"സര് വൃത്തികേട് പറയരുത്", മോനെ ബേസിലേ..ഇടഞ്ഞ കൊമ്പന്റെ കൃഷ്ണമണിയില് തോട്ടി കയറ്റി കളിക്കല്ലേ എന്ന് ശശി തരൂര്, ഫ്യൂസ് ഊരുമെന്ന് പൃഥ്വിരാജ്
സൂപ്പര് ലീഗ് കേരളയുടെ പ്രൊമോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രൊമോ വീഡിയോകള് സോഷ്യല് മീഡിയയില് വൈറലാവുന്നു. ബേസില് ജോസഫും പൃഥ്വിരാജും, ബേസിലും ശശി തരൂരും തമ്മിലുള്ള പ്രൊമോ വീഡിയോകളാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധയാകര്ഷിക്കുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 29, 2025 at 1:43 PM IST
സൂപ്പര് ലീഗ് കേരളയുടെ പ്രൊമോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ബേസില് ജോസഫിന്റെ വീഡിയോകളാണിപ്പോള് സോഷ്യല് മീഡിയയില് വൈറലാവുന്നത്. സൂപ്പര് ലീഗ് പ്രൊമോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബേസില് ജോസഫും പൃഥ്വിരാജും തമ്മിലുള്ള പ്രൊമോ വീഡിയോ സോഷ്യല് മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധയാകര്ഷിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ബേസിലും ശശി തരൂരും തമ്മിലുള്ള പ്രൊമോ വീഡിയോ വൈറലാകുന്നത്.
പൃഥ്വിരാജിനെയും ശശി തരൂരിനെയും ഫോണില് വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതായാണ് പരസ്യ വീഡിയോയുടെ ഉള്ളടക്കം. പൃഥ്വിരാജിനെ വെല്ലുവിളിച്ച ബേസിലിനെ പൃഥ്വിരാജ് ട്രോളുന്ന വീഡിയോ ആരാധകര് ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ശശി തരൂരുമായുള്ള പ്രൊമോ വീഡിയോ എത്തുന്നത്.
കേരള സൂപ്പര് ലീഗിന്റെ രണ്ടാം സീസണ് 2025 ഒക്ടോബര് 2നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ആദ്യ മത്സരം ബേസില് ജോസഫിന്റെ കാലിക്കറ്റ് എഫ്.സിയും പൃഥ്വിരാജിന്റെ ഫോഴ്സാ കൊച്ചി എഫ്.സിയും തമ്മിലാണ്. കോഴിക്കോട് ഇഎംഎസ് കോര്പറേഷന് സ്റ്റേഡിയത്തില് വച്ചാകും മത്സരം നടക്കുക. മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള പ്രൊമോ വീഡിയോയില് ബേസിലിനെ ട്രോളുന്ന പൃഥ്വിരാജിനെയാണ് കാണാനാവുക.
പരസ്യത്തിന്റെ തുടക്കത്തില് പൃഥ്വിരാജിനെ വിറപ്പിക്കാന് തയ്യാറെടുത്ത ബേസിലിനെ ട്രോളുന്ന പൃഥ്വിരാജിനെയാണ് കാണാനാവുക. രാജുവേട്ടാ, രാജമൗലിയുടെ സെറ്റിലാണോ എന്ന് ബേസില് ചോദിക്കുമ്പോള് അല്ല, മാര്ട്ടിന് സ്കോര്സെസെയായി ചര്ച്ചയിലാണ് എന്നാണ് പൃഥ്വിരാജിന്റെ തഗ്. ഇത്തവണ കാലിക്കറ്റ് എഫ്.സിയുടെ ഫ്യൂസ് ഊരുമെന്നും പൃഥ്വിരാജ് ബേസിലിനെ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പൃഥ്വിരാജിന്റെ ട്രോള് ഏറ്റുവാങ്ങിയ ശേഷം ശശി തരൂരിനെ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞ് കയ്യിലെടുക്കാനുള്ള ബേസിലിന്റെ ശ്രമം തുടക്കത്തില് തന്നെ വിഫലമായിരുന്നു. ശശി തരൂരിനോട് ഫോണില് ഇംഗ്ലീഷില് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയ ബേസില്, ശശി തരൂരിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിന് മുന്നില് മുട്ടുക്കുത്തിയെന്ന് മാത്രമല്ല, ബേസിലിനെ മലയാളം പറഞ്ഞും ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം.
"ഇടഞ്ഞ കൊമ്പന്റെ കൃഷ്ണമണിയല് തോട്ടി കയറ്റി കളിക്കല്ലേ" എന്നാണ് ശശി തരൂര് ബേസിലിനോട് ഫോണിലൂടെ പറയുന്നത്. ശശി തരൂരിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് കേട്ട് അര്ത്ഥം മനസ്സിലാകാതെ "സര് വൃത്തികേട് പറയരുത്", എന്ന് ബേസില് പറയുന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. തിരുവനന്തപരം കൊമ്പന് ടീമന്റെ രക്ഷാധികാരില് ഒരാളണ് ശശി തരൂര്. ചന്ദ്രശേഖരന് നായര് സ്റ്റേഡിയത്തില് വച്ച് ഒക്ടോബര് 5നാകും തിരുവനന്തപുരം കൊമ്പന്, കണ്ണൂര് വാരിയേഴ്സുമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്.
അതേസമയം ബേസില് പങ്കുവച്ച വീഡിയോകള്ക്ക് നിരവധി രസകരമായ കമന്റുകളാണ് കമന്റ് ബോക്സില് നിറയുന്നത്. "ബേസില്-പൃഥ്വിരാജ് കോമ്പോ കണ്ടിട്ട് ചിരി വരുന്നു", എന്നാണ് ഒരു ആരാധകന്റെ കമന്റ്. "ഇതൊക്കെ കണ്ട് ചിരിക്കാൻ ഇവിടെ ടൊവിനോ ഇല്ലേ , ടൊവിനോ ചേട്ടന്റെ കമന്റ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല, ഞാൻ പോയിട്ട് പിന്നെ വരാം", മറ്റൊരാള് കുറിച്ചു.
"ലേ ബേസില്: തരൂർ അണ്ണൻ നമ്മൾ വിചാരിച്ച ആളല്ല സാർ!!!", "ലേ രാജു : ലവൻ എന്നെ കൊണ്ടോയി പെടുത്താൻ ഒള്ള പരുപാടി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു... അറിയാത്ത പോലെ നിക്കാം..", "സാർ വൃത്തികേട് പറയരുത്", ഇപ്രകാരമാണ് ഒരു കമന്റ്.
Also Read: "പ്രിയപ്പെട്ട മമ്മൂക്ക വരുന്നു..ഹൈദരാബാദിലേക്ക്, ആ ഇടവേള പ്രാർത്ഥനകളുടെയും മനസ്സാന്നിധ്യത്തിന്റെയും ബലത്തിൽ അതിജീവിച്ചു", മമ്മൂട്ടി മോഹന്ലാല് ചിത്രത്തിന്റെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് പുറത്ത്