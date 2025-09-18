ഷെയ്ൻ നിഗം ചിത്രങ്ങളായ ബൾട്ടി, ഹാൽ റിലീസ് തർക്കം അവസാനിച്ചു; ഇരു ചിത്രങ്ങളുടെയും റിലീസ് തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു
ബൾട്ടി നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം സെപ്റ്റംബർ 26-ന് തന്നെ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും. ഹാൽ എന്ന ചിത്രം ഒക്ടോബർ 10-ന് റിലീസ് ചെയ്യും.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 18, 2025 at 12:55 PM IST
ഷെയ്ൻ നിഗം നായകനായ രണ്ട് സിനിമകളായ ബൾട്ടി, ഹാൽ എന്നിവയുടെ റിലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിന്നിരുന്ന തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു. പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചയിലാണ് തീരുമാനമായത്. രണ്ട് സിനിമകളും ഒരേ സമയം റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായത്. ഏത് ചിത്രം ആദ്യം പുറത്തുവരണം എന്ന എന്ന തരത്തിലായിരുന്നു ഇരുനിർമാതാക്കളും തമ്മിൽ ആശയക്കുഴപ്പം സംഭവിച്ചത്. ഹാലിൻ്റെ നിർമാതാക്കളായ ജെ വി ജെ പ്രൊഡക്ഷൻസും ബൾട്ടിയുടെ നിർമാതാക്കളായ സന്തോഷ് ടി കുരുവിളയും സൗഹാർദപരമായ ചർച്ചയിലൂടെ റിലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിന്നിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുകയായിരുന്നു. ചർച്ചകൾക്ക് പ്രൊഡ്യൂസർ അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫൻ നേതൃത്വം നൽകി.
ബൾട്ടി നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം സെപ്റ്റംബർ 26-ന് തന്നെ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും. ഹാൽ എന്ന ചിത്രം ഒക്ടോബർ 10-ന് റിലീസ് ചെയ്യും. ഫിലിം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വൈകിയതും പ്രമോഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സമയം കുറവ് വന്നതുമാണ് ഹാലിൻ്റെ റിലീസ് വൈകാൻ കാരണം. ഇരു ചിത്രങ്ങളും ഒരുമിച്ച് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ, ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുവർക്കും ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് ഈ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിൽ.
നിഷാദ് കോയ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഹാൽ, പ്രണയത്തിനും സംഗീതത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു വലിയ ബഡ്ജറ്റ് സിനിമയാണ്. നായികയായി സാക്ഷി വൈദ്യ എത്തുന്നു. പ്രശസ്ത ബോളിവുഡ് ഗായകനായ അങ്കിത് തിവാരി ആദ്യമായി മലയാളത്തിൽ ഗാനം ആലപിക്കുന്ന ചിത്രം എന്ന പ്രത്യേകതയും ഹാലിനുണ്ട്. 90 ദിവസമെടുത്താണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് പൂർത്തിയാക്കിയത്. ജെ വി ജെ പ്രൊഡക്ഷൻസാണ് ഈ സിനിമ നിർമിക്കുന്നത്.
ഉണ്ണി ശിവലിംഗം എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സ്പോർട്സ് ഡ്രാമ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സിനിമയാണ് ബൾട്ടി. ഷെയ്ൻ നിഗത്തിനൊപ്പം പ്രശസ്ത തമിഴ് താരം ശാന്തനു ഭാഗ്യരാജ് പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്നു. എയ്ഞ്ചൽ ജോൺ എന്ന ചിത്രത്തിനുശേഷം 16 വർഷത്തെ ഇടവേള കഴിഞ്ഞാണ് ശാന്തനു ഒരു മലയാള സിനിമയുടെ ഭാഗമാകുന്നതെന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ ചിത്രത്തിനുണ്ട്. തമിഴ് സെൻസേഷണൽ സംഗീത സംവിധായകൻ സായ് അഭ്യാങ്കറാണ് സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത്. സംവിധായകൻ അൽഫോൺസ് പുത്രനും ചിത്രത്തിൽ ഒരു കഥാപാത്രമായി എത്തുന്നുണ്ട്. സന്തോഷ് ടി കുരുവിള, ബിനു ജോർജ്, അലക്സാണ്ടർ എന്നിവരാണ് ബൾട്ടിയുടെ നിർമാതാക്കൾ.
