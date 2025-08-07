അർജുൻ അശോകന് വേറിട്ട കഥാപാത്രമായി എത്തുന്ന തലവര ഓഗസ്റ്റ് 15ന് തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യും. ഹിറ്റ് ഫിലിം മേക്കർ മഹേഷ് നാരായണൻ നിർമിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ഷെബിൻ ബക്കറും നിർമാണ പങ്കാളിയായി മഹേഷ് നാരായണനോടൊപ്പം ഉണ്ട്. റിലീസിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു പുതിയ പോസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ ചിത്രത്തിൻ്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ പുറത്തുവിട്ടു. ഇതുവരെ കാണാത്ത വേറിട്ട ലുക്കിലാണ് അർജുൻ അശോകൻ ഈ ചിത്രത്തിൽ എത്തുന്നത്. അഖിൽ അനിൽകുമാറാണ് സംവിധായകൻ. ചിത്രത്തിൽ രേവതി ശർമയാണ് നായിക.
ടേക്ക് ഓഫ്, സീ യു സൂൺ, മാലിക്ക്, അറിയിപ്പ് തുടങ്ങിയ ശ്രദ്ധേയ സിനിമകളുടെ സംവിധായകനായ മഹേഷ് നാരായണനും ചാർലി, ടേക്ക് ഓഫ്, തണ്ണീർമത്തൻ ദിനങ്ങള്, സൂപ്പർ ശരണ്യ, അറിയിപ്പ് തുടങ്ങിയ പ്രേക്ഷക - നിരൂപക പ്രശംസകള് നേടിയ സിനിമകള് നിർമിച്ചിട്ടുള്ള ഷെബിൻ ബക്കറും ഒരുമിച്ചൊരുക്കുന്ന സിനിമയായതിനാൽ തന്നെ ഓണം റിലീസുകളിൽ പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചിത്രത്തിലെ പോസ്റ്ററുകളും 'കണ്ട് കണ്ട് പൂചെണ്ട് തേൻ വണ്ട് പോലെ വന്നു നിന്ന്...' എന്ന് തുടങ്ങുന്ന മനോഹരമായ പ്രണയഗാനവും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അണിയറ പ്രവർത്തകർ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ഗാനം 15 ലക്ഷത്തോളം കാഴ്ചക്കാരെ നേടി യൂട്യൂബ് ട്രെൻഡിങ് ലിസ്റ്റിലും ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട്. അശോകൻ, ദേവദർശിനി ചേതൻ, ശരത് സഭ, ആതിര മറിയം, അഭിറാം രാധാകൃഷ്ണൻ, പ്രശാന്ത് മുരളി, സാം മോഹൻ, ഹരീഷ് കുമാർ, സോഹൻ സീനുലാൽ, ഷാജു ശ്രീധർ, വിഷ്ണു രഘു, മുഹമ്മദ് റാഫി, മനോജ് മോസസ്, ഷെബിൻ ബെൻസൺ, അശ്വത് ലാൽ, അമിത് മോഹൻ രാജേശ്വരി തുടങ്ങിയവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് താരങ്ങള്.
Also Read: അനുഷ്ക ഷെട്ടിയുടെ ഘാട്ടി സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിന്; പ്രേക്ഷക പ്രശംസ നേടി ട്രെയിലര്