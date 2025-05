ETV Bharat / entertainment

മാനസികസംഘര്‍ഷത്തിന്‍റെ വേദനയില്‍ നിന്ന് പിറവിയെടുക്കുന്ന കാര്‍ട്ടൂണുകള്‍, നേതാക്കളല്ല, പ്രശ്‌നക്കാര്‍ അണികള്‍; കാര്‍ട്ടൂണിസ്റ്റ് ഉണ്ണികൃഷ്‌ണന്‍ പറയുന്നു - CARTOONIST UNNIKRISHNAN

കാര്‍ട്ടൂണിസ്റ്റ് ഉണ്ണികൃഷ്‌ണന്‍ ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Kerala Team Published : May 5, 2025 at 5:16 PM IST | Updated : May 5, 2025 at 6:41 PM IST 10 Min Read

മെയ് 5, ലോക കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ദിനം. പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷമാണ് കാർട്ടൂൺ എന്ന കലാരൂപം സംബന്ധിച്ച ചില അറിവുകൾ ലഭിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആഗോള കലയായ കാർട്ടൂണിനെ കലാരൂപങ്ങളിലെ ശിശു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാം. 19 നൂറ്റാണ്ടിലാണ് കാർട്ടൂണുകള്‍ ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയില്‍ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്നത്. ആശയങ്ങളാല്‍ വരകളിലൂടെ പിറവിയെടുത്ത കാര്‍ട്ടൂണുകള്‍ അനിമേഷൻ സിനിമകളുടെ രൂപത്തില്‍വരെ ജനപ്രിയമായി മാറി.



ഇന്ത്യയിൽ കാർട്ടൂണുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ വേരോട്ടം സംഭവിച്ചത് കേരളത്തിലാണ്. ഇന്ത്യൻ കാർട്ടൂണിസ്റ്റുകളുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെ ടുന്നത് ശങ്കരപ്പിള്ള എന്ന വ്യക്തിത്വമാണ്. അദ്ദേഹം ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കായംകുളം സ്വദേശിയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാം അഭിമാനി ക്കാവുന്ന കാര്യം. ഈ കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ദിനത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന കാർട്ടൂണിസ്റ്റുകളിൽ ഒരാളായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഇ ടി വി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. മാതൃഭൂമിയിലെ സീനിയർ ജേര്‍ണലിസ്റ്റ് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം.



ഓരോ രാജ്യത്തെയും കാർട്ടൂൺ കലാരൂപങ്ങൾക്ക് അവരുടെ പാരമ്പര്യത്തിന്‍റെയും പൈതൃകത്തിന്‍റെയും സ്വാധീനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും സംഭവിക്കുന്ന സാമൂഹിക അരക്ഷിതാവസ്ഥയുടെ തുറന്നു കാണിക്കലാണ് ആദ്യകാലത്തെ കാർട്ടൂണുകളുടെ ദൗത്യം. അച്ചടി മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രചാരം വര്‍ധിച്ചതോടെ കാർട്ടൂൺ പംക്‌തികൾക്ക് നല്ലൊരു സ്ഥാനം ലഭിച്ചു. നല്ല കഥകൾ പറയുവാനുള്ള ഒരു മീഡിയം കൂടി ആയി മാറാൻ കാർട്ടൂണുകൾക്ക് അധിക സമയം വേണ്ടിവന്നില്ല. കോമിക് ബുക്കുകളായും 2D അനിമേഷൻ സിനിമകളായും കാർട്ടൂണുകൾ പരിണമിച്ചു. തുടക്കകാലം മുതൽ ഇന്നുവരെ കുട്ടികളെ ഏറ്റവും അധികം ആകർഷിച്ച കലാരൂപം കൂടിയാണ് കാർട്ടൂൺ. ബ്രിട്ടണിലെ പഞ്ച് വഴി കേരളത്തിലെ മഹാക്ഷേമ ദേവതയിലേക്ക്



ബ്രിട്ടനിലെ പഞ്ച് എന്ന് പേരുള്ള മാസികയിലാണ് ആദ്യമായി ഒരു കാർട്ടൂൺ സൃഷ്ടി അച്ചടിക്കപ്പെടുന്നത്. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യത്തെ കാർട്ടൂണിന് 100 വയസ്സ് പിന്നിടുകയാണ്. മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കാർട്ടൂൺ പരവൂരിൽ നിന്നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന വിദൂഷകൻ എന്ന മാസികയിലാണ് അച്ചടിച്ചു വന്നത്. പി എസ് ഗോവിന്ദൻ പിള്ള വരച്ച മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കാർട്ടൂണിന്‍റെ പേര് മഹാക്ഷേമ ദേവത എന്നായിരുന്നു. കേരളത്തിൽ ക്ഷാമം നേരിട്ടിരുന്ന കാലത്ത് ആ വിഷയത്തെ ആസ്‌പദമാക്കിയാണ് മഹാക്ഷേമ ദേവത എന്ന കാർട്ടൂൺ പിറവിയെടുത്തത്.

പിന്നീട് കേരളത്തിലെ കാർട്ടൂൺ മേഖലയുടെ വളർച്ച വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു. ജനപ്രിയ കാർട്ടൂൺ കഥാപാത്രങ്ങൾ തുടര്‍ച്ചയായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയപരവുമായ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കാർട്ടൂണുകള്‍ ജനപ്രിയമായി മാറി. അനിമേഷൻ മേഖല കേരളത്തിൽ പതുക്കെ സജീവമാകാൻ തുടങ്ങി. ഓഫാബി എന്ന ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ മുഴുനീള കാർട്ടൂൺ ലൈവ് ആക്ഷൻ സിനിമ മലയാളത്തിലാണ് സംഭവിച്ചു. കാര്‍ട്ടൂണിസ്റ്റ് ഉണ്ണികൃഷ്‌ണന്‍ (Etv Bharat) ഉണ്ണികൃഷ്‌ണന്‍ എന്ന കാർട്ടൂണിസ്റ്റിന്‍റെ ജനനം

കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ വരകളോട് വല്ലാത്ത താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന സംഭവവികാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു ബോധം പഠനകാലത്ത് തന്നെ സ്വയം സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. ജേര്‍ണലിസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കലയും പ്രൊഫഷനും സംയോജിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. മാതൃഭൂമിയിൽ ജോലിചെയ്യാൻ എത്തുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ രണ്ടു അതികായന്‍മാര്‍ കാർട്ടൂണിസ്റ്റുകൾ ആയി വിലസുകയാണ്. മാതൃഭൂമിയുടെ ഭാഗത്ത് ബി എം ഗഫൂറും മലയാള മനോരമയ്ക്ക് വേണ്ടി സാക്ഷാൽ യേശുദാസ് വില്യംസും. ഇവരോടൊപ്പം വേണമായിരുന്നു എനിക്ക് മത്സരിക്കാൻ. വിനോദ കാർട്ടൂൺ മേഖലയിൽ മനോരമയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ടോംസും കളത്തിൽ ഉണ്ട്. ഇതിനുപുറമേ ചെറുതും വലുതുമായ എത്രയോ കലാകാരന്മാർ. ഇവർക്കിടയിലൂടെ കുഞ്ഞു കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് എന്ന നിലയില്‍ താന്‍ നടന്ന് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയതെന്നും ഉണ്ണികൃഷ്‌ണന്‍.

അതികായന്‍മാര്‍ വിലസിയ ചെറിയ കേരളം



ഇന്ത്യൻ ഭൂപടത്തിൽ കേരളം ഒരു ചെറിയ പാവക്കയുടെ വലുപ്പം മാത്രമുള്ള ഭൂപ്രദേശമാണ്. ഈ ഭൂപ്രദേശത്തുനിന്നാണ് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച കാർട്ടൂൺ സൃഷ്ടികൾ പിറവിയെടുത്തത്. മധുരമുള്ള കാർട്ടൂണുകളും അധികായന്‍മാരായ കലാകാരന്മാരും മലയാളത്തിന്‍റെ സംഭാവനയാണ്. ഇന്ത്യൻ കാർട്ടൂണിസ്റ്റുകളുടെ കുലപതി ശങ്കർ കായംകുളം സ്വദേശിയാണ്. ഇന്ത്യൻ കാർട്ടൂൺ ലോകത്ത് സ്വന്തമായി ഒരു സാമ്രാജ്യം സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന നിരവധി കാര്‍ട്ടൂണിസ്റ്റുകള്‍ നമ്മുക്ക് സ്വന്തമായുണ്ട്.

അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ശങ്കർസ് വീക്കിലി എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ വരച്ചു തെളിഞ്ഞ എത്രയോ കലാകാരന്‍മാര്‍ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ മുൻനിര മാധ്യമങ്ങളിൽ ജോലിചെയ്യുന്നുണ്ട്, വരച്ച് വഴി മാറി പോയവരും ഏറെയുണ്ട്. യേശുദാസ് വില്യംസ് ശങ്കറിന്‍റെ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ്. മലയാളത്തിന്‍റെ പ്രിയ നോവലിസ്റ്റ് ഒ വി വിജയനും ശങ്കർസ് വീക്കിലിയുടെ കണ്ടെത്തലായിരുന്നു

ഇന്ത്യൻ കാർട്ടൂണിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് കുട്ടിയുടെ പേര് മാറ്റിനിർത്താൻ ആകില്ല. അദ്ദേഹം പാലക്കാട് സ്വദേശിയാണ്. ദീർഘകാലം അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചത് ബംഗാളിൽ ആയിരുന്നു. ബംഗാളിന്‍റെ സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളുമായി ഇഴകലർന്ന് പ്രവർത്തിച്ച കലാകാരനാണ് കുട്ടി. പശ്ചിമ ബംഗാളുകാർക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു മലയാളിയായിരുന്നു എന്നത് വാസ്തവത്തിൽ അറിയില്ല. കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് കുട്ടി പലപ്പോഴും അഭിപ്രായപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എണ്ണം നോക്കിയാല്‍ കാർട്ടൂൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭവിക്കുന്നത് മലയാളത്തിലാണെന്ന്. കാര്‍ട്ടൂണ്‍ പ്രദര്‍ശനത്തില്‍ നിന്ന് (facebook/Unnikrishnan k- Etv Bharat) (Etv Bharat) കാർട്ടൂൺകൾക്ക് വിമർശനത്തിന്‍റെയും വിയോജിപ്പിന്‍റെയും. യോജിപ്പിന്‍റെയും ഭാഷയുണ്ട്. വിയോജിപ്പിനെയും വിമർശനത്തിനെയും പരിഹാസത്തെയും അതിന്‍റേതായ അർഥത്തിൽ മനസിലാക്കാൻ മലയാളികളെപ്പോലെ മറ്റാർക്കും സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാകാം കേരളത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളെ ആസ്‌പദമാക്കി ഒരുക്കുന്ന കാർട്ടൂണുകൾക്ക് വലിയ സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചത്. മലയാളിയെ ഇങ്ങനെയൊരു മനോഭാവത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിന് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ ഓട്ടൻതുള്ളലിനു, ചാക്യാർ കൂത്തിനും വലിയ സ്വാധീനമുണ്ട്.ശ്രീനിവാസൻ തിരക്കഥ എഴുതിയ സിനിമകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ്. മലയാളിക്ക് വിമര്‍ശനത്തേയും അര്‍ഥവത്തായ പരിഹാസത്തേയും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള മനസല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ കാര്‍ട്ടൂണുകള്‍ അടക്കം പല കലാരൂപങ്ങള്‍ക്കും ഇത്രയേറെ വളര്‍ച്ച കേരളത്തില്‍ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. ചിരഞ്ജീവിയാകുന്ന ചില കാർട്ടൂണുകൾ

കാർട്ടൂണുകളില്‍ ഭൂരിപക്ഷവും ക്ഷണികമാണ്. സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അനാചാരങ്ങളും സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങളും വിമർശനമായും പരിഹാസമായും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതാണ് പല കാർട്ടൂൺ സൃഷ്ടികളും. ഓരോ വർഷവും ഓരോ മാസവും ഓരോ ദിവസവും രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാഹചര്യം വ്യത്യസ്തമാകും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി സൃഷ്ടിച്ച കാർട്ടൂണുകൾ കുറച്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസക്തിയുള്ളതാകണമെന്നില്ല. അത്തരം കാർട്ടൂണുകൾ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആ കാർട്ടൂൺ പറയുന്ന ആശയം കാഴ്ചക്കാരന് ബോധ്യപ്പെടണമെന്നുമില്ല. എന്നാൽ കാലാകാലം നിലനിൽക്കുന്ന അനാചാരങ്ങളെക്കെതിരെയും സാമൂഹിക വിപത്തുകൾക്കെതിരെയും സംസാരിക്കുന്ന കാർട്ടൂണുകൾ ചിരഞ്ജീവിയാകും. അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്ത് പിറന്നുവീണ കാർട്ടൂണുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും ജീവനുണ്ട്. പട്ടിണി, യുദ്ധം, വിവേചനം, ജാതി തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ആസ്പദമാക്കി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട കാർട്ടൂണുകൾ ഇന്നും സജീവ ചർച്ചയിലുണ്ട്.

കാര്‍ട്ടൂണ്‍ പ്രദര്‍ശനത്തില്‍ നിന്ന് (facebook/Unnikrishnan k) (Etv Bharat) ആ കാര്‍ട്ടൂണ്‍ പിറന്നത് വന്‍ മാനസികസംഘര്‍ഷത്തിലൂടെ

വർത്തമാനകാലത്തെ വിഷയങ്ങളെ ആസ്‌പദമാക്കിയാണ് ഭൂരിപക്ഷം കാര്‍ട്ടൂണുകളുടേയും പിറവി. ഒരുപക്ഷേ തലേദിവസം നടന്ന സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഇതാകും മിക്ക കാർട്ടൂണുകളുടേയും വിഷയം. സമയബന്ധിതമായി ഒരു കാർട്ടൂൺ വരച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കില്‍ ആ വിഷയം അപ്രസക്തമാകും. ഒരു ഉദാഹരണം വിശദീകരിക്കാം. രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാർ അധികാരത്തിലേറുന്നു. കോവിഡിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന സമയമാണ്. ആ സമയത്ത് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നത് തൃശ്ശൂരിലും താമസം എറണാകുളത്തുമാണ്. ഇലക്ഷൻ റിസൾട്ട് പുറത്തുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിണറായി സർക്കാർ തന്നെ രണ്ടാം തവണയും അധികാരത്തിലേറും എന്ന് ഏകദേശം വ്യക്തമായി. ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിനെതിരായ അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ നിലനിന്ന സമയത്തായിരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിന് എതിരായ വാർത്തകൾ കേരളത്തിൽ വലിയ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിക്കും ചെയ്‌തിരുന്നു. ഇടതുപക്ഷത്തെ സജീവമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാർ കാലത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല സജീവവുമായിരുന്നു. അതിനാല്‍ ഈ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു കാർട്ടൂൺ വരയ്ക്കാതെ നിവർത്തിയുണ്ടായിരുന്നില്ല.



എറണാകുളത്തുനിന്നും തൃശൂരിലേക്ക് രണ്ടു മണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ട്. എല്ലാ പത്രങ്ങളിലെയും കാർട്ടൂണിസ്റ്റുകളും എന്ത് വരയ്ക്കണം എന്നറിയാത്ത ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായിരുന്നു. എല്ലാ വിമർശനങ്ങളെയും ആരോപണങ്ങളെയും കാറ്റിൽ പറത്തി എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ വീണ്ടും അധികാരത്തിലേക്ക്. ഒരു കാർട്ടൂണിന്‍റെ ആശയം മനസിൽ എത്തേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരുന്നു. വല്ലാത്ത മാനസികസംഘര്‍ഷം എന്നെ തളർത്തിയിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെയോ ഒരു ആശയം മിന്നൽ പോലെ മനസ്സിലേക്ക് അടിച്ചു കയറി. വളരെയധികം ജനശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ച ഒരു കാർട്ടൂണിലേക്കുള്ള ആശയമായിരുന്നു അത്.



മൂന്ന് കോളമായി ആണ് ആ കാർട്ടൂൺ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചത്. ഒന്നാം കോളത്തിൽ ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിനെതിരെ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ കാണാം. ജനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയായി ഒരാൾ ചെന്നിത്തലയുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ പിണറായി വിജയൻ കൂടിയുണ്ട്. പിണറായി വിജയനെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ നിൽക്കുന്ന രമേശ് ചെന്നിത്തലയും രംഗത്തിലുണ്ട്. ജനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയെ നോക്കി പിണറായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ എന്ന് ആംഗ്യം കാണിക്കുന്നു. മൂന്നാം കോളത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയുടെ കൈയില്‍ ഒരു കിറ്റ് കാണാം, പിണറായിയുടെ കയ്യിൽ വോട്ട് എന്നൊരു കാർഡും. തകർന്ന് തരിപ്പണമായി കിടക്കുന്ന രമേശ് ചെന്നിത്തലയായിരുന്നു മറു വശത്ത്. വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട കാർട്ടൂൺ ആയിരുന്നു അത്. കാണുമ്പോൾ മൂന്നു കോളത്തിൽ നിറയുന്ന നാല് വരകൾ. പക്ഷേ അതിനുള്ളിൽ വലിയൊരു ആശയം പറഞ്ഞൊപ്പിക്കാൻ നേരിട്ട മാനസികസംഘര്‍ഷവും കഷ്ടപ്പാടും ഒരാൾക്കും മനസ്സിലാകില്ല.

ആ കാർട്ടൂണിന് എനിക്ക് ലഭിച്ച അഭിനന്ദനങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ്. പഴയ സുഹൃത്തുക്കൾ പോലും എന്നെ വിളിച്ച് അഭിനന്ദിക്കുകയുണ്ടായി. മുതിർന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ വൈകുന്നേരത്തെ ചർച്ചയിൽ കാർട്ടൂൺ ചർച്ചാവിഷയമായി. ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിനിൽക്കുകയും കാല്പനികമായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസ് പരാജയപ്പെട്ടതെന്ന് അവർ ഈ കാർട്ടൂണിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിലയിരുത്തി. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനൊപ്പം കാര്‍ട്ടൂണിസ്റ്റ് (facebook/Unnikrishnan k) (Etv Bharat) നേതാക്കളല്ല, പ്രശ്‌നക്കാര്‍ അണികള്‍

പലപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയപരമായ കാർട്ടൂണുകൾക്ക് നേരേ ഭീഷണികളും എതിരഭിപ്രായങ്ങളും കണ്ണുരുട്ടുകളുകളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നല്ല, അണികള്‍ എന്നു പറയുന്ന കൂട്ടരില്‍ നിന്നാണ്. എതിർ രാഷ്ട്രീയത്തെ വിമർശിക്കുകയും പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേ അണികൾ തന്നെ കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കറുമുണ്ട്. കാർട്ടൂണുകൾക്ക് ഇരയാകുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ഒരിക്കൽപോലും വിമർശനമോ ഭീഷണിയോ ഉയർത്തിയിട്ടില്ല. അവർക്ക് അതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള മാനസിക മൂല്യമുണ്ട്. വി എസ് അച്യുതാനന്ദനെ പോലെയുള്ള രാഷ്ട്രീയനേതാക്കൾ കാർട്ടൂണുകൾ കണ്ട് പൊട്ടിച്ചിരിക്കാറുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. മുൻമുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കെ കരുണാകരനെ വിമർശിച്ചും പരിഹസിച്ചും അദ്ദേഹത്തെ നായകനാക്കിയും ഞാൻ കാർട്ടൂണുകൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ നമ്മളൊക്കെ പരുക്കൻ എന്ന് കരുതുന്ന വി എസ് അച്യുതാനന്ദനെ കുറച്ചും. പക്ഷേ രണ്ടുപേരും ഞാൻ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ എന്‍റെ കാർട്ടൂൺ എക്‌സിബിഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ എത്തിയവരാണ്. അവരെപ്പോലുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളാനും മനസിലാക്കാനുമുള്ള ബോധമുണ്ട്. കെ കരുണാകരൻ അത്യാവശ്യം കാര്‍ട്ടുണ്‍ വരയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും ഉണ്ണികൃഷ്‌ണന്‍.

മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി കെ കരുണാകരനൊപ്പം കാര്‍ട്ടൂണിസ്റ്റ് (facebook/Unnikrishnan k) (Etv Bharat) നിർമ്മിത ബുദ്ധിയെ മറികടക്കാനാകും

എ ഐ സാങ്കേതിക വിദ്യ സമസ്ത മേഖലകളിലും കടന്നുവരുന്നെങ്കിലും അത് ശൈശവാവസ്ഥയിൽ ആണെന്ന് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അഭിപ്രായ പ്പെടുന്നു. എന്തുവിഷയത്തെ പറ്റിയും ആവശ്യപ്പെടുന്നവ സൃഷ്ടിച്ചു തരുന്ന എ ഐ സാങ്കേതികവിദ്യ സമൂഹത്തിന്‍റെ നാനാ മേഖലകളിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. വരാനിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരുപാട് കലാകാരന്മാരുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടാൻ നിർമിത ബുദ്ധി കാരണമാകും. കാർട്ടൂൺ മേഖലയിൽ ആശയ സമ്പന്നമായി സൃഷ്ടികൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നിർമിത ബുദ്ധിക്ക് പരിമിതികൾ ഉണ്ട്. ഇതുവരെ ഇന്‍റർനെറ്റിൽ ലഭ്യമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് നിർമിത ബുദ്ധിക്കില്ല, അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും സാധിക്കില്ല. കാർട്ടൂൺ മേഖലയിൽ അധികം വൈകാതെ തന്നെ നിർമ്മിത ബുദ്ധി കൂടുതലായി കടന്നുവരുമെങ്കിലും പുതിയ സൃഷ്ടിക്കും പുതിയ വരകൾക്കും പിന്നിലുള്ള മനുഷ്യബുദ്ധിയെ മറികടക്കാൻ എ ഐ സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്ക് ആകില്ല. നിർമിത ബുദ്ധി കാർട്ടൂൺ മേഖലയിൽ ജോലി എളുപ്പമാക്കുമെന്നു മാത്രം. എങ്കിലും എഐ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉയര്‍ത്തുന്ന വെല്ലുവിളി പുതിയ സൃഷ്ടികളിലൂടെ നേരിടുക മാത്രമാണ് പോംവഴി.

ഗ്രാഫിറ്റി ചിത്ര പ്രദര്‍ശനത്തില്‍ നിന്ന് (facebook/Unnikrishnan k) (Etv Bharat) കാര്‍ട്ടൂണ്‍ എന്ന കലയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന കേരള കാർട്ടൂൺ അക്കാഡമി



ഇന്ത്യയിൽ കാർട്ടൂൺ എന്ന കലാരൂപത്തിനുവേണ്ടി സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരേയൊരു സംഘടന മാത്രമേയുള്ളൂ. അതാണ് കേരള കാർട്ടൂൺ അക്കാഡമി. ക്യാമ്പുകൾ നടത്തി കാർട്ടൂൺ മേഖലയോട് താത്‌പര്യമുള്ള കുട്ടികളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുക, കാർട്ടൂൺ സൗഹൃദങ്ങളെ ദൃഢപ്പെടുത്തുക എന്നതൊക്കെയാണ് അക്കാദമിയുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം. എന്നാൽ സംഘടനയുടെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിക്ക് അപ്പുറവും കേരള കാർട്ടൂൺ അക്കാഡമി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിലെ കാർട്ടൂണിസ്റ്റുകളുടെ പിന്തുണയോടെ ദേശീയ കാർട്ടൂൺ മേള എന്നൊരു കാര്യം എറണാകുളത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. വലിയ ജനപിന്തുണയും അഭിപ്രായവും നേടിയ ദൗത്യം വീണ്ടും നടത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് കോവിഡ് കാലം കടന്നുവരുന്നത്. ആ കാലത്താണ് കോവിഡ് സാഹചര്യങ്ങളെ ആസ്‌പദമാക്കി കേരളത്തിൽ ഉടനീളം ഒരു ഗ്രാഫിറ്റി ആർട്ട് ചെയ്തുകൂടാ എന്നൊരു ചിന്ത കേരള കാർട്ടൂൺ അക്കാദമിക്ക് ഉടലെടുക്കുന്നത്. ദേശീയ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ മിഷനും അപ്പോഴത്തെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രിയായ ശൈലജ ടീച്ചറും പിന്തുണ നൽകിയതോടെ എറണാകുളം ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ മതിലിൽ ഞങ്ങൾ ഗ്രാഫിറ്റി ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുകയുണ്ടായി. അതൊരു പക്ഷേ വലിയൊരു ചലഞ്ച് ആയിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള പല കാർട്ടൂണിസ്റ്റുകൾക്കും ചുവരിൽ വരച്ച് പരിചയമില്ല. ക്യാൻവാസിൽ നിന്നും ഐപാഡിലേക്ക് ചേക്കേറാത്തവർ വരെയുണ്ട്. അവരെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈയൊരു മുന്നേറ്റം പുതിയൊരു അനുഭവമായിരുന്നു. പിന്നീട് സംസ്ഥാനത്ത് ഉടനീളം കോവിഡ് ബോധവത്‌കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അക്കാദമി അംഗങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തു. ഓരോ നാട്ടിലും സാമൂഹികവും കലാപരവും സമുന്വയിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഗ്രാഫിറ്റി ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുകയുണ്ടായി. കണ്ണൂരിൽ ടി പത്മനാഭനും പ്രകാശം പരത്തുന്ന പെൺകുട്ടിയും വിഷയമായപ്പോൾ കോഴിക്കോട് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ആയിരുന്നു ആശയം. തിരുവനന്തപുരത്ത് കാനായി കുഞ്ഞിരാമൻ തന്നെ. ആ യാത്ര സർക്കാർ പിന്തുണയോടു കൂടിയായിരുന്നു. കോവിഡ് കാലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ ലോഡ്ജുകളോ കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണങ്ങളോ സാധാരണമായി ലഭിക്കുമായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ എല്ലാം സർക്കാർ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കിത്തന്നെന്നും ഉണ്ണികൃഷ്‌ണന്‍. നിർമാല്യം സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സ് രംഗവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വരച്ച കാര്‍ട്ടൂണ്‍ (കടപ്പാട്- മാതൃഭൂമി- (Etv Bharat) വെളിച്ചപ്പാടിനെപ്പോലെ ഉറഞ്ഞുതുള്ളിയ എംടി

ഒരു പുസ്തകോത്സവത്തിൽ കോഴിക്കോട് വച്ച് ഇന്നത്തെ സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുന്നു എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന തരത്തിൽ എം ടി വാസുദേവന്‍ നായര്‍ ഒരു പ്രസംഗം നടത്തുകയുണ്ടായി. സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ തന്നെയാണോ വിമർശിച്ചത് അതോ അങ്ങനെ അല്ലേ എന്നുള്ളത് വേറൊരു വിഷയം. കേൾവിക്കാർ വ്യാഖ്യാനിച്ചത് ഇന്നത്തെ സർക്കാരിനെക്കുറിച്ച് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഈ വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഞാൻ ഒരു കാർട്ടൂൺ വരച്ചു. എം ടി വാസുദേവൻ നായരുടെ പ്രസിദ്ധമായ നിർമാല്യം എന്ന സിനിമയെ പ്രമേയമാക്കിയാണ് കാർട്ടൂൺ സൃഷ്ടിച്ചത്. നിർമാല്യം എന്ന സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സ് രംഗമാണ് വിഷയമാക്കിയതത്. ദേവി വിഗ്രഹത്തിനു മുന്നിൽ ഉറഞ്ഞുതുള്ളുന്ന പി ജെ ആന്‍റണിയുടെ വെളിച്ചപ്പാടിന്‍റെ കഥാപാത്രം. വൈകാരിക പ്രക്ഷുബ്ധതയുടെ അങ്ങേയറ്റത്ത് കഥാപാത്രം ദേവി വിഗ്രഹത്തിന് മുഖത്തേക്ക് കാർക്കിച്ചു തുപ്പുന്നുമുണ്ട്. ഇതാണ് കാർട്ടൂണിന് ആശയമായത്. അതായത് പിണറായിയുടെ മുന്നിൽ ഒരു വെളിച്ചപ്പാടിനെ പോലെ ഉറഞ്ഞുതുള്ളുന്ന എം ടി വാസുദേവൻ നായർ. സാധാരണ എം ടി സമാധാന പ്രിയനായ മനുഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹം ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ ഉറഞ്ഞുതുള്ളിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ കാർട്ടൂണിൽ തുള്ളിയപ്പോൾ ജനശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചു. വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടെന്നും കാര്‍ട്ടൂണിസ്റ്റ് ദിനത്തില്‍ ഉണ്ണികൃഷ്‌ണന്‍ ഓര്‍ത്തെടുത്തു. Also Read: ആവിഷ്‌കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് കൈയാമം വയ്ക്കുമ്പോൾ..! വരയിലെ രാഷ്ട്രീയവും രാഷ്ട്രീയത്തിലെ വരയേയും കുറിച്ച് ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ

