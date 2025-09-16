'ഇതായിരുന്നല്ലേ ആ സർപ്രൈസ്!': സൈലം സ്ഥാപകനൊപ്പം പുതിയ നിർമ്മാണ കമ്പനിയുമായി ബേസിൽ ജോസഫ്
സൈലം ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപകൻ ഡോ. അനന്തുവുമായി ചേർന്നാണ് അദ്ദേഹം പുതിയ നിർമ്മാണ കമ്പനി തുടങ്ങിയത്. 'ബേസിൽ ജോസഫ് എൻ്റർടെയ്ൻമെൻ്റ്സ്' എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ ആദ്യ സിനിമ ഈ വർഷം ഒക്ടോബറിൽ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുമെന്ന് സൂചനയുണ്ട്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 16, 2025 at 10:45 AM IST
'ഇതായിരുന്നല്ലേ ആ സർപ്രൈസ്!' എന്ന കുറിപ്പോടെ പുതിയ നിർമാണ സംരംഭത്തെക്കുറിച്ച് നടനും സംവിധായകനുമായ ബേസിൽ ജോസഫും സൈലം ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപകൻ ഡോ. അനന്തുവും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവച്ച വിശേഷങ്ങൾ ചർച്ചയാകുന്നു. എജ്യുക്കേഷൻ രംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയമായ സൈലം ലേണിങ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനായ ഡോ. അനന്തുവും നടൻ ബേസിൽ ജോസഫും ചേർന്നാണ് പുതിയ സിനിമ നിർമിക്കുന്നത്. ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ വർഷം ഒക്ടോബറിൽ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം തുടങ്ങുമെന്നാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ നൽകുന്ന സൂചന.
മിന്നൽ മുരളി, കുഞ്ഞിരാമായണം, ഗോദ തുടങ്ങിയ സിനിമകൾ സംവിധാനം ചെയ്ത് ശ്രദ്ധേയനായ ബേസിൽ ജോസഫ് പിന്നീട് അഭിനയരംഗത്താണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത്. ബേസിൽ ജോസഫ് എൻ്റർടെയ്ൻമെൻ്റ്സ് എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന തൻ്റെ പുതിയ നിർമാണ കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് അദ്ദേഹം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ അറിയിച്ചത്. പഠനകാലം മുതൽ തനിക്കുള്ള സിനിമയോടുള്ള താത്പര്യംകൊണ്ടാണ് ഈ രംഗത്തേക്ക് കടന്നുവന്നതെന്ന് ഡോ. അനന്തു കോഴിക്കോട് നടന്ന ചടങ്ങിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ഡോ. അനന്തു എൻ്റർടെയ്ൻമെൻ്റ്സ് എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ബാനറാണ് ബേസിലുമായി ചേർന്ന് സിനിമാലോകത്തേക്ക് ചുവടുവയ്ക്കുന്നത്. ഡിജിറ്റൽ കണ്ടൻ്റുകളും മികച്ച സിനിമകളും നിർമിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ സംരംഭം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ മുൻനിര താരങ്ങളെയും സംവിധായകരെയും അണിനിരത്തി ആറ് സിനിമകൾ ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും ചില ബിഗ് ബജറ്റ് സിനിമകൾക്കായുള്ള ആശയങ്ങൾ പരിഗണനയിലുണ്ടെന്നും ഡോ. അനന്തു പറഞ്ഞു. കോഴിക്കോട് നടന്ന ലോഞ്ചിങ് പരിപാടിയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയുടെ ലോഗോയും പ്രകാശനം ചെയ്തിരുന്നു.
പുതിയ സംരംഭത്തെക്കുറിച്ച് ബേസിൽ ജോസഫ് തൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് അറിയിച്ചത്. രസകരമായ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെയാണ് ഇരുവരും ഈ വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്. സൂപ്പർഹിറ്റ് സിനിമകൾ സംവിധാനം ചെയ്ത ബേസിൽ ജോസഫിനൊപ്പം നിർമാണരംഗത്തേക്ക് കടന്നുവരുമ്പോൾ ചുവടുപിഴക്കില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്ന് തമാശരൂപേണ ഡോ. അനന്തു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ബിസിനസ്മാനെ വിശ്വസിച്ച് ധൈര്യപൂർവം നിർമാണരംഗത്തേക്ക് കടന്നുവന്നുവെന്നാണ് ബേസിലിൻ്റെ മറുപടി. താത്കാലികമായി പ്രൊജക്ടിന് 'പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്പർ വൺ' എന്നും പേരിട്ടിട്ടുണ്ട്.
നിർമാണക്കമ്പനി തുടങ്ങിയെന്ന ബേസിലിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ പതിവ് ശൈലിയിൽ നടൻ ടൊവിനോ തോമസും കമൻ്റുമായി എത്തിയിരുന്നു. താനാണോ നിർമിക്കുന്ന ചിത്രത്തിലെ നായകൻ എന്നാണ് ടൊവിനോ കമൻ്റ് ബോക്സിൽ കുറിച്ചത്. കൂടാതെ ബോളിവുഡ് താരം രൺവീർ സിങ്, ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം സഞ്ജു സാംസൺ എന്നിവരും ബേസിലിന് ആശംസകൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. രൺവീർ സിങ് കമൻ്റ് ചെയ്തതോടെ ബേസിൽ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ബോളിവുഡ് സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും ചൂടുപിടിക്കുകയാണ്.