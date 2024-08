ETV Bharat / entertainment

ആസിഫിനൊപ്പം അനശ്വര; രേഖാചിത്രം ഫസ്‌റ്റ് ലുക്ക് പുറത്ത് - Rekhachithram first look poster

By ETV Bharat Kerala Team

Rekhachithram movie first look poster ( Facebook official )