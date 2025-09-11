ETV Bharat / entertainment

മണിരത്‌നം പറഞ്ഞു, "യെസ്": മനീഷ കൊയ്‌രാളയും അരവിന്ദ്‌ സ്വാമിയും ബേക്കലിൽ എത്തും

ബോംബെ സിനിമ ചിത്രീകരണത്തിന് ശേഷം 30 വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് ബോംബെ ടീം വീണ്ടും ബേക്കലിൽ എത്തുന്നത്. ബേക്കൽ റിസോർട്ട് ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് കോർപറേഷൻ്റെ വാർഷികത്തോട് ചേർന്നാണ് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

Mani Ratnam and Bombay Cast to Visit Bekal Fort for 30th Anniversary (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 11, 2025 at 4:20 PM IST

3 Min Read
കാസർകോട്: എക്കാലത്തെയും മികച്ച ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായ ബോംബെ സിനിമയിലെ താരങ്ങളും സംവിധായകൻ മണിരത്നവും ബേക്കലിൽ എത്തുന്നു. ബേക്കൽ റിസോർട്ട് ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് കോർപറേഷൻ്റെ വാർഷികത്തോടും ബേക്കലിൻ്റെ മനോഹാരിത പകർത്തിയ ബോംബെ സിനിമയുടെ മുപ്പതാം വാർഷികത്തോടും അനുബന്ധിച്ചാണ് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. സംവിധായകൻ മണിരത്നവുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വരാമെന്ന് സമ്മതിച്ചതായും ബേക്കൽ റിസോർട്ട് ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് കോർപറേഷൻ്റെ എംഡി ഷിജിൻ പറമ്പത്ത് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

നേരത്തെ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവരാനായിരുന്നു തീരുമാനമെന്നും, തഗ് ലൈഫ് എന്ന പുതിയ സിനിമയുടെ തിരക്ക് കാരണമാണ് പരിപാടി വൈകിയതെന്നും ഷിജിൻ പറമ്പത്ത് വ്യക്തമാക്കി. ഡിസംബറിന് മുൻപ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സിനിമയിലെ സൂപ്പർഹിറ്റ് ഗാനമായ ഉയരേ ചിത്രീകരിച്ചത് ബേക്കൽ കോട്ടയിലും പരിസരത്തുമാണ്. അന്ന് മനീഷ കൊയ്‌രാളയും അരവിന്ദ് സ്വാമിയും ബേക്കലിൽ എത്തിയിരുന്നു. ബോംബെയുടെ ശില്പി‌കൾ ബേക്കൽ കോട്ടയുടെ ഭംഗി മതിയാവോളം പകർത്തിയിരുന്നു.

ബോംബെ ടീം ബേക്കലിലെത്തുന്നത് 30 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ്. സംവിധായകൻ മണിരത്നം, ഛായാഗ്രാഹകൻ രാജീവ് മേനോൻ, നായികാ നായകന്മാരായ അരവിന്ദ് സ്വാമി, മനീഷ കൊയ്‌രാള എന്നിവർ എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. സിനിമ റിലീസ് ചെയ്ത അതേ വർഷം തന്നെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ബേക്കൽ റിസോർട്ട് ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് കോർപറേഷനും സ്ഥാപിച്ചത്. വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്ന സിനിമാ ടൂറിസം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഇവർ ബേക്കലിലെത്തുന്നത്.

വിവാഹ വേദികളും ഒത്തുചേരലുകളും

വിവാഹങ്ങൾക്കും വൻകിട കമ്പനികളുടെ ഒത്തുചേരലുകൾക്കും ബിആർഡിസി സൗകര്യമൊരുക്കുന്നുണ്ട്. സിനിമാ ടൂറിസം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ബേക്കൽ ഒരു പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായി മാറും. കേരളത്തിലെ മികച്ച വിവാഹ വേദികളിലൊന്നായ ബേക്കൽ ബീച്ചിലും പരിസരത്തും കഴിഞ്ഞ രണ്ടുവർഷത്തിനിടയിൽ 312 ആഡംബര വിവാഹങ്ങൾ നടന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിവാഹങ്ങൾക്ക് വേദിയൊരുക്കിയ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായി ബേക്കലും പരിസരവും മാറി.

പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകളായ ബേക്കലിലെ ലളിത്, ഉദുമ കാപ്പിലെ താജ്, മലാങ്കുന്നിലെ താജ് ഗേറ്റ് വേ, നീലേശ്വരം ബീച്ചിലെ മലബാർ ഓഷ്യൻ ഫ്രണ്ട് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് വിവാഹങ്ങൾ നടന്നത്. ഇതിനുപുറമെ, പടന്നക്കാട് ബേക്കൽ ക്ലബ്, തെക്കേക്കാട് ഒയിസ്റ്റർ ഒപേര തുടങ്ങി നിരവധി റിസോർട്ടുകളിലും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വെഡ്ഡിങ് നടന്നു. ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് അവിടുത്തെ പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിച്ച് വിവാഹം നടത്തി തിരിച്ചുപോകുന്ന യൂറോപ്യൻ രീതിയായ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വെഡ്ഡിങ് കേരളത്തിൽ പ്രചാരം നേടി.

വിവാഹങ്ങൾക്കെത്തുന്നവരിൽ 67 ശതമാനവും ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരാണ്. സംസ്ഥാന ടൂറിസം വകുപ്പ് വിമാനത്താവളങ്ങളിലും സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ വഴിയും കേരളത്തിലെ വിവാഹ ഡെസ്റ്റിനേഷനുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ബേക്കലിനും കാസർകോട് ജില്ലയ്ക്കും സഹായകമായതായി ബിആർഡിസി എംഡി ഷിജിൻ പറമ്പത്ത് പറഞ്ഞു.

ബേക്കൽ കോട്ട

പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇക്കേരി നായ്ക്കരിലെ ശിവപ്പ നായ്ക് നിർമിച്ചതാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചെങ്കൽകോട്ടയായ ബേക്കൽ കോട്ട. സൂര്യോദയവും സൂര്യാസ്തമയവും കാണാനാകുന്ന ഏക കോട്ട കൂടിയാണിത്. അന്താരാഷ്‌ട്ര വിനോദസഞ്ചാര ഭൂപടത്തിൽ ഇടംനേടിയ ഈ കോട്ട മലയാളികൾ മാത്രമല്ല ഇതര സംസ്ഥാന വിനോദ സഞ്ചാരികളും ധാരാളമായി എത്തുന്ന കേന്ദ്രമാണ്.

അടുത്തിടെ കോട്ടയിലെ സന്ദർശന സമയം വർധിപ്പിച്ചത് കാഴ്ചകൾക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യമൊരുക്കി. 400 വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള ബേക്കൽ കോട്ടയും സമീപത്തെ ബീച്ചും സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ്. ബോംബെ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ അന്യഭാഷാ സിനിമകൾക്ക് ഇവിടം പശ്ചാത്തലമായിട്ടുണ്ട്. വിവാഹ, പരസ്യ ചിത്രീകരണ സംഘങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലമായി ഇന്നും ബേക്കൽ കോട്ട തുടരുന്നു.

കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം ഒരു ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രവും ടിപ്പു സുൽത്താൻ നിർമിച്ചതെന്നു കരുതുന്ന പള്ളിയുമുണ്ട്. പള്ളിക്കര വില്ലേജിൽ കടലിനോട് ചേർന്നുള്ള 35 ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കദംബ രാജവംശമാണ് ഈ കോട്ട നിർമിച്ചതെന്നു കരുതപ്പെടുന്നു. പിന്നീട് കോലത്തിരി രാജാക്കന്മാരും മൈസൂരു രാജാക്കന്മാരും ഇതിൻ്റെ അവകാശികളായി.

ഒടുവിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അധീനതയിലായ ഈ കോട്ടയുടെ ആകൃതി ഒരു താക്കോൽ ദ്വാരത്തിന് സമാനമാണ്. വെട്ടുകല്ലിൽ തീർത്ത 130 അടി ഉയരമുള്ള കോട്ടയാണിത്.

