ബീഫ് ബിരിയാണിയും പര്ദയും വേണ്ട...ഷെയിന് നിഗം ചിത്രത്തിന് സെന്സര് ബോര്ഡിന്റെ കടുംവെട്ട്; ബീഫ് അല്ല മട്ടന് എന്ന് ഹാല് ടീം
ഷെയിന് നിഗത്തിന്റെ ഹാലിന് സെന്സര് ബോര്ഡിന്റെ കട്ട്. ചിത്രത്തിലെ ബീഫ് ബിരിയാണി രംഗം, നായിക പര്ദ ധരിക്കുന്ന രംഗം എന്നിവ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് ഉള്പ്പെടെ 15 സീനുകള് ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ് സെന്സര് ബോര്ഡിന്റെ ആവശ്യം.
Published : October 9, 2025 at 2:56 PM IST
ഷെയിന് നിഗം നായകനായ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് 'ഹാല്'. ഒക്ടോബര് 31ന് റിലീസിനൊരുങ്ങുന്ന ചിത്രത്തിന് സെന്സര് ബോര്ഡിന്റെ കടുംവെട്ട്. ചിത്രത്തിലെ ബീഫ് ബിരിയാണി രംഗം ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ് സെന്സര് ബോര്ഡിന്റെ ആവശ്യം. കൂടാതെ സംഘം കാവലുണ്ട്, ധ്വജ പ്രണാമം, രാഖി പരാമര്ശങ്ങള് എന്നിവ നീക്കണമെന്നും നിര്ദേശമുണ്ട്.
സിനിമയിലെ ഒരു രംഗത്തില് നായിക പര്ദ ധരിക്കുന്ന രംഗം നീക്കം ചെയ്യാനും സെന്സര് ബോര്ഡ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ചിത്രത്തിലെ 15 സീനുകളില് മാറ്റങ്ങള് വേണമെന്നാണ് സിബിഎഫ്സി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ മാറ്റങ്ങള് വരുത്തിയാല് ചിത്രത്തിന് എ സര്ട്ടിഫിക്കേറ്റ് നല്കാമെന്നും സിബിഎഫ്സി അറിയിച്ചു.
അതേസമയം സിബിഎഫ്സി നടപടിക്കെതിരെ ഹൈകകോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിര്മ്മാതാക്കള്. സമൂഹത്തില് നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള് സിനിമയിലൂടെ പറയാന് ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും ഒരു മതത്തെയോ രാഷ്ട്രീയത്തെയോ അപമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സിനിമയുടെ അണിയറപ്രവര്ത്തകര് പറയുന്നു.
സിനിമയില് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ബീഫ് ബിരിയാണി അല്ലെന്നും, മട്ടന് ബിരിയാണി ആണെന്നും ഹാല് ടീം വ്യക്തമാക്കി. തങ്ങള് ഷൂട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് ബീഫ് ബിരിയാണി കിട്ടിയിരുന്നില്ലെന്നും പക്ഷേ ബീഫ് ബിരിയാണി കഴിക്കാമെന്ന് സിനിമയില് പറയുന്നുണ്ടെന്നും അവര് പറഞ്ഞു. സിനിമയിലൂടെ തങ്ങള് നല്ലൊരു സന്ദേശം നല്കാനാണ് ശ്രമിച്ചതെന്നും അണിയറപ്രവര്ത്തകര് അറിയിച്ചു.
ഷെയിൻ നിഗം നായകനായെത്തുന്ന റൊമാന്റിക് ചിത്രമാണ് 'ഹാൽ'. ഒരു കംപ്ലീറ്റ് കളർഫുൾ എന്റർടെയിനറാണ് വീര സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം. സാക്ഷി വൈദ്യയാണ് ചിത്രത്തില് ഷെയിനിന്റെ നായികയായി എത്തുന്നത്. ഇവരെ കൂടാതെ ജോണി ആന്റണി, നിഷാന്ത് സാഗര്, ജോയ് മാത്യു, മധുപാല് തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തില് സുപ്രധാന വേഷങ്ങളില് എത്തുന്നുണ്ട്.
സംഗീതത്തിന് ഏറെ പ്രാധാന്യം നൽകി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് 'ഹാല്'. പ്രമുഖ ബോളിവുഡ് ഗായകന് ആത്തിഫ് അസ്ലവും 'ഹാലി'ന്റെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട്. ആത്തിഫ് അസ്ലം ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു മലയാള സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പാടുന്നത് എന്നതും ഈ സിനിമയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. നന്ദഗോപൻ വി ആണ് ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങള്ക്ക് സംഗീതം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. തിങ്ക് മ്യൂസിക്കാണ് സിനിമയുടെ മ്യൂസിക് പാർട്ണർ.
90 ദിവസത്തെ ചിത്രീകരണമായിരുന്നു 'ഹാലി'ന്റേത്. മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ എന്നീ അഞ്ച് ഭാഷകളിലായി ഒരേ സമയം ചിത്രം റിലീസിനെത്തുന്നത്. പ്രശസ്ത തിരക്കഥാകൃത്ത് നിഷാദ് കോയയാണ് സിനിമയുടെ രചന നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. രവി ചന്ദ്രൻ ഛായാഗ്രഹണവും ആകാശ് ജോസഫ് വർഗ്ഗീസ് എഡിറ്റിംഗും നിര്വ്വഹിച്ചു.
