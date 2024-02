ഹൈദരാബാദ് : ബോളിവുഡ് യുവനടിമാരിൽ ശ്രദ്ധേയയാണ് ജാൻവി കപൂർ. 2018ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ധടക്' എന്ന സിനിമയിലൂടെ ആയിരുന്നു അന്തരിച്ച നടി ശ്രീദേവിയുടെ, മകൾ കൂടിയായ ജാൻവിയുടെ സിനിമാപ്രവേശം. പിന്നീട് നിരവധി സിനിമകളിലൂടെ താരം ആരാധകരെ സ്വന്തമാക്കി. തെന്നിന്ത്യയിലും സജീവമാകാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ജാൻവി. രാം ചരണിനും സൂര്യയ്‌ക്കുമൊപ്പം താരം അഭിനയിക്കുന്നു എന്ന തരത്തിൽ നേരത്തെ വാർത്തകൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു.

ഇപ്പോഴിതാ ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ജാൻവി കപൂറിന്‍റെ പിതാവും ചലച്ചിത്ര നിർമാതാവുമായ ബോണി കപൂർ. രാം ചരണിനൊപ്പം തെലുഗു സിനിമയിൽ ജാൻവി അഭിനയിക്കുമെന്ന് ബോണി കപൂർ പറഞ്ഞു. 'ഉപ്പേന' എന്ന സിനിമയിലൂടെ പ്രശസ്‌തിയാർജിച്ച സംവിധായകൻ ബുച്ചി ബാബു സനയാകും ഈ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുക. ജാൻവി ഔദ്യോഗികമായി കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചതായും എല്ലാ ഊഹാപോഹങ്ങളും അവസാനിപ്പിച്ച് ബോണി കപൂർ വ്യക്തമാക്കി (Boney Kapoor on Janhvi's next with Ram Charan).

ജാൻവിയുടെ രണ്ടാമത്തെ തെലുഗു സിനിമയാകും ഇത്. ജൂനിയർ എൻടിആറിനൊപ്പമുള്ള 'ദേവര' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ജാൻവി തെലുഗു സിനിമയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നത്. കൊരട്ടാല ശിവ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് തിരക്കിലാണ് നിലവിൽ ജാൻവി. ഇതിനിടെ തൻ്റെ മകളുടെ തെലുഗു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാനുള്ള ആവേശവും ആഗ്രഹവും ബോണി കപൂർ പരസ്യമാക്കി.

ജൂനിയർ എൻടിആറിനോടും രാം ചരണിനോടും ഉള്ള ജാൻവിയുടെ ആരാധനയെയും അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചു. ഈ അഭിനേതാക്കളുമായുള്ള സിനിമകളും തമിഴിൽ സൂര്യയ്‌ക്കൊപ്പം വരാനിരിക്കുന്ന പ്രൊജക്‌റ്റും ജാൻവിക്ക് തെന്നിന്ത്യയിൽ നിന്നടക്കം കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് ബോണി കപൂറിന്‍റെ പ്രതീക്ഷ.

"ജാൻവി ഒരുപാട് തെലുഗു സിനിമകൾ കാണാറുണ്ട്. രാം ചരണും ജൂനിയർ എൻടിആറും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ചവയ്‌ക്കുന്ന അഭിനേതാക്കളാണ്. ഇവരോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അവളുടെ ഭാഗ്യമാണ്. സിനിമകൾ നന്നായി വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അവൾക്ക് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

സൂര്യയ്‌ക്കൊപ്പവും ജാൻവി ഉടൻ അഭിനയിക്കും. എൻ്റെ ഭാര്യ (ശ്രീദേവി) ഒന്നിലധികം ഭാഷകളിൽ അഭിനയിച്ചിരുന്നു, എൻ്റെ മകളും അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്"- ബോണി കപൂർ പറയുന്നു.

അതേസമയം തെലുഗു, തമിഴ് സിനിമകൾക്ക് പുറമെ, മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസിസ് മഹി, ഉലജ് എന്നിവയുൾപ്പടെയുള്ള ഹിന്ദി ചിത്രങ്ങളും ജാൻവിയുടേതായി അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്. രാം ചരണുമൊത്തുള്ള സിനിമയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഇതുവരെ സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിലും കൂടുതൽ അപ്‌ഡേറ്റുകൾക്കായി ആകാംക്ഷയോടെയാണ് ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുന്നത്.