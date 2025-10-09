ഗാർഹിക പീഡന നിയമത്തിലെ മറുവശം; ആസിഫ് അലി ചിത്രം 'ആഭ്യന്തര കുറ്റവാളി' ഒക്ടോബർ 17 മുതൽ സീ5-ൽ
ആഭ്യന്തര കുറ്റവാളി ഇന്നത്തെ സമൂഹം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു പ്രമേയം ആണെന്നും ചിത്രം സീ5 ഇൽ പ്രീമിയർ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഉണ്ടെന്നും സംവിധായകൻ സേതുനാഥ് പത്മകുമാർ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 9, 2025 at 1:46 PM IST
ആസിഫ് അലി, തുളസി ഹരിദാസ്, ശ്രേയ രുക്മിണി എന്നിവർ കേന്ദ്ര കതപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച ശ്രദ്ധേയ ചിത്രം ആഭ്യന്തര കുറ്റവാളി ഒക്ടോബർ 17 മുതൽ സീ ഫൈവിൽ സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിക്കും. സേതുനാഥ് പത്മകുമാറിന്റെ പ്രഥമ സംവിധാന സംരംഭമാണ് ഈ ചിത്രം.
ജഗദീഷ്, വിജയകുമാർ, അസീസ് നെടുമങ്ങാട്, ആനന്ദ് മന്മഥൻ, സിദ്ധാർഥ് ഭരതൻ, ഹരിശ്രീ അശോകൻ തുടങ്ങിയവരാണ് ഈ സിനിമയിലെ മറ്റു പ്രധാന താരങ്ങൾ. നൈസാം സലാം ആണ് നിർമാതാവ്.
കുടുംബജീവിതത്തിൽ പരാജിതരായി പോകുന്ന പുരുഷന്മാരുടെ നേർക്കാഴ്ചയാണ് ഈ സിനിമയുടെ ആശയം. ആസിഫ് അലിയുടെ നാച്ചുറലായ അഭിനയ മികവുകൊണ്ട് ഈ സിനിമയിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥാപാത്രം ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
ഗാർഹിക പീഡന നിയമത്തിൻ്റെ ദുരുപയോഗ സാധ്യതകളിലൂടെയാണ് സിനിമയുടെ ആശയം സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ഗൗരവപരമായ ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ യാഥാസ്ഥികത കോമഡിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് സംവിധായകൻ സേതുനാഥ് പത്മകുമാർ. തെറ്റുചെയ്യാതെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യരുടെ കഥ കൂടിയാണ് ഈ സിനിമ.
ചിത്രത്തിലെ പശ്ചാത്തല സംഗീതം രാഹുൽ രാജിൻ്റേതാണ്. ഗാനങ്ങൾക്ക് ഈണം പകർന്നത് ബിജിബാലും ക്രിസ്റ്റി ജോബിയുമാണ്. അജയ് ഡേവിഡ് കാച്ചപ്പള്ളി ഛായാഗ്രഹണവും സോബിൻ കെ സോമൻ എഡിറ്റിങ്ങും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു.
സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ 498എ എന്ന വകുപ്പ് നിർണായകമാണെങ്കിലും, ഈ വകുപ്പിൻ്റെ ദുരുപയോഗം ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രത്തോളം പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്ന് ചിത്രത്തിൽ വരച്ചുകാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആഭ്യന്തര കുറ്റവാളി ഇന്നത്തെ സമൂഹം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു പ്രമേയം ആണെന്നും ചിത്രം സീ5 ഇൽ പ്രീമിയർ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഉണ്ടെന്നും സംവിധായകൻ സേതുനാഥ് പത്മകുമാർ പറഞ്ഞു. തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് മികച്ച പ്രതികരണം ലഭിച്ച ചിത്രം ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ കൂടുതൽ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആഭ്യന്തര കുറ്റവാളി ഇനിയും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് നടൻ ആസിഫ് അലി മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു.
ഒരുപാട് നിയമ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക1ടുവിലാണ് ആഭ്യന്തര കുറ്റവാളി എന്ന ചിത്രം നിർമാതാവ് നൈസാം സലാം തിയേറ്ററിൽ എത്തിച്ചത്. വ്യാജ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നിർമാതാവിൽ നിന്ന് പണം തട്ടാനുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ ശ്രമങ്ങളെയാണ് നിയമത്തിൻ്റെ പിന്തുണയോടെ പോരാടി തോൽപ്പിച്ചത്. നിർമാതാക്കളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടുന്ന മാഫിയകൾക്കെതിരെയുള്ള വിജയമാണ് ആഭ്യന്തര കുറ്റവാളി എന്ന് നിർമാതാവ് നൈസാം സലാം ഇ ടിവി ഭാരതി നോട് പറഞ്ഞു. തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ച പിന്തുണ ഒടിടി യിലൂടെ പ്രദർശനം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി നിർമാതാവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Also Read: ജോക്കറിലെ ബൈക്ക് ജമ്പിലൂടെ മലയാളികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ചാടിക്കയറി; രണ്ടാം ഘട്ടം അവര്ക്കു വേണ്ടിയെന്ന് നിഷാന്ത് സാഗര്