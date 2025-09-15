ETV Bharat / entertainment

"ആ മൂന്ന് പേരെ മിസ് ചെയ്യും"; ബിഗ് ബോസില്‍ അനുമോളുമായി ലൗവ് ട്രാക്ക് ആയിരുന്നോ? പ്രവീണ്‍ പറയുന്നു

വൈല്‍ഡ് കാര്‍ഡിലൂടെ ബിഗ് ബോസിലെത്തിയ പ്രവീണ്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബിബി ഹൗസില്‍ നിന്നും പുറത്തുപോയിരുന്നു. വീട്ടില്‍ താന്‍ മിസ് ചെയ്യുന്നവരെ കുറിച്ചും അനുമോളുമായുള്ള സൗഹൃദത്തെ കുറിച്ചും പ്രവീണ്‍ പറയുന്നു.

Praveen Anumol (video screenshot)
ETV Bharat Entertainment Team

September 15, 2025

ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസണ്‍ 7ല്‍ അനീഷിന് ശേഷം കോമണറായി എത്തിയ മത്സരാര്‍ത്ഥിയാണ് പ്രവീണ്‍. വൈല്‍ഡ് കാര്‍ഡിലൂടെ ബിഗ് ബോസിലെത്തിയ പ്രവീണ്‍ നല്ലൊരു മത്സരാര്‍ത്ഥിയായിരുന്നു. ബിഗ്‌ ബോസ് 42-ാം ദിനത്തില്‍ പ്രവീണ്‍ എവിക്‌ട് ആയി പോയത് പ്രവീണിനെ മാത്രമല്ല, കൂടെയുള്ള മത്സരാര്‍ത്ഥികളെയും അക്ഷരാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഞെട്ടിച്ചിരുന്നു.

ചുരുങ്ങിയ ദിനം കൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിലുള്ളവരുമായി സൗഹൃദത്തിലായ മത്സരാര്‍ത്ഥി കൂടിയാണ് പ്രവീണ്‍. ബിഗ്‌ ബോസില്‍ ചിലരെയൊക്കെ പ്രവീണ്‍ മിസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അതില്‍ പ്രധാനമാണ് അനുമോളുമായുള്ള സൗഹൃദം.

ബിഗ് ബോസില്‍ ആരെയാകും മിസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പ്രവീണിനോട് ചോദിച്ചാല്‍ ആദില, അനുമോള്‍, നെവിന്‍ എന്നാകും പ്രവീണിന്‍റെ മറുപടി. വിമാത്താവളത്തില്‍ തനിക്ക് ചുറ്റും കൂടിയ പാപ്പരാസികളുടെ ചോദ്യത്തോടായിരുന്നു പ്രവീണിന്‍റെ മറുപടി.

ബിബി ഹൗസിലെ അനുമോളുമായുള്ള ലൗവ് ട്രാക്കിനെ കുറിച്ചും പാപ്പരാസികള്‍ പ്രവീണിനോട് ചോദിച്ചു. തനിക്കവിടെ ലൗവ് ട്രാക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രവീണ്‍ അത് നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. അനുമോള്‍ തന്‍റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണെന്നും പ്രവീണ്‍ തുറന്നു പറഞ്ഞു.

"അനുമോളുമായി എനിക്കൊരു സ്‌പെഷ്യല്‍ കണക്ഷന്‍ ഉണ്ട്. കാരണം ഞങ്ങള്‍ നല്ല ഫ്രണ്ട്‌സ് ആണ്. ഞങ്ങള്‍ നല്ല പോലെ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. ഒരു പേഴ്‌സണല്‍ കണക്ഷന്‍ ഫീല്‍ ചെയ്‌തിരുന്നു. അതെങ്ങനെ പുറത്തു വന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. കാരണം എനിക്കിപ്പോള്‍ ഫോണ്‍ കിട്ടിയതേ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയൊക്കെ എനിക്കിപ്പോ നോക്കണം.. ട്രാക്ക് പിടിക്കാന്‍ നോക്കിയിട്ടില്ല. ഭയങ്കര ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആണ്. ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാന്‍ എവിക്‌ട് ആയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോള്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞിരുന്നു. ഭയങ്കരമായി എനിക്ക് വിഷമം വന്നിരുന്നു", പ്രവീണ്‍ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം ബിഗ് ബോസ് ഹൗസില്‍ ആര് ഔട്ട് ആയാലും അനുമോള്‍ കരയാറില്ലേ എന്നും അതൊരു ഡ്രാമ അല്ലേ എന്നും പാപ്പരാസികള്‍ പ്രവീണിനോട് ചോദിച്ചു. ഇതിനും പ്രവീണ്‍ പാപ്പരാസികള്‍ക്ക് വ്യക്‌തമായി മറുപടി നല്‍കുന്നുണ്ട്.

"എല്ലാവരും ഔട്ട് ആകുമ്പോള്‍ അനുമോള്‍ കരയുന്നത് ഡ്രാമ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം അനുമോള്‍ ജെനുവിനായി നില്‍ക്കുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. വീട്ടില്‍ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അനുമോളെ ഞാന്‍ വെനമോളെ എന്നാണ് വിളിക്കുക. കാരണം ഇടയ്‌ക്കിടയ്‌ക്ക് അവിടെ ഒക്കെ വിഷം ചീറ്റുമെങ്കിലും എനിക്ക് ഭയങ്കരമായി ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്," പ്രവീണ്‍ പറഞ്ഞു.

Also Read: "ലാലേട്ടനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഒരു ഉമ്മയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് വരണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു", എവിക്ഷന്‍ ഷോക്കായി പോയെന്ന് പ്രവീണ്‍; വിഷമിക്കേണ്ടെന്ന് മോഹന്‍ലാല്‍

