എസ് എൽ പുരം സദാനന്ദൻ്റെ തിരക്കഥയും രാമു കാര്യാട്ടിൻ്റെ സംവിധാനമികവും ചേർന്നപ്പോൾ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് ത്രിമൂർത്തികളുടെ ഒരു കലാസൃഷ്ടിയായിരുന്നു.
നിറങ്ങളിലേക്ക് ഒരു കുതിപ്പ്
മലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കലാകാരന്മാരാണ് ചെമ്മീൻ സിനിമയുടെ ഭാഗമായത്. ചെമ്പൻ കുഞ്ഞായി കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നായർ നിറഞ്ഞാടുകയായിരുന്നു.. പരീക്കുട്ടിയായ മധുവിൻ്റെ കഥാപാത്രം എക്കാലവും മലയാളികളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു വിങ്ങലാണ്. പ്രതിനായക വേഷം ആണെങ്കിലും നായകതുല്യ കഥാപാത്രമായിരുന്നു സത്യൻ്റെ പളനി.
മലയാളത്തിൽ ഈസ്റ്റ്മാൻ കളറിൽ ചിത്രീകരിച്ച ആദ്യത്തെ സിനിമയായിരുന്നു ചെമ്മീൻ. ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് സിനിമകളുടെ ലോകത്തുനിന്ന് വർണങ്ങളിലേക്കുള്ള വലിയൊരു കുതിച്ചുചാട്ടമായിരുന്നു അത്. ഈ മാറ്റം സിനിമയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയില്ല. സിനിമയുടെ 50-ാം ദിവസത്തെ പരസ്യം കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ പത്രങ്ങളിൽ കളർ ഫോർമാറ്റിൽ അച്ചടിച്ചുവന്നത് അച്ചടി മേഖലയ്ക്കും ഒരു വഴിത്തിരിവായി. 8 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി നിർമിച്ച ചിത്രം 40 ലക്ഷം രൂപ ലാഭം നേടി, ആ ലാഭം കൊണ്ട് നിർമാതാവ് ബാബു ഇസ്മായിൽ സേട്ട് എറണാകുളത്ത് 'കവിത' തിയേറ്റർ പണിതു. 2000 രൂപ പ്രതിഫലം ലഭിച്ച മധുവും, 12,000 രൂപ പ്രതിഫലം ലഭിച്ച സത്യനും ഈ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി.
അമ്മയുടെ പ്രോത്സാഹനത്തില് ഷീലയും
ചെമ്മീനിലെ അഭിനയത്തിന് നടി ഷീലയ്ക്ക് പ്രോത്സാഹനം ലഭിച്ചത് സ്വന്തം അമ്മയിൽനിന്നാണ്. 1956-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ നോവൽ വായിച്ച അമ്മയാണ് ഷീലയോട് ഈ അവസരം ഒരു കാരണവശാലും നഷ്ടപ്പെടുത്തരുതെന്ന് പറഞ്ഞത്. പുതിയ കാലത്തെ പോലെ ഒരു നഗരത്തിൽ ഒന്നിലധികം തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് തുടക്കമിട്ടതും 'ചെമ്മീൻ' ആയിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്ത് ശ്രീകുമാർ, ന്യൂ തിയേറ്ററുകളിലും എറണാകുളത്ത് ശ്രീധർ, പത്മ തിയേറ്ററുകളിലും ചിത്രം ഒരേസമയം റിലീസ് ചെയ്തു.
മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ച സത്യൻ
ചെമ്മീൻ സിനിമയുടെ അറുപതാം വാർഷിക നിമിഷത്തിൽ സത്യൻ്റെ മകൻ സതീഷ് സത്യൻ ചെമ്മീൻ സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള ചില ഓർമകൾ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്.
"1965 മാസം കൃത്യമായി ഓർമയില്ല. മണക്കാടുള്ള ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആകാശവാണി വച്ചിരിക്കുന്നു. ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങളുടെ പ്രക്ഷേപണം നടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഒരു പ്രത്യേക അറിയിപ്പ് എന്നൊരു അനൗൺസ്മെൻ്റ് കേൾക്കാനിടയായത്. കൊച്ചിക്ക് അടുത്തുള്ള ഏതോ ഒരു കടപ്പുറത്ത് ചെമ്മീൻ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടയിൽ അപകടം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. മറ്റു വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല. ഇതാണ് റേഡിയോയിലൂടെ കേട്ടത്. മദ്രാസിൽ നിന്നും ചെമ്മീൻ എന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പപ്പ ( സത്യൻ ) കത്തെഴുതിയ വിവരം ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമയിൽ എത്തി. ഞങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു. ഫോണും ഇൻ്റർനെറ്റും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാലം. ഒരു കോൾ വിളിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ചെന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യണം. പല വഴിയിലുള്ള അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ ചെമ്മീൻ്റെ ലൊക്കേഷനിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചു."
ഇതുകൊണ്ടും അപകടങ്ങൾ അവസാനിച്ചില്ല. അപകടം കാരണം ചിത്രീകരണം നിർത്തിവെച്ച് സത്യൻ കാറിൽ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മടങ്ങുന്ന വഴി മംഗലപുരത്ത് വെച്ച് കാർ ഒരു ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിലിടിച്ച് തകർന്നു. വാരിയെല്ലുകൾക്ക് പരിക്കേറ്റെങ്കിലും സത്യൻ വീണ്ടും മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ചു.
അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങും ഒരു മുണ്ടും ജുബ്ബയും
ചെമ്മീൻ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് നടന്ന അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങിൽ എന്തു ധരിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് സത്യനും രാമു കാര്യാട്ടും ബാബു സേട്ടും ചർച്ച ചെയ്തു. 'നമ്മൾ മലയാളികളല്ലേ, നല്ലൊരു മുണ്ടും ജുബ്ബയും മതി' എന്ന് സത്യൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. മുണ്ടും ജുബ്ബയും ധരിച്ചാണ് ചെമ്മീൻ സിനിമയുടെ പുരസ്കാരം പ്രസിഡൻ്റിൽ നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ അതിൻ്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ ഡൽഹിയിലേക്ക് യാത്രയായത്. ആ വേഷത്തിലാണ് പ്രസിഡൻ്റിൽ നിന്ന് സ്വർണ മെഡൽ ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. തെന്നിന്ത്യയിൽ പ്രസിഡൻ്റിന്റെ കൈയിൽ നിന്ന് സ്വർണ മെഡൽ നേടിയ ആദ്യ ചിത്രമാണ് 'ചെമ്മീൻ' . ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച 100 സിനിമകളിലൊന്നായും ഇത് വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
