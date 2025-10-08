ETV Bharat / entertainment

ഭൂട്ടാൻ വാഹനകടത്ത്; മമ്മൂട്ടിയുടെയും ദുൽഖറിൻ്റെയും പ്രിഥ്വിരാജിൻ്റെയും വീട്ടിൽ ഇഡി റെയ്‌ഡ്

ഒരേ സമയം പതിനേഴ് ഇടങ്ങളിൽ പരിശോധന. വിദേശ നാണ്യ വിനിമയ നിയമത്തിൻ്റെ ലംഘനം സംശയിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് റെയ്‌ഡ് എന്നാണ് ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകുന്ന വിശദീകരണം.

Representational Image
എറണാക്കുളം: ഭൂട്ടാൻ വാഹനക്കടത്തിൽ കസ്‌റ്റംസിന് പിന്നാലെ താരങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ട്രേറ്റ് (ഇഡി) പരിശോധന. മമ്മൂട്ടി, ദുൽഖർ സൽമാൻ , പൃഥ്വിരാജ്, അമിത് ചക്കാലക്കൽ എന്നിവരുടെ വീടുകളിൽ ഉൾപ്പെടെയാണ് ഇഡി പരിശോധന നടത്തുന്നത്.

ഇതോടൊപ്പം മറ്റ് പതിനേഴ് ഇടങ്ങളിലും ഒരേ സമയം പരിശോധന നടക്കുന്നതായാണ് ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകുന്ന വിവരം. മമ്മൂട്ടിയുടെ പനമ്പിള്ളി നഗറിലെ പഴയ വീട്ടിലും കടവന്ത്രയിലെ വീട്ടിലുമാണ് പരിശോധന നടക്കുന്നത്. ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെ കാർ ശേഖരം തേടിയാണ് ഇരുവീടുകളിലും പരിശോധന നടക്കുന്നത്.

ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെ കസ്‌റ്റംസ് പ്രിവൻ്റീവ് വിഭാഗം പിടിച്ചെടുത്ത കാർ വിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പരിഗണിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. താരങ്ങൾക്ക് പുറമെ കസ്‌റ്റംസ് പരിശോധന നടത്തിയ
‌വിദേശ വ്യവസായിയുടെയും വാഹന ഡീലർമാരുടേയും വീടുകളിലും പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്. കോ‌‌ട്ടയം, തൃശൂര്‍, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലും, ചെന്നെയിലും റെയ്‌ഡ് നടക്കുന്നതായാണ് വിവരം.

വിദേശ നാണ്യ വിനിമയ നിയമത്തിൻ്റെ ലംഘനം സംശയിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് റെയ്‌ഡ് എന്നാണ് ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകുന്ന വിവരം. ഭൂട്ടാൻ കാർ കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓപ്പറേഷൻ നുംഖൂർ എന്ന് പേരിട്ടായിരുന്നു കസ്‌റ്റംസ് നേരത്തെ താരങ്ങൾ ഉൾപ്പടെയുള്ളവരുടെ വീടുകളിൽ പരിശോധ നടത്തിയിരുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കള്ളപ്പണ ഇടപാട് സംശയിക്കുന്നതായി കസ്‌റ്റംസ് പ്രിവൻ്റീവ് വിഭാഗം കമ്മീഷണർ ഡോ ടി ടിജു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.

കസ്‌റ്റംസ് റെയിഡിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ മറ്റു കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾക്കും കസ്‌റ്റംസ് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ ഭൂട്ടാനിൽ നിന്നുള്ള വാഹനക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കള്ളപ്പണ ഇടപാടിൽ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ട്രേറ്റ് പ്രാഥമിക പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. തുടർന്നാണ് കസ്‌റ്റംസ് പരിശോധന നടത്തിയ താരങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഇഡിയും പരിശോധന തുടങ്ങിയത്.

ഭൂട്ടാനിൽ നിന്ന് നിയമ വിരുദ്ധമായി ആഡംബര കാറുകൾ കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഇന്ത്യയിൽ രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌താണ് തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നത്. ഭൂട്ടാനിൽ നിയമ വിരുദ്ധമായി പണമെത്തിച്ച് വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങി ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ചതായും കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ സംശയിക്കുന്നുണ്ട്.

സംശയ നിഴലിൽ ആരെല്ലാം?

നികുതി വെട്ടിച്ച് കടത്തിയ വാഹനങ്ങൾ താരങ്ങൾ വാങ്ങിയതായാണ് സംശയിക്കുന്നത്. താരങ്ങൾക്ക് പുറമേ വൻ വ്യവസായികളും വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങിയവരുടെ പട്ടികയിലുണ്ട്. കേരളത്തിലേക്ക് ഇത്തരത്തില്‍ 20 വാഹനങ്ങൾ എത്തിയതായി സൂചന. വലിയൊരു നികുതി തട്ടിപ്പ് ശൃംഖല തന്നെ ഇതിനു പിന്നില്‍ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന കണ്ടത്തലിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കസ്റ്റംസ് രാജ്യവ്യാപക പരിശോധന നടത്തിയത്.

