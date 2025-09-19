ബേസിലോ...അതാരാ? ഇത് വീട്ടില് മീന് വില്ക്കാന് വരുന്ന യൂസഫിക്കായല്ലെ? മോളെ..നീ കേരളത്തിലോട്ട് വാ എന്ന് താരം
ബേസില് ജോസഫിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കൊച്ചു കുട്ടിയുടെ വീഡിയോ വൈറലായി. വീഡിയോയ്ക്ക് കമന്റുകളുടെ പെരുമഴ. ഒടുക്കം മറുപടിയുമായി ബേസില് ജോസഫ്.
Published : September 19, 2025 at 4:57 PM IST
നടന് ബേസില് ജോസഫിനെ അറിയാമോയെന്ന പിതാവിന്റെ ചോദ്യത്തിന് അതാരാണെന്ന മറുചോദ്യവുമായി മകള്. നിനക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള നടന് ആരാണെന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള പെണ്കുട്ടിയുടെ വീഡിയോയാണിപ്പോള് വൈറാകുന്നത്. മോഹന് ലാല്, മമ്മൂട്ടി, സുരേഷ് ഗോപി, ബേസില് ജോസഫ് ഇവരിലാരെയാണ് ഇഷ്ടമെന്നാണ് ചോദ്യം.
അപ്പോഴാണ് കുട്ടിയുടെ രസകരമായ മറുപടി. ചോദ്യം കേട്ട കുട്ടിയുടെ ആദ്യ മറുപടി അങ്ങനെയൊരു നടനില്ലെന്നായിരുന്നു. എന്നാല് തൊട്ടരികെ ഇരിക്കുന്ന ടാബില് പിതാവ് ബേസില് ജോസഫിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് കാണിച്ചു. വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ചിത്രം നോക്കിയ പെണ്കുട്ടി പറഞ്ഞത് 'ഇത് വീട്ടില് മീന് വില്ക്കാന് വരുന്ന യൂസഫിക്കായല്ലെ' എന്നാണ്.
വീണ്ടും പിതാവ് ചോദ്യം ആവര്ത്തിച്ചപ്പോള് താന് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതാണ് യൂസഫിക്കയെന്നും മകള് ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല സ്കൂട്ടറിന്റെ പിന്നില് വലിയ പെട്ടി മീന് വച്ചോണ്ടാണ് യൂസഫിക്ക വരാറുള്ളതെന്നും കുട്ടി പറഞ്ഞു. ഏതാനും ദിവസങ്ങള് കൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ അങ്ങ് വൈറലായി.
ഇതോടെ മറുപടിയുമായി നടന് ബേസില് ജോസഫുമെത്തി. 'എടി മോളെ നീ കേരളത്തിലോട്ട് വാ കാണിച്ചു തരാം 😈 രണ്ടു കിലോ മത്തിയും കൊണ്ടുവരാം 😁🫶' എന്നാണ് താരം പറഞ്ഞത്. ഇത് മാത്രമല്ല 'ഇതിന് പുറകില് കാശ് മുടക്കിയത് ടോവിനോ ചേട്ടന് തന്നെ 🤣🔥❤️🔥😄', 'ഇസാന മോൾ കള്ളം പറയില്ല. ബേസിൽ ചിലപ്പോ part time ആയിട്ട് മീൻ വിൽക്കുന്നുണ്ടാവും 😝😛' എന്നിങ്ങനെ നിരവധി കമന്റുകളും നിറയുന്നുണ്ട്.
