"മൂത്തോന്‍..ആരും അംഗീകരിക്കാത്തപ്പോൾ അംഗീകരിച്ചു.. എനിക്ക് വേണ്ടി പലതും ചെയ്‌തു"; ചെറുപ്പം മുതലുള്ള സൂപ്പര്‍ ഹീറോയെ കുറിച്ച് ചന്തു സലിം കുമാര്‍

എത്ര വലുതായാലും ഏതൊരു ആളുടെയും അച്ഛനോ അമ്മയോ ആയിരിക്കും അവരുടെ സൂപ്പർ ഹീറോകളെന്ന് സലിം കുമാറിന്‍റെ മകന്‍ ചന്തു സലിം കുമാര്‍. എന്നാല്‍ തന്‍റെ ജീവിതത്തില്‍ മറ്റൊരു സൂപ്പർ ഹീറോ കൂടി ഉണ്ടെന്നും ചന്തു.

Published : September 8, 2025 at 5:22 PM IST

2 Min Read

കുട്ടിക്കാലം മുതല്‍ മെഗാസ്‌റ്റാര്‍ മമ്മൂട്ടിയാണ് തന്‍റെ സൂപ്പര്‍ ഹീറോയെന്ന് സലിം കുമാറിന്‍റെ മകന്‍ ചന്തു സലിം കുമാര്‍. എത്ര വലുതായാലും ഏതൊരു ആളുടെയും മാതാപിതാക്കളായിരിക്കും അവരുടെ സൂപ്പർ ഹീറോകളെന്നും തനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്നും ചന്തു. എന്നാല്‍ തന്‍റെ ജീവിതത്തില്‍ മറ്റൊരു സൂപ്പർ ഹീറോ കൂടി ഉണ്ടെന്നും അത് മമ്മൂട്ടിയാണെന്നുമാണ് ചന്തു പറയുന്നത്.

മമ്മൂട്ടിയുടെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് താരത്തിന് പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്ന് കൊണ്ടുള്ള കുറിപ്പിലാണ് ചന്തു ഇക്കാര്യം വ്യക്‌തമാക്കിയത്. ഇതിനൊപ്പം ലോകയിലെ സര്‍പ്രൈസ് കഥാപാത്രമായ മൂത്തോന്‍ ആരാണെന്നും ചന്തു വെളിപ്പെടുത്തി. മമ്മൂട്ടിയാണ് ലോകയില്‍ മുഖം വെളിപ്പെടുത്താത്ത മുത്തോന്‍ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചത്. മൂത്തോന് പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍ എന്നാണ് പോസ്‌റ്റിനൊടുവില്‍ ചന്തു കുറിച്ചത്.

"ഈ അടുത്ത രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്‌ചകളായി ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. ആരാണ് നിങ്ങളുടെ സൂപ്പര്‍ ഹീറോ? എത്ര വലുതായാലും ഏതൊരു ആളുടെയും അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ തന്നെയായിരിക്കും അവരുടെ സൂപ്പർ ഹീറോസ്. എന്‍റെയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്.

പക്ഷേ എല്ലാവരുടെയും ലൈഫിൽ മറ്റൊരു സൂപ്പർ ഹീറോ കൂടെ ഉണ്ടാകും, ചെറുപ്പം മുതൽ ആരാധിക്കുന്ന, അടുത്ത് അറിയുമ്പോൾ ഉടഞ്ഞു പോകാത്ത വിഗ്രഹമായി മാറുന്ന ഒരാൾ. അയാൾ ജീവിതത്തിന്‍റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും.

താൻ പാതി ദൈവം പാതി, എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട്. നമ്മൾ താൻ പാതി ചെയ്‌താൽ മതി ബാക്കി ദൈവം നോക്കിക്കോളും എന്നൊരു ലൈൻ ആണത്. ആ ദൈവം പാതി പരിപാടി ചെയ്യാൻ ചിലരെ ഈ ദൈവം ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിലൊരു ദൈവം എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും. മറ്റാരും അംഗീകരിക്കാത്തപ്പോൾ, അയാൾ മാത്രം നിങ്ങളെ അംഗീകരിക്കും. അയാൾ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് പറയും.

അയാൾ നിങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസം ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ആത്‌മവിശ്വാസം പകരുന്നത്. അത്തരത്തില്‍ ഒരാളുടെ വാക്കുകളാണ് എന്നെ എപ്പോഴും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടു പോകുന്നത്. ജീവിതത്തിന്‍റെ പല ഘട്ടങ്ങളിലും അയാൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പലതും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചിലതെല്ലാം അയാൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടും, ചിലതൊക്കെ അയാൾ അറിയാതെയും.

പലരും അയാൾ വീണു പോയെന്നും, ഇനി തിരിച്ചു വരില്ലെന്നും, പലതും പറയും. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിന്‍റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, അയാൾ വരുമെന്ന്. മായാവി സിനിമയിൽ സായ് കുമാർ ഗോപികയോട് പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട്, നീ പറയാറില്ലേ..എല്ലാ ആപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ കാവൽ മാലാഖയെ പോലെ ഒരാൾ വരുമെന്ന്. അയാൾ വരും.

ചിലരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ അയാൾ ഒരു ദൈവമായിരിക്കും. ചിലർക്ക്, ഈ അയാൾ ഒരു കൂട്ടുകാരനായിരിക്കും. ചിലർക്ക്, ഈ അയാൾ ഒരു അജ്ഞാതന്‍ ആയിരിക്കും. എന്‍റെ ജീവിതത്തിൽ, ഈ അയാൾ മമ്മുക്കയാണ്. ഞങ്ങളുടെ മൂത്തോൻ. ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ജന്മദിനാശംസകൾ മമ്മുക്ക", ചന്തു സലിം കമാര്‍ കുറിച്ചു.

