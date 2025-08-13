ETV Bharat / entertainment

സുമനസുകളുടെ സഹായം തേടുന്ന പോസ്‌റ്റുമായി ബേസില്‍ ജോസഫ്; 100 രൂപ എങ്കിലും കൊടുത്താല്‍ തീരുന്ന പ്രശ്‌നമെന്ന് ആളുകള്‍ - BASIL JOSEPH SEEKS HELP FOR STUDENT

അഭിഷേകിന് വേണ്ടി സുമനസുകളുടെ സഹായം തേടി ബേസില്‍ ജോസഫ്. ഭീമമായ ചികിത്സാ ചിലവ് താങ്ങാനാവാതെ വലയുന്ന അഭിഷേകിനും കുടുംബത്തിനും ഒരു കൈത്താങ്ങാകാന്‍ പനവല്ലി സഹായ കമ്മിറ്റി പുറത്തുവിട്ട പോസ്‌റ്ററാണ് ബോസില്‍ പങ്കുവച്ചത്.

Basil Joseph (Video Screenshot)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 13, 2025 at 11:50 AM IST

സുമനസുകളുടെ സഹായം തേടുന്ന പോസ്‌റ്റ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവച്ച് നടനും സംവിധായകനമായ ബേസില്‍ ജോസഫ്. അഭിഷേക് എന്ന പ്ലസ് വണ്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥിക്ക് വേണ്ടിയാണ് സുമനസുകളുടെ സഹായം തേടി ബേസില്‍ രംഗത്തെത്തിയത്.

ബ്ലഡ് ക്യാന്‍സര്‍ ബാധിച്ച് ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്ന അഭിഷേകിന് അടിയന്തരമായി മജ്ജ മാറ്റിവയ്‌ക്കല്‍ ശസ്‌ത്രക്രിയ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി 30 ലക്ഷം രൂപയോളം വേണ്ടിവരും. ഈ ഭീമമായ ചികിത്സാ ചിലവ് താങ്ങാനാവാതെ വലയുന്ന അഭിഷേകിനും കുടുംബത്തിനും ഒരു കൈത്താങ്ങാകുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി പനവല്ലി സഹായ കമ്മിറ്റി പുറത്തുവിട്ട പോസ്‌റ്ററാണ് ബേസില്‍ തന്‍റെ ഫേസ്‌ബുക്കില്‍ പങ്കുവച്ചത്.

"പ്രിയമുള്ളവരെ.. തിരുനെല്ലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പനവല്ലി കാളിന്ദി ഉന്നതിയില്‍ താമസിക്കുന്ന ഷാജി, പുഷ്‌പ്പ ദമ്പതികളുടെ മകനും പയ്യമ്പള്ളി സെന്‍റ് കാതറിന്‍സ് സ്‌കൂളിലെ പ്ലസ് വണ്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുമായ അഭിഷേക് കെ.എസ് ബ്ലഡ് ക്യാന്‍സര്‍ ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലാണ്. അടിയന്തരായി മജ്ജ മാറ്റിവെയ്‌ക്കല്‍ ശസ്‌ത്രക്രിയ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. 30 ലക്ഷം രൂപയോളം ചിലവ് വരും എന്നാണ് ഡോക്‌ടര്‍മാര്‍ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ചികിത്സ ചിലവിലേയ്‌ക്ക് നിങ്ങളാല്‍ കഴിയുന്ന തുക നല്‍കി സഹായിക്കുമല്ലോ..", അഭിഷേക് ചികിത്സ സഹായ കമ്മിറ്റി പനവല്ലി.

ധനസഹായം നല്‍കേണ്ട അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു-

Kerala Gramin Bank Kattikulam Branch

Account Number: 40404101140712

IFSC CODE: KLGB0040404

Google Pay Number: 9778484297

അഭിഷേകിന്‍റെ ചികിത്സാ സഹായത്തിന്‍റെ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് കണ്‍വീനര്‍ കെആര്‍ ജിതിന്‍, ചെയര്‍മാന്‍ ജെയിംസ് എന്നിവരുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

  • കെആര്‍ ജിതന്‍ - 9747373171
  • ജെയിംസ് - 9846486022

ബേസില്‍ പങ്കുവച്ച പോസ്‌റ്റിന് നിരവധി കമന്‍റുകളാണ് വരുന്നത്. "കമന്‍റ് ഇടാൻ ടൊവിനോ ഒന്നും വന്നില്ലേ", ഇപ്രകാരമായിരുന്നു ഒരു കമന്‍റ്. "ബേസിലെ... സിനിമക്കാരോട് പറഞ്ഞാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്‌നം അല്ലേ ഉള്ളു", എന്ന് മറ്റൊരാളും കുറിച്ചു. ഇതിന് മറുപടിയായി "100 രൂപയെങ്കിലും അയച്ചാൽ പോരേ? വിമർശിക്കണോ" എന്ന് മറുകമന്‍റും വന്നു. "മോന് വേഗം സുഖം നേടുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന" എന്നായിരുന്നു മറ്റൊരു കമന്‍റ്.

"ബേസിലിന്‍റെ പടങ്ങൾ ഇരു കയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ... 30,000 പേര്‍ 100 രൂപ വെച്ച് ഇട്ടാൽ തീരുന്ന പ്രശ്‌നമെ ഉള്ളു ആ കുഞ്ഞിന്." 100 രൂപ അഭിഷേകിന്‍റെ ചികിത്സാ സഹായ കമ്മിറ്റിക്ക് ഗൂഗിള്‍ പേ ചെയ്‌ത സ്‌ക്രീന്‍ഷോട്ട് പങ്കുവച്ച് കൊണ്ടാണ് ഇയാള്‍ രംഗത്തെത്തിയത്.

