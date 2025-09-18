ETV Bharat / entertainment

"കണ്ണേർ തട്ടാതിരിക്കാൻ ആണെങ്കിലും ഇനി ഇത് ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ...കല്യാണിയുടെ കഷ്‌ടപ്പാടും എഫര്‍ട്ടും ഞാന്‍ നേരില്‍ കണ്ടതാണ്"; വിമര്‍ശനത്തിന് ചുട്ട മറുപടി

മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ലേഡി സൂപ്പര്‍ ഹീറോ ചിത്രമായ ലോകയെ വിമര്‍ശിച്ച ഡോ. ബി.ഇക്‌ബാലിന് മറുപടിയുമായി ആക്ഷന്‍ കൊറിയോഗ്രാഫര്‍ അഷ്‌റഫ് ഗുരുക്കള്‍. സിനിമയ്‌ക്ക് വേണ്ടി കല്യാണി എടുത്ത എഫര്‍ട്ടിനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Lokah (Movie poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 18, 2025 at 5:27 PM IST

കല്യാണി പ്രിയദര്‍ശന്‍റെ സൂപ്പര്‍ ഹീറോ ചിത്രം 'ലോക: ചാപ്‌റ്റര്‍ വണ്‍ - ചന്ദ്ര'യെ രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ച കേരള യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി മുന്‍ വിസി ഡോ. ബി.ഇക്‌ബാലിന് മറുപടിയുമായി ആക്ഷന്‍ കൊറിയോഗ്രാഫറായ അഷ്‌റഫ് ഗുരുക്കള്‍. ആക്ഷന്‍ രംഗങ്ങളില്‍ കല്യാണി പ്രിയദര്‍ശന്‍ എടുത്ത എഫര്‍ട്ട് പറയാതിരിക്കാനാകില്ലെന്നും 'ലോക'യ്‌ക്ക് വേണ്ടി കല്യാണി കഷടപ്പെടുന്നത് താന്‍ നേരില്‍ കണ്ടുവെന്നുമാണ് അഷ്‌റഫ് ഗുരുക്കള്‍ പറയുന്നത്.

സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെയായിരുന്നു അഷ്‌റഫ് ഗുരുക്കളുടെ പ്രതികരണം. ലോക എന്ന സിനിമക്ക് കണ്ണേർ തട്ടാതിരിക്കാൻ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇത്തരം അരോചക പോസ്‌റ്റുകൾ ഇനി വരാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് അഷ്‌റഫ് ഗുരുക്കള്‍ തന്‍റെ പോസ്‌റ്റ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്.

"ബി ഇക്‌ബാല്‍ സാറിന്‍റെ ലോക.. അരോചകം എന്ന കുറിപ്പിന് ഒരു മറുപടിയാണ്! ഒരു നിർമ്മാതാവ് പണം ഇറക്കുന്നത് അദേഹത്തിന്‍റെ വീട്ടുകാരോടുള്ള വെല്ലുവിളി അല്ല.
ഉദാഹരണം.. (ദേ ഞാൻ സിനിമ പിടിച്ച് കുത്തുപാള എടുക്കാൻ പോകുന്നു. ഈ നമ്മുടെ തറവാട് ഞാൻ തരിപ്പണം ആക്കും എന്നൊന്നും അല്ല). മറിച്ച് പ്രേഷകർക്ക് രണ്ട് മണികൂറുകളോളം ആസ്വദിക്കാൻ ആണ്.

ആ തീരുമാനത്തിൽ 99 അല്ല, 100 ശതമാനം വിജയമാണ് ലോക എന്ന ചിത്രം. അന്യ ഭാഷക്കാർ വരെ ഈ സിനിമയെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞതും എഴുതിയതും. ഒരു സംവിധായകന്‍റെ സ്വപ്‌നമാണ് സാർ ഒരു സിനിമ. ഒരുപാട് പേരുടെ ജീവിത മാർഗവും. അതിൽ ആദ്യമായി ദുൽഖർ കമ്പനിയോട് നന്ദി പറയുന്നു.

ഈ സിനിമയിൽ ആർട്ടിസ്‌റ്റുകൾ കുറവാണ്. പക്ഷേ കല്യാണി എന്ന ആർടിസ്‌റ്റ് ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളിൽ എടുത്ത ഒരു എഫർട്ട് ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ കാരണം ലോകയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു ഫൈറ്റ് കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്‌ത ആള്‍ എന്ന നിലയിൽ ആ കുട്ടി അന്ന് കഷ്‌ടപ്പെടുന്നത് കൂടി കണ്ടവനാണ് ഞാൻ.

ശേഷം എത്രയോ ടാസ്‌ക് എടുത്ത് ചെയ്‌ത ഫൈറ്റുകൾ ഉണ്ട് അതിന്‍റെയൊക്കെ അംഗീകാരമാണ് ആ സിനിമ ഇന്നും തിയേറ്റർ നടക്കുന്നതും നിർമ്മാതാവ് ലാഭം എടുക്കുന്നതും. കുറ്റം പറയാൻ എളുപ്പം ആണ്!!!!!! വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കുക അസാധ്യവും.

അവിടെ നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ നല്ലൊരു ആസ്വാധന സിനിമ. സിനിമയിലെ ഓരോ ഫ്രെയിമും, അതിന്‍റെ ബിജിഎം തുടങ്ങി എല്ലാം എല്ലാം!!! ഇനിയും ഇതുപോലെ സിനിമകൾ ഇറങ്ങട്ടെ, വൻ ഹിറ്റാവട്ടെ. സിനിമക്ക് കണ്ണേർ തട്ടാതിരിക്കാൻ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇത്തരം അരോചക പോസ്‌റ്റുകൾ വരാതിരിക്കട്ടെ", അഷ്‌റഫ് ഗുരുക്കള്‍ കുറിച്ചു.

