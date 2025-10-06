ETV Bharat / entertainment

"അപ്പൂപ്പൻ കിരീടം കണ്ട് കരഞ്ഞു, അച്ഛൻ തന്മാത്ര കണ്ട് വിതുമ്പി, മകൻ തുടരും കണ്ട് കരയുന്നു!"; മോഹന്‍ലാല്‍ കരയുന്നത് കണ്ട് പൊട്ടി കരയുന്ന കുഞ്ഞിന്‍റെ വീഡിയോ വൈറല്‍

മോഹന്‍ലാല്‍ തലമുറകള്‍ക്ക് നായകനാണെന്ന് ബിനീഷ് കോടിയേരി. മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ തുടരും എന്ന സിനിമ കണ്ട് കരയുന്ന തന്‍റെ മകന്‍റെ വീഡിയോ ഫേസ്‌ബുക്കില്‍ പങ്കുവച്ച് ബിനീഷ് കോടിയേരി. മോഹന്‍ലാല്‍ ഒരു വികാരമാണെന്നും ബിനീഷ് ഫേസ്‌ബുക്കില്‍ കുറിച്ചു.

Bineesh Kodiyeri fb post (social media)
ദാദാ സാഹിബ് ഫാല്‍ക്കെ അവാര്‍ഡ് ജേതാവായ മോഹന്‍ലാല്‍ തലമുറകള്‍ക്ക് നായകനാണെന്ന് ബിനീഷ് കോടിയേരി. ബിനീഷ് പങ്കുവച്ച ഒരു ഫേസ്‌ബുക്ക് പോസ്‌റ്റാണിപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലാവുന്നത്. മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ തുടരും എന്ന സിനിമ കണ്ട് കരയുന്ന തന്‍റെ മകന്‍റെ വീഡിയോയാണ് ബിനീഷ് ഫേസ്‌ബക്കിലൂടെ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.

തുടരും സിനിമയിലെ മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ വൈകാരിക നിമിഷങ്ങള്‍ ടിവിയില്‍ കണ്ട് പൊട്ടി കരയുന്ന കുഞ്ഞിനെയാണ് വീഡിയോയില്‍ കാണാനാവുക. തലമുറകള്‍ക്ക് നായകന്‍ എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടു കൂടിയാണ് ബിനീഷ് പോസ്‌റ്റ് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൂപ്പൻ 'കിരീടം' കണ്ട് കരഞ്ഞുവെന്നും അച്ഛൻ 'തന്മാത്ര' കണ്ട് വിതുമ്പിയെന്നും, ഇപ്പോൾ മകൻ 'തുടരും' കണ്ട് കരയുന്നു എന്നുമാണ് ബിനീഷ് ഫേസ്‌ബുക്കില്‍ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.

"തലമുറകൾക്ക് നായകൻ! അപ്പൂപ്പൻ 'കിരീടം' കണ്ട് കരഞ്ഞു, അച്ഛൻ 'തന്മാത്ര' കണ്ട് വിതുമ്പി, ഇപ്പോൾ മകൻ 'തുടരും' കണ്ടും കരയുന്നു! എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും, ഏത് കഥാപാത്രമായി വന്നാലും, സ്നേഹവും സങ്കടവും ഉള്ളിലേക്ക് ആഴ്‌ന്നിറങ്ങുന്ന അനുഭവമാണ് ഈ മനുഷ്യൻ. ഈ വികാരങ്ങൾ പകരുന്ന ഈ താരനായകന്‍റെ യാത്ര ഇനിയും തുടരട്ടെ! ലാലേട്ടൻ... നിങ്ങൾ ഒരു വികാരമാണ്!," ബിനീഷ് കോടിയേരി കുറിച്ചു.

പോസ്‌റ്റിന് താഴെ കമന്‍റ്‌ ബോക്‌സിലാണ് ബിനീഷ് മകന്‍റെ വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ബിനീഷിന്‍റെ ഈ പോസ്‌റ്റിന് താഴെ നിരവധി കമന്‍റുകളും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. "എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും, ഏത് കഥാപാത്രമായി വന്നാലും, സ്നേഹവും സങ്കടവും ഉള്ളിലേക്ക് ആഴ്‌ന്നിറങ്ങുന്ന അനുഭവമാണ് ഈ മനുഷ്യൻ," ഒരാള്‍ കുറിച്ചു. "എത്ര മനോഹരമായ കാഴ്‌ച്ചയാണിത്! ഒരു തലമുറയെ മുഴുവൻ കരയിപ്പിക്കാൻ ലാലേട്ടനല്ലാതെ മറ്റാർക്കാണ് കഴിയുക?", മറ്റൊരാള്‍ കുറിച്ചു.

അതേസമയം മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ കരിയറിലെ 360-ാമത്തെ ചിത്രമായിരുന്നു 'തുടരും'. ഷൺമുഖം എന്ന ടാക്‌സി ഡ്രൈവറുടെ വേഷത്തിലാണ് ചിത്രത്തില്‍ മോഹൻലാൽ എത്തിയത്. സിനിമയിലെ മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ പ്രകടനത്തിന് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്നും ലഭിച്ചത്.

രജപുത്രയുടെ ബാനറില്‍ എം രഞ്ജിത്ത് നിര്‍മ്മിച്ച ചിത്രത്തില്‍ ശോഭനയാണ് മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ നായികയായി എത്തിയത്. ഇവരെ കൂടാതെ ബിനു പപ്പു, പ്രകാശ് വര്‍മ, ഫര്‍ഹാന്‍ ഫാസില്‍, ഇര്‍ഷാദ് അലി, മണിയന്‍ പിള്ള രാജു, ആര്‍ഷ ചാന്ദിനി ബൈജു, അരവിന്ദ്, തോമസ് മാത്യു, കൃഷ്‌ണ പ്രഭ എന്നിവരും പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തിയിരുന്നു.

