പേപ്പറുകൾ ക്ലിയര് ചെയ്ത് യഥാർഥ ഡോക്ടറായി വേണു എത്തും; 'ലൂസ് അടിക്കടാ' എന്ന ഡയലോഗും സിനിമാ വിശേഷങ്ങളുമായി ചന്തു സലിംകുമാർ
യുവനടൻ ചന്തു സലിംകുമാർ തൻ്റെ അഭിനയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു
Published : September 8, 2025 at 5:07 PM IST|
Updated : September 8, 2025 at 5:39 PM IST
അക്കി വിനായക്
ലോക ചാപ്റ്റർ 1 ചന്ദ്ര എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാള സിനിമയിലെ ഒരു പുതിയ അധ്യായം കുറിക്കുകയാണ് സംവിധായകൻ ഡൊമിനിക് അരുണും നായിക കല്യാണി പ്രിയദർശനും. തിയേറ്ററുകളിൽ വലിയ വിജയം നേടി മുന്നേറുന്ന ഈ സിനിമയിൽ, പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച് ശ്രദ്ധേയനായ യുവനടൻ ചന്തു സലിംകുമാർ, തൻ്റെ അഭിനയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.
എങ്ങനെയാണ് 'ലോക'യിലേക്ക് എത്തിയത്?
എൻ്റെ സിനിമാ ജീവിതത്തിലെ ഒരു വഴിത്തിരിവാണ് ഈ സിനിമ. ലോകയുടെ കാസ്റ്റിങ് ഡയറക്ടർ വിവേകിനൊപ്പം മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ് എന്ന ചിത്രത്തിൽ പ്രവൃത്തിച്ചിരുന്നു. വിവേക് ആണ് എൻ്റെ പേര് നിര്ദേശിക്കുന്നത്. ഏറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഒരു സിനിമ കാണാൻ തിയേറ്ററിൽ എത്തിയപ്പോൾ യാദൃച്ഛികമായി വിവേകിനെ കണ്ടു. ഞങ്ങൾ പരസ്പരം സംസാരിച്ചു. അതിനുശേഷം ലഭിച്ച സന്തോഷവാർത്തയാണ് 'ലോക' എന്ന വലിയ പ്രോജക്ടിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ കിട്ടിയ ക്ഷണം. ഡോക്ടർ വേണു എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് ഞാൻ അനുയോജ്യനാണെന്ന് സംവിധായകൻ ഡൊമിനിക് അരുണും നിർമാതാവ് ദുൽഖർ സൽമാനും ഉറപ്പിച്ചതോടെ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ബാഗ് പാക്ക് ചെയ്തു. പിന്നെ മാസങ്ങൾ നീണ്ട യാത്രയായിരുന്നു.
സിനിമയുടെ വിജയത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്?
പ്രേക്ഷകർക്ക് സിനിമ അത്യധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നറിയുന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. 'മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ്' എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ പല സിനിമകളിലും അഭിനയിച്ചു. എന്നാൽ ഒരു മുഴുനീള കഥാപാത്രത്തെ ലഭിക്കുന്നത് 'ലോക'യിലൂടെയാണ്. സിനിമയുടെ ഭാഗമാകുമ്പോഴും അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കാണുമ്പോഴും ഇത് ഒരു വലിയ വിജയമാകുമെന്ന് എനിക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു, അത് സത്യത്തിൽ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു.
താങ്കളുടെ അച്ഛൻ, പ്രശസ്ത നടൻ സലിംകുമാറിൻ്റെ പ്രതികരണം എന്തായിരുന്നു?
എൻ്റെ അച്ഛൻ ആദ്യദിവസം തന്നെ സിനിമ കണ്ടിരുന്നു, മികച്ച അഭിപ്രായമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. സാധാരണ ഞാൻ അഭിനയിച്ച സിനിമകൾ ആദ്യ ദിവസം പോയി കാണാറില്ല. പക്ഷേ ഈ സിനിമ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി. സിനിമയെ ഇത്രയധികം ഏറ്റെടുത്ത പ്രേക്ഷകരോട് വലിയ നന്ദിയും കടപ്പാടുമുണ്ട്.
ഫാൻ്റസി സിനിമകൾ മലയാളത്തിൽ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ആ ഒരു തരം സിനിമകൾ അധികം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഇതുവരെയുള്ള ചരിത്രത്തിൽ വലിയ ക്യാൻവാസിൽ ഒരുക്കിയ ഫാൻ്റസി കഥകൾ സ്വീകരിക്കാൻ മലയാളി പ്രേക്ഷകർ മടിച്ചിരുന്നു. പല നല്ല പരീക്ഷണ ചിത്രങ്ങളും ഇവിടെ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 'ലോക'യുടെ വിജയം മലയാള സിനിമയിൽ ഇതിലും മികച്ച ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഊർജമായി മാറും. ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സിനിമയും, അതിലുപരി ഒരു സ്ത്രീ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രവും വലിയ വിജയം നേടുമ്പോൾ നമ്മുടെ സിനിമാ വ്യവസായത്തിൻ്റെ നിലവാരം ഭാവിയിൽ ഉയരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
സ്റ്റാർ വാല്യുവിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ 'ലോക' പോലുള്ള ഒരു സിനിമയുടെ വിജയം എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്?
സ്റ്റാർ വാല്യൂവിൽ മാത്രം അധിഷ്ഠിതമായി നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സിനിമാ ബിസിനസ് ഇവിടെയുണ്ട്. എന്നാൽ 'ലോക' വ്യക്തമാക്കുന്നത് നല്ല കഥകളുമായി ആര് വന്നാലും ആ സിനിമകൾ ബിസിനസ്പരമായി ലാഭമുണ്ടാക്കുമെന്നാണ്. കൂടാതെ, ഈ സിനിമയുടെ തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളിൽ ഒരാൾ സ്ത്രീയായതും സിനിമയ്ക്ക് ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശാന്തി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ പല ഇൻപുട്ടുകളും വളരെ സ്വാഭാവികമായിരുന്നു. ഒരു പുരുഷൻ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും ഒരു സ്ത്രീപക്ഷ സിനിമ എഴുതുമ്പോൾ ചില പാകപ്പിഴകൾ സംഭവിക്കാം. എന്നാൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വളരെ സ്വാഭാവികമായി എഴുതാൻ സാധിക്കും, അത് കൂടുതൽ ആധികാരികമായി പ്രേക്ഷകർക്ക് അനുഭവപ്പെടും.
ലോക' എന്ന ചലച്ചിത്രം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ പുതുമ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. കഥ പറയുമ്പോൾ തന്നെ, ഛായാഗ്രഹകനായ നിമിഷും സംവിധായകനായ അരുണും കൃത്യമായ റഫറൻസുകളോടു കൂടിയാണ് ഓരോ രംഗങ്ങളും വിശദീകരിച്ചത്. തിരക്കഥ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുമ്പോൾ, ലൈറ്റിങ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുപോലും അവർ വ്യക്തമാക്കുമായിരുന്നു. ചില റഫറൻസ് ചിത്രങ്ങൾ കാണിച്ച്, ഇതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് ഉറപ്പ് തന്നു. ഞാൻ ഇതിനുമുമ്പ് അഭിനയിച്ച സിനിമകളിൽ കൂടുതലും ഒറിജിനൽ ലൊക്കേഷനുകളിലാണ് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഈ സിനിമയുടെ ഭൂരിഭാഗം ഭാഗങ്ങളും സ്ക്രീനിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. അതായത്, ലൊക്കേഷനുകൾ സങ്കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അഭിനയിക്കുക എന്നത് എനിക്ക് പുതിയ അനുഭവമായിരുന്നു. കൂടാതെ, ഒരു വലിയ ഫൈറ്റ് കൊറിയോഗ്രാഫി ആദ്യമായി നേരിൽ കാണുന്നത് ഈ സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ വെച്ചാണ്.
സിനിമയിലെ താങ്കളുടെ മാനറിസങ്ങൾ സലിംകുമാറിൻ്റെ മാനറിസങ്ങളുമായി സാമ്യമുണ്ടെന്ന് പലരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്?
അങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതിൽ എനിക്ക് തെറ്റായി തോന്നുന്നില്ല. ഓരോ രംഗവും ഞാൻ എൻ്റേതായ ശൈലിയിലാണ് അഭിനയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. പക്ഷേ, അച്ഛൻ്റെ മാനറിസങ്ങൾ കണ്ടാണ് ഞാൻ വളർന്നത്. അത് എൻ്റെ രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞുചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം, അച്ഛൻ്റെ മുഖച്ഛായയും എനിക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രയൊക്കെ എൻ്റെ ശൈലിയിൽ അഭിനയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ചില രംഗങ്ങളിൽ സലിംകുമാറിനെ കാണാം. അത് സ്വാഭാവികമായി സംഭവിക്കുന്നതാണ്, മനഃപൂർവം ചെയ്യുന്നതല്ല.
സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ചില രംഗങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ സംവിധായകനും ക്യാമറമാനും അച്ഛൻ്റെ റഫറൻസ് പറയാറുണ്ട്. എത്രയൊക്കെ മാറി അഭിനയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അത് മാറുന്നില്ല.
'ലോക' എന്ന സിനിമയുടെ കഥാ പശ്ചാത്തലവും താങ്കളുടെ കഥാപാത്രവും എങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്?
കള്ളിയങ്കാട്ട് നീലിയുടെ കഥയും 'ഐതിഹ്യമാല'യും എനിക്ക് നന്നായി അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സിനിമയുടെ കഥാപശ്ചാത്തലവുമായി എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇഴുകി ചേരാൻ കഴിഞ്ഞു. സിനിമയിൽ ഒരുപാട് നല്ല റഫറൻസുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രേക്ഷകർ ശ്രമിക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന്, ചന്ദ്ര എന്ന കഥാപാത്രം കള്ളിയങ്കാട്ട് നീലിയാണെന്ന് എൻ്റെ കഥാപാത്രമായ ഡോക്ടർ വേണു അറിയുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഞാൻ വായിക്കുന്ന പുസ്തകം മലയാറ്റൂരിൻ്റെ 'യക്ഷി'യാണ്. പിന്നീട് ടിവിയിൽ കാണുന്നത് 'കടമറ്റത്തച്ഛൻ' എന്ന പഴയ സിനിമയും.
സിനിമയുടെ പശ്ചാത്തലമായി ബെംഗളൂരു നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പ്രത്യേക കാരണങ്ങളുണ്ടോ?
സിനിമയുടെ കഥ മുഴുവൻ നടക്കുന്നത് ബെംഗളൂരുവിലാണ്. ഞങ്ങളുടെ റൂമിനുള്ളിൽ 'വന്ദനം' എന്ന സിനിമയുടെ ഒരു പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബെംഗളൂരു നഗരത്തെ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി മനോഹരമായി ഉപയോഗിച്ച ആദ്യ മലയാള സിനിമകളിലൊന്നാണ് 'വന്ദനം'. അതുപോലെ, കല്യാണിയുടെയും നസ്ലിൻ്റെയും കഥാപാത്രങ്ങൾ എതിർവശത്തുള്ള ഫ്ലാറ്റുകളിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. അതും 'വന്ദനം' എന്ന സിനിമയിൽ നിന്ന് എടുത്ത റഫറൻസ് ആണ്. ബെംഗളൂരു നഗരത്തെ ഒരു കഥാപാത്രമാക്കിയെടുക്കുന്നതിൽ 'വന്ദനം' ഒരു വലിയ റഫറൻസാണ്.
ഡൊമിനിക് അരുണിൻ്റെ സംവിധാന ശൈലിയെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്?
സംവിധായകൻ അരുൺ വളരെ കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങോടെയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തത്. സിനിമയിലെ ഓരോ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും സ്ക്രിപ്റ്റിൽ മുൻകൂട്ടി എഴുതിവെച്ചിരുന്നു. എഡിറ്ററുടെ സംഭാവനകൾക്കപ്പുറം, തിരക്കഥയിൽ എഴുതിയ കാര്യങ്ങൾ അതേപടി ചിത്രീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചു. ഉദാഹരണത്തിന്, മേശപ്പുറത്തേക്ക് തട്ടി വീഴുന്ന ഉപ്പിൽ നിന്ന് ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഉള്ള രംഗം സിനിമയിലുണ്ട്. അതും സ്ക്രിപ്റ്റിൽ എഴുതിവെച്ചത് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ഓരോ രംഗത്തിനും ഒരുപാട് പ്ലാനിങ്ങുണ്ടായിരുന്നു. കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങോടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ഷോട്ടുകൾക്കും അതിൻ്റെതായ ഭംഗി ഉണ്ടാകുമെന്ന് 'ലോക' തെളിയിച്ചു.
'ലോക'യിലെ ശരത് സഭയുടെ പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്?
ശരത് സഭയെ വളരെക്കാലമായി അറിയാം. ഞങ്ങൾ 'മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ്' എന്ന ചിത്രത്തിലും ഒരുമിച്ച് പ്രവൃത്തിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു മികച്ച നടനാണ്, അതിഗംഭീരമായ ഒരു തിയേറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റാണ്. ഡൊമിനിക് അരുൺ സംവിധാനം ചെയ്ത 'തരംഗം' എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് ശരത് ആദ്യമായി അഭിനയിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ചിദംബരം സംവിധാനം ചെയ്ത 'ജാനേമൻ' എന്ന ചിത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ബ്രേക്ക് നൽകിയത്. 'ലോക'യിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ചുള്ള കോമ്പിനേഷൻ രംഗങ്ങൾ കുറവായിരുന്നുവെങ്കിലും, ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും സെറ്റിൽ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. ശരത് ഒരു ഗംഭീര അഭിനേതാവാണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മികച്ച പ്രകടനങ്ങൾ ഇനിയും മലയാളി പ്രേക്ഷകർ കാണാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ.
സിനിമയുടെ ആശയം ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാത്തവരാണ് ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നത്. സിനിമയിൽ ഒരു കൊലപാതകിയുടെ കഥ പറയുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ കൊലപാതകം ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ആളുടെ കഥയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അതും കാണിക്കേണ്ടി വരും. അതുപോലെതന്നെയാണ് ലഹരിയുടെ ഉപയോഗവും. ബെംഗളൂരു പശ്ചാത്തലമായതുകൊണ്ട് ലഹരി ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് നിയമമില്ല, കൊച്ചിയിലും തിരുവനന്തപുരത്തും സ്ഥിതി സമാനമാണ്. സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരായ കഥാപാത്രങ്ങൾ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ്, അത് സിനിമയിൽ കാണിച്ചേ പറ്റൂ.
'ലോക' ഒരു ഭാഗത്തും ലഹരി ഉപയോഗത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്നില്ല. സിനിമയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത്, ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ദോഷവശങ്ങളെക്കുറിച്ച് കഥാപാത്രങ്ങൾ വ്യക്തമായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഉടൻ തന്നെ മരിച്ചുപോകും എന്നും അവർക്ക് നേരിടാൻ പോകുന്ന മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണവും നൽകുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കാണാതെ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം പറയുന്നവരോട് എനിക്ക് മറുപടിയില്ല.
ഒരിക്കൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ (സലിംകുമാർ) ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 'ഗാന്ധി' സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഗാന്ധിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്നാൽ കള്ളുകുടിക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ധാരാളം കുടിയന്മാർ ഉണ്ടായി. അത് സിനിമയുടെ കുഴപ്പമല്ല, ആളുകളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ്.
മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ് എന്ന സിനിമയിലെ "ലൂസ് അടിക്കടാ" എന്ന ഡയലോഗ് വലിയ ഹിറ്റായിരുന്നു. പൊതുവേദികളിൽ ഈ ഡയലോഗ് വീണ്ടും പറയാൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ മടി തോന്നാറുണ്ടോ?
സത്യം പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരല്പം മടി കാണിക്കാറുണ്ട്. ഡയലോഗ് പറയാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല. എനിക്ക് എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലും എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും ആ ഡയലോഗ് പറയാൻ ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ, നാട്ടുകാരിൽ ചിലർ "നീ എവിടെ ചെന്നാലും ഈ ഡയലോഗ് പറയുകയാണല്ലോ" എന്ന് പറഞ്ഞുതുടങ്ങി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പൊതുവേദികളിൽ ഇത് പറയാൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ മടിക്കുന്നത്.
അച്ഛൻ സിനിമയെക്കുറിച്ചോ അഭിനയത്തെക്കുറിച്ചോ എന്നോട് ഒരിക്കലും സംസാരിക്കാറില്ല. ഞാൻ സിനിമയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ മാത്രമേ അച്ഛൻ മറുപടി പറയാറുള്ളൂ. സാധാരണയായി വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ സിനിമയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാറില്ല. അയലത്തുള്ള കാര്യങ്ങളും നാട്ടുകാരുടെ കാര്യമൊക്കെ ഇല്ലാത്ത വിഷയങ്ങളാണ് വീട്ടിൽ സംസാരിക്കാൻ. അതിനിടയിലേക്ക് സിനിമ നോ..വേ.
'ലോക'യിലെ ഡോക്ടർ വേണു എന്ന കഥാപാത്രം പൂർണമായി മെഡിക്കൽ പേപ്പറുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാത്ത ആളാണല്ലോ. കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഭാവി ഭാഗങ്ങളിൽ താങ്കൾ ഉണ്ടാകുമോ?
തീർച്ചയായും, 'ലോക'യുടെ അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാകും. ഡോക്ടർ വേണു മെഡിക്കൽ പേപ്പറുകൾ പൂർണമായി ക്ലിയർ ചെയ്യാത്ത കഥാപാത്രമാണ്. മാത്രമല്ല ചോര കണ്ടാൽ തലകറങ്ങുകയും ചെയ്യും. ഇനിയുള്ള വരവിൽ ഡോക്ടർ വേണു എന്ന കഥാപാത്രം മെഡിക്കൽ പേപ്പറുകൾ പൂർണമായി ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഒരു യഥാർഥ ഡോക്ടറായിട്ടായിരിക്കും എത്തുക. സിനിമയുടെ തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കാം.
