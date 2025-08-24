ETV Bharat / entertainment

അര്‍ജുന്‍ അശോകന് പിറന്നാള്‍ സമ്മാനം; 'ചത്ത പച്ച- റിങ് ഓഫ് റൗഡിസ്' ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്ത്, ലോക്കോ ലോബോ ആയി വ്യത്യസ്‌ത ലുക്കില്‍ താരം - CHATHA PACHA THE RING OF ROWDIES

മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ റസ്ലിങ് ചിത്രം കൂടിയാണ് 'ചത്ത പച്ച- റിങ് ഓഫ് റൗഡിസ്'. നവാഗതനായ അദ്വൈത് നായറാണ് സംവിധാനം.

first look poster of Chatha Pacha (instagram)
ർജുൻ അശോകൻ വേറിട്ട ഗെറ്റപ്പിലും വേഷവിധാനത്തിലുമെത്തുന്ന 'ചത്ത പച്ച' സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തുവിട്ടു. അർജുൻ അശോകൻ്റെ ജന്മദിനമായ ഇന്ന് (ആഗസ്റ്റ് 24 ) പ്രകാശനം ചെയ്യുവാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ സമ്മാനമായിട്ടാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം ചെയ്‌തത്. ലോക്കോ ലോബോ എന്ന് പേരുള്ള കഥാപാത്രമായാണ് ചിത്രത്തില്‍ അര്‍ജുന്‍ അശോകന്‍ വേഷമിടുന്നത്.

നവാഗതനായ അദ്വൈത് നായർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രം മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ റസ്ലിങ് ചിത്രം കൂടിയാണ്. റോഷൻ മാത്യു, ഇഷാൻ ഷൗക്കത്ത് എന്നിവരാണ് ഈ ചിത്രത്തിലെ മറ്റു രണ്ടു പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

ഫോർട്ട് കൊച്ചിയുടെ പഞ്ചാത്തലത്തിൽ വലിയ മുതൽമുടക്കിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ഈ ചിത്രം പൂർണ്ണമായും ആക്‌ഷൻ ത്രില്ലറായിട്ടാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. യുവാക്കളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഹരമായ റസ്ലിങ്ങിലൂടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് പുതിയൊരു ദൃശ്യാനുഭവം കൂടി പകരുന്നതായിരിക്കും ചിത്രത്തിന്‍റെ ഇതിവൃത്തം.

യൂത്തിൻ്റെ കാഴ്ച്ചപ്പാടുകൾക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം റീൽ വേൾഡ് എൻ്റർടൈൻമെൻ്റിൻ്റെ ബാനറിൽ രമേഷ് എസ്. രാമകൃഷ്‌ണൻ, റിതേഷ് എസ്. രാമകൃഷ്‌ണൻ, ഷിഹാൻ ഷൗക്കത്ത് എന്നിവർ നിർമ്മിക്കുന്നു. മനോജ് കെ. ജയൻ, സിദ്ദിഖ്, വിശാഖ് നായർ, മുത്തുമണി പൂജ മോഹൻരാജ്, തെസ്‌നി ഖാൻ തുടങ്ങിയവരും ഈ ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന താരങ്ങളാണ്. സനൂപ് തൈക്കൂടത്തിൻ്റേതാണ് തിരക്കഥ.

ചിത്രത്തിലെ സംഗീതമൊരുക്കുന്നത് ബോളിവുഡിലെ ഹരമായ ഗങ്കർ ഇഹ്സാൻ, ലോയ് ടീം ആണ്. പശ്ചാത്തല സംഗീതം മുജീബ് മജീദ്. ഗാനങ്ങൾ വിനായക് ശശികുമാറിൻ്റേതാണ്. ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ആനന്ദ് സി. ചന്ദ്രനും എഡിറ്റിങ്ങില്‍ പ്രവീൺ പ്രഭാകരുമാണ്. കലാസംവിധാനം സുനിൽ ദാസ്, മേക്കപ്പ് റോണക്‌സ് സേവ്യർ കോസ്റ്റ്യും ഡിസൈൻ മെൽവിൻ.

മറ്റ് പിന്നണി പ്രവർത്തകർ: ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടേർസ് - ആരിഷ് അസ്‌ലം, ജിബിൻ ജോൺ, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ - യെല്ലോ ടൂത്ത്, സ്റ്റിൽസ്- അർജുൻ കല്ലിംഗൽ, ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ - സുനിൽ സിംഗ്, എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - എസ്. ജോർജ്, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ്- പ്രസാദ് നമ്പ്യാങ്കാവ്, പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജേഴ്‌സ്- ജോബി ക്രിസ്റ്റി, റഫീഖ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - പ്രശാന്ത് നാരായണൻ, വാഴൂർ ജോസ്.

