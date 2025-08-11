മലയാളത്തില് ഏറ്റവും ജനപ്രീതിയുള്ള ടെലിവിഷൻ റിയാലിറ്റി ഷോയാണ് ബിഗ് ബോസ്. മികച്ച റേറ്റിംറ്റ് ഉള്ള ഷോയുടെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റ് മോഹന്ലാല് തന്നെയാണ്. ശനിയും ഞായറും മോഹന്ലാല് വരുന്ന എപ്പിസോഡിനായി പ്രേക്ഷകര് ആകാംക്ഷയോടെയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്.
ഓഗസ്റ്റ് 3നായിരുന്നു ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസണ് 7ന്റെ ലോഞ്ച്. ഇപ്പോഴിതാ ഷോ ഒരാഴ്ച്ച പിന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ എവിക്ഷനും നടന്നിരിക്കുകയാണ്. മുന്ഷി രഞ്ജിത്ത് ആണ് ബിബി ഹൗസില് നിന്നും ആദ്യമായി പുറത്തുപോയത്.
ഞായറാഴ്ച്ചയിലെ എപ്പിസോഡിലായിരുന്നു ബിബി7ലെ ആദ്യ എവിക്ഷന് സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങിയ ഉടന് തന്നെ രഞ്ജിത്തിന്റെ എവിക്ഷന് മോഹന്ലാല് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. രഞ്ജിത്തിന്റെ ഈ എവിക്ഷന് മറ്റ് മത്സരാര്ത്ഥികള്ക്ക് ഷോക്കിംഗ് ആയിരുന്നു.
മോഹന്ലാലിന്റെ അറിയിപ്പ് കേട്ട് രഞ്ജിത്തും ചെറുതായൊന്ന് ഞെട്ടിയെന്ന് പറയാം.. "രഞ്ജിത്ത് എന്റെ അടുത്തേയ്ക്ക് വന്നോളു", എന്ന് മോഹന്ലാല് പറഞ്ഞതും സഹമത്സരാര്ത്ഥികളോട് ഒരുവാക്കും മിണ്ടാതെ രഞ്ജിത്ത് പുറത്തേയ്ക്കുള്ള വാതിലിനരികിലേയ്ക്ക് പോവുകയായിരുന്നു. മത്സരാര്ത്ഥികള് "രഞ്ജിത്ത് ചേട്ടാ" എന്ന് വിളിച്ച് പുറകെ പോയിട്ടും അതൊന്നും കേള്ക്കാതെ അയാള് വളരെ വേഗം മുന്നോട്ട് നടന്നുനീങ്ങുകയായിരുന്നു.
ഇതിന് പിന്നാലെ ബിഗ് ബോസിന്റെ അനൗന്സ്മെന്റും എത്തി. "രഞ്ജിത്ത്, സഹമത്സരാര്ത്ഥികളോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് മുന്വശത്തെ വാതിലിലൂടെ പുറത്തേയ്ക്ക് വരിക", എന്നായിരുന്നു ബിഗ് ബോസിന്റെ അനൗസ്മെന്റ്. ശേഷമാണ് രഞ്ജിത്തിന്റെ അടുത്തെത്തിയ മറ്റ് മത്സരാര്ത്ഥികളോട് മിണ്ടാന് അദ്ദേഹം തയ്യാറായത്.
എന്നാല് നെവിന് മാത്രമാണ് പുറത്തേയ്ക്കുള്ള വാതില് വരെ രഞ്ജിത്തിനൊപ്പം പോയത്. പെട്ടെന്നുള്ള എവിക്ഷന്റെ ഞെട്ടല് കാരണമാകാം, സഹമത്സരാര്ത്ഥികളോട് അവസാനമായി യാത്ര പറയാതെ, എന്നാല് ബിഗ് ബോസ് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരില് മാത്രം യാത്ര പറഞ്ഞ് രഞ്ജിത്ത് യാത്രയായത്.
ആകെ എട്ട് മത്സരാര്ത്ഥികളായിരുന്നു ആദ്യ എവിക്ഷന് നോമിനേഷനില് ഉള്പ്പെട്ടത്. രഞ്ജിത്ത്, നെവിന്, ജിസേല്, അനുമോള്, ശൈത്യ, ആര്യന്, രേണു സുധി, ശാരിക എന്നിവരായിരുന്നു എവിക്ഷന് നോമിനേഷനില് ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് മത്സരാര്ത്ഥികള്.
അതേസമയം ഷാനവാസ്, അക്ബർ ഖാൻ, ആര്യന് കതൂരിയ, ജിസേല് തക്രാൽ, അനുമോൾ, നെവിൻ, അപ്പാനി ശരത്ത്, അഭിലാഷ്, ഫാത്തിമ നൂറ, ആദില നസറിന് (ലെസ്ബിയൻ ദമ്പതികള്), അനീഷ് തറയില്, ഒണിയൽ സാബു, ബിന്നി സെബാസ്റ്റ്യൻ, റെന ഫാത്തിമ, സരിക കെ ബി, ശൈത്യ സന്തോഷ്, രേണു സുധി, കലാഭവൻ സരിഗ, ആർജെ ബിൻസി എന്നിവരാണ് ബിബി7ലെ മറ്റ് മത്സരാര്ത്ഥികള്.
