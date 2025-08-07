Essay Contest 2025

അനുഷ്ക ഷെട്ടിയുടെ ഘാട്ടി സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിന്; പ്രേക്ഷക പ്രശംസ നേടി ട്രെയിലര്‍ - ANUSHKA SHETTY GHAATI UPDATE

യുവി ക്രിയേഷൻസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത് രാജീവ് റെഡ്ഡിയും സായ് ബാബു ജാഗർലമുഡിയും ചേർന്നാണ്.

Published : August 7, 2025 at 12:29 PM IST

അനുഷ്‌ക ഷെട്ടി- ക്രിഷ് ജാഗർലാമുഡി ഒന്നിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ പാൻ ഇന്ത്യൻ ചലച്ചിത്രമാണ് ഘാട്ടി. ചിത്രം 2025 സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിന് ആഗോള റിലീസായി തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും. സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ കഴിഞ്ഞദിവസം അണിയറ പ്രവർത്തകർ പുറത്തുവിട്ടു. കഴിഞ്ഞദിവസം വൈകുന്നേരം പുറത്തുവിട്ട ട്രെയിലർ ഇതിനോടകം 30 ലക്ഷം പ്രേക്ഷകർ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. അനുഷ്ക ഷെട്ടി കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായി എത്തിയ അരുന്ധതി, ഭാഗമതി തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ വൻ വിജയങ്ങൾ ആയിരുന്നു.

യുവി ക്രിയേഷൻസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത് രാജീവ് റെഡ്ഡിയും സായ് ബാബു ജാഗർലമുഡിയും ചേർന്നാണ്. ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ ഹിറ്റായ 'വേദം' എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം അനുഷ്കയും കൃഷും ഒന്നിക്കുന്ന സിനിമ കൂടിയാണ്. യുവി ക്രിയേഷൻസിൻ്റെ ബാനറിൽ അനുഷ്ക അഭിനയിക്കുന്ന നാലാമത്തെ ചിത്രം കൂടിയാണിത്. തമിഴ് നടൻ വിക്രം പ്രഭുവും ചിത്രത്തിൽ നിർണായക വേഷം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ദേസി രാജു എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് വിക്രം പ്രഭു ചിത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

ഗംഭീര ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ കൊണ്ടു മാത്രമല്ല മികച്ച ഒരു പ്രണയകഥ കൂടി ചിത്രം പറയുന്നുണ്ടെന്ന് അണിയറ പ്രവർത്തകർ മാധ്യമങ്ങളോട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. സിനിമയിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പക, പ്രതികാരം, പോരാട്ടം എന്നിവ പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിൽ ട്രെയിലറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ശക്തവും തീവ്രവുമായ പ്രകടനമായിരിക്കും ചിത്രത്തിൽ അനുഷ്കയുടേത് എന്ന് സംവിധായകൻ പിആർ വിഭാഗത്തോട് അറിയിച്ചു. നേരത്തെ അനുഷ്ക ഷെട്ടിയുടെ ജന്മദിനം പ്രമാണിച്ചു റിലീസ് ചെയ്ത ചിത്രത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററും, ശേഷം പുറത്തു വന്ന ഗ്ലിമ്പ്സ് വീഡിയോയും മികച്ച പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.

ഉഗ്ര രൂപത്തിൽ അനുഷ്‌കയെ ഈ ചിത്രത്തിൽ സംവിധായകൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പുറത്തുവന്ന ട്രെയിലർ, കഥയിലെ വയലൻസ്, ആക്ഷൻ, തീവ്രമായ ഡ്രാമ എന്നിവയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. 'വിക്ടിം, ക്രിമിനൽ, ലെജൻഡ്' എന്നാണ് പോസ്റ്ററിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ടാഗ്‌ലൈൻ. മനുഷ്യത്വം, അതിജീവനം, വീണ്ടെടുക്കൽ എന്നിവയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന പ്രമേയത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വമ്പൻ ആക്ഷൻ ത്രില്ലറാണ് ഘട്ടി. ഉയർന്ന ബജറ്റിൽ മികച്ച സാങ്കേതിക നിലവാരത്തോടെ ഒരുക്കുന്ന ചിത്രം തെലുങ്ക്, തമിഴ്, കന്നഡ, മലയാളം, ഹിന്ദി ഭാഷകളിലാണ് റിലീസ് ചെയ്യുക.

സംവിധാനം, തിരക്കഥ- ക്രിഷ് ജാഗർലമുഡി, നിർമാതാക്കൾ- രാജീവ് റെഡ്ഡി, സായ് ബാബു ജാഗർലമുഡി, അവതരണം- യുവി ക്രിയേഷൻസ്, ബാനർ- ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിം എൻ്റർടെയ്ൻമെൻ്റ്, ഛായാഗ്രഹണം- മനോജ് റെഡ്ഡി കടസാനി, സംഗീത സംവിധായകൻ- നാഗവെല്ലി വിദ്യാ സാഗർ, എഡിറ്റർ- ചാണക്യ റെഡ്ഡി തുരുപ്പു, വെങ്കട്ട് എൻ സ്വാമി, കലാസംവിധായകൻ- തോട്ട തരണി, സംഭാഷണങ്ങൾ- സായ് മാധവ് ബുറ, കഥ- ചിന്താകിന്ദി ശ്രീനിവാസ് റാവു, സംഘട്ടനം- രാം കൃഷൻ, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈനർ- അനിൽ- ഭാനു, മാർക്കറ്റിംഗ്- ഫസ്റ്റ് ഷോ, പിആർഒ- ശബരി.
