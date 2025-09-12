ETV Bharat / entertainment

"ഒരു വീട്ടില്‍ രണ്ട് സ്‌ത്രീകള്‍..പ്രചോദനമായത് ബാല്യത്തിൽ വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടി വന്ന അമ്മൂമ്മ"; അനുപര്‍ണ റോയ് പറയുന്നു

വെനീസ് ഫിലിം ഫെസ്‌റ്റിവലിൽ മികച്ച സംവിധായികയ്ക്കുള്ള ഒറിസോണ്ടി അവാർഡ് ലഭിച്ച അനുപർണ റോയ്, ഇടിവി ഭാരതുമായുള്ള പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തില്‍ അവാര്‍ഡിന് അര്‍ഹയാക്കിയ സിനിമയെ കുറിച്ചും പുതിയ പ്രോജക്‌ടിനെ കുറിച്ചും മനസ്സ് തുറക്കുന്നു.

Anuparna Roy (Getty images)
By Seema Sinha

Published : September 12, 2025 at 5:58 PM IST

7 Min Read
വെനീസ് അന്താരാഷ്‌ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയില്‍ ഒറിസോണ്ടി വിഭാഗത്തില്‍ മികച്ച സംവിധായികയക്കുള്ള പുരസ്‌കാരം നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ സംവിധായികയാണ് അനുപര്‍ണ റോയി. 82-ാമത് വെനീസ് അന്താരാഷ്‌ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയിലാണ് അനുപര്‍ണ ഈ അപൂര്‍വ്വ നേട്ടം കൈവരിച്ച് ചരിത്രം സൃഷ്‌ടിച്ചത്. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ പുരുലിയ ജില്ലക്കാരിയായ അനുപര്‍ണ റോയ് തന്‍റെ വിജയത്തെ കുറിച്ചും പുതിയ പ്രോജക്‌ടിനെ കുറിച്ചും ഇടിവി ഭാരതിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ പങ്കുവച്ചു.

“അതെ, ഇപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായിക്കഴിഞ്ഞു… ഏതാണ്ട്,” എന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് 31 കാരിയായ അനുപർണ റോയ് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങി. 82-ാമത് വെനീസ് ഫിലിം ഫെസ്‌റ്റിവലിൽ 'Songs of Forgotten Trees' എന്ന 77 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ചിത്രത്തിനാണ് അവാർഡ് ലഭിച്ചത്. വ്യക്തിപരമായ നഷ്‌ടം, ട്രോമ, സ്ഥലം മാറ്റം എന്നിവയുടെ ഓർമ്മകളാൽ നിറഞ്ഞ സിനിമ. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിൽ നിന്ന് ട്രോഫി സ്വന്തമാക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ അഞ്ചാമത്തെ സംവിധായികയാണ് അനുപർണ. നേരത്തെ സത്യജിത് റായ് (അപരാജിതോ – 1957, ഗോൾഡൻ ലയൺ), ബുദ്ധദേബ് ദാസ്‌ഗുപ്‌ത (ഉത്തര – 2000, സ്പെഷ്യൽ ഡയറക്‌ടർ അവാർഡ്), മീരാ നായർ (മൺസൂൺ വെഡ്ഡിംഗ് – 2001, ഗോൾഡൻ ലയൺ), ചൈതന്യ തമ്ഹാനെ (കോർട്ട് – 2014, ഒറിസോണ്ടി ബെസ്‌റ്റ് ഫിലിം) എന്നിവർ മാത്രമാണ് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചിട്ടുള്ളത്. “ഭൂമിശാസ്ത്രം, സംസ്‌കാരം, ഭാഷാ എന്നീ അതിർത്തികളെല്ലാം കടന്ന് ഈ ചിത്രം പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്‌ടപ്പെട്ടതില്‍ വളരെ സന്തോഷം. പ്രത്യേകിച്ച്, എന്‍റെ ആദ്യ ചിത്രം, അതാണ് ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്,” അനുപർണ റോയ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

Anuparna Roy (Getty images)

2022 വരെ ഐ.ടി. മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്‌തിരുന്ന അനുപർണ പിന്നീട് ഡെൽഹിയിൽ നിന്ന് മുംബൈയിലെത്തി. “അതിന് മുമ്പ് ജേർണലിസം പഠിച്ചെങ്കിലും അത് ഉപേക്ഷിച്ചു. പിന്നെ വിവിധ ജോലികൾ ചെയ്‌തു. ഞാൻ പുരുലിയ (പശ്ചിമ ബംഗാൾ) ജില്ലയിലെ നാരായൺപൂർ എന്ന ആദിവാസി ഗ്രാമത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. പത്ത് വർഷം മുമ്പാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചര്‍ പഠിക്കാൻ ഡെൽഹിയിലേക്ക് പോയത്. എനിക്ക് എഴുതാൻ കഴിയുമെന്നും എഴുത്തുകാരിയാകാന്‍ കഴിയുമെന്നും ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ബിരുദാനന്തരം കഴിഞ്ഞ് അനിർബാൻ മൈതി, പരേഷ് കാംദാർ (ബംഗാളി സിനിമാ എഡിറ്റർമാർ), സംവിധായകൻ നീരജ് സഹായ് തുടങ്ങിയ എന്‍റെ ഉപദേഷ്‌ടാക്കളിൽ നിന്നും ലോക സിനിമയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ധാരാളം അവസരം കിട്ടി. അനിർബാൻ മൈതി, പരേഷ് കംദാർ, സംവിധായകൻ നീരാജ് സഹായി എന്നിവർ തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ ലോകത്തേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടു വന്നവർ,” അനുപർണ ഓർത്തെടുക്കുന്നു.

"പുതുമുഖങ്ങളായ നാസ് ഷെയ്ഖ്, സുമി ബഗേൽ, സംവിധായകന്‍ അനുരാഗ് കശ്യപ് എന്നിവരുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് ഞാന്‍ സിനിമ ഒരുക്കിയത്. ബിഭാൻഷു റായ്, രോമിൽ മോഡി, രഞ്ജൻ സിംഗ് എന്നിവരാണ് നിർമ്മാതാക്കൾ. പാർട്ട്-ടൈം സെക്‌സ് വർക്ക് ചെയ്‌ത്, അഭിനയ സ്വപ്‌നം പിന്തുടരുന്ന ഒരു യുവതി, തന്‍റെ ഫ്‌ളാറ്റ് മറ്റൊരാള്‍ക്ക് വാടകയ്‌ക്ക് കൊടുക്കുകയും, തുടർന്ന് ഇരുവരും തമ്മിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ബന്ധവുമാണ് കഥ," അവര്‍ പറഞ്ഞു.

ഈ കഥയുടെ ഐഡിയ കിട്ടിയത് തന്‍റെ അമ്മുമ്മയിൽ നിന്നാണെന്ന് അനുപർണ പറയുന്നു. “30 വയസ്സുള്ള യുവാവുമായി എന്‍റെ അമ്മുമ്മയെ ബാല്യത്തിൽ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു. എന്‍റെ മുത്തശ്ശന് മുൻ വിവാഹത്തിൽ ഒരു കുട്ടിയുണ്ടായിരുന്നു — അതായത്, എന്‍റെ അമ്മാമ്മയ്ക്കും അവളുടെ സ്റ്റെപ്-ഡോട്ടർക്കും ഒരേ പ്രായം. അവർ തമ്മിൽ സുഹൃത്തുക്കളായി. മുത്തശ്ശൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം കുടുംബം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് ഈ രണ്ട് സ്ത്രീകളായിരുന്നു. വീട്ടിൽ പുരുഷ സാന്നിധ്യം ഒന്നുമില്ലാതെ, അവരിരുവരും ഭക്ഷണം പങ്കിടുകയും കുട്ടികളെ നോക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. ഒരാൾ വരുമാനം കണ്ടെത്തി, മറ്റെയാൾ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ ജോലി തുടങ്ങി. എന്‍റെ അമ്മുമ്മ വീട്ടുപണി നോക്കുകയായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ പുരുഷന്‍റെ അഭാവത്തിൽ മുഴുവൻ കുടുംബവും മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോയത് ഇവരുടെ കൂട്ടായ്‌മയിലൂടെയാണ്. അവരുടെ ബന്ധം വളരെ ശുദ്ധമായിരുന്നു. അവർ തമ്മിൽ പരസ്‌പരം തുറന്നു പറഞ്ഞും, വളരെ കരുതലോടെയുമാണ് ജീവിച്ചതെന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് അത് വളരെയധികം ഇഷ്‌ടപ്പെട്ടു. അറിയാതെയാണ് ആ ഓർമ്മകൾ എന്‍റെ കഥയുടെ ത്രെഡായി മാറിയത്. പുരുഷസാന്നിധ്യം ഇല്ലാതെ അവരുടെ ഏകോപനവും സൗഹൃദവുമാണ് എന്നെ ഏറ്റവും പ്രചോദിപ്പിച്ചത്,” യുവ സംവിധായിക പറയുന്നു.

ഒറിസോണ്ടി മത്സരവിഭാഗത്തിലാണ് അനുപർണയുടെ ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. പുതുമുഖങ്ങൾക്കും സ്വതന്ത്ര സിനിമകൾക്കും യുവപ്രതിഭകൾക്കും പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന വിഭാഗമാണിത്. എന്നാൽ, തന്‍റെ ചിത്രത്തിന് “ലേബൽ” നൽകാൻ അനുപര്‍ണ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. “കോമേഴ്‌സ്യൽ ആണോ ഇൻഡിപെൻഡന്‍റ് ആണോ എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പ്രേക്ഷകർ തന്നെയാണ് അതിന് പേരിടേണ്ടത്. എനിക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടത് കഥ പറയാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ്. സിനിമയുടെ വിഭാഗമോ രൂപമോ അത്ര പ്രധാനമല്ല. പ്രേക്ഷകർക്ക് കഥയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും അനുഭവം ലഭിക്കണമെന്നതാണ് എന്‍റെ പ്രതീക്ഷ. അവർ ഈ രണ്ടു പെൺകുട്ടികളുമായി കണക്‌ട് ആകും, അവരുടെ കഥകൾ അതിർത്തികൾ കടന്ന്, സംസ്‌കാരം കടന്ന്, ഭാഷ കടന്ന് എത്തുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ ഒരു നല്ല കഥയും മോശം കഥയും മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ. ആളുകൾക്ക് അത് സ്‌പർശിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നതാണ് കാര്യം,”അനുപർണ പറയുന്നു.

വലിയ സെറ്റുകളോ, വലിയ താരനിരയോ, സ്‌റ്റുഡിയോ പിന്തുണയോ ഒന്നുമില്ലാതെ തന്‍റെ മാത്രം ഉറച്ച തീരുമാനം കൊണ്ടാണ് അനുപർണ ഈ സിനിമയ്‌ക്കായി മുന്നോട്ട് പോയത്. “ഈ ചിത്രം തുടങ്ങുമ്പോൾ വലിയ താരങ്ങളെ കുറിച്ചോ വില കൂടിയ ക്യാമറകളെ കുറിച്ചോ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. എനിക്ക് വേണ്ടത് പുതുമുഖങ്ങളായിരുന്നു. അവർ എന്നെ മനസ്സിലാക്കുകയും, വള്‍നറബിലിറ്റി പങ്കിടുകയും ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ കരുതി. വലിയ താരങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ചിന്ത തീരെ ഇല്ലായിരുന്നു. എന്‍റെ ഏറ്റവും വലിയ ആശങ്ക—എനിക്ക് സംവിധായികയായി അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കാനാകുമോ എന്നതായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ ഭയം—എന്‍റെ അടുത്ത സിനിമ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നതാണ്. അതിനായി എനിക്ക് മറ്റൊരു നിർമ്മാതാവിനെ കണ്ടെത്തണം,” അവര്‍ തുറന്നു പറഞ്ഞു. സ്ത്രീകേന്ദ്രിത സിനിമയാണെങ്കിലും അതിനെ പിന്തുണച്ചത് ഏഴു പുരുഷന്മാരാണെന്നും അത്ഭുതകരമാണിതെന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Anuparna Roy (Getty images)

അനുപർണ തുടർന്നു: “മുംബൈയിലെത്തിയ നിമിഷം തന്നെ ഞാൻ ഈ സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. ആദ്യം വന്നത് ഒരു ജോലിയ്ക്കായാണ്—എനിക്ക് മുംബൈയിൽ താമസിക്കാൻ സാമ്പത്തികമായി പിന്തുണ ആവശ്യമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കണ്ടത്, ഓരോരുത്തരും സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ജീവിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരെയും നേരിട്ട് കാണാനാവുന്ന സാഹചര്യം. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരെ രഞ്ജൻ സാറിന്‍റെ (നിർമ്മാതാവ് രഞ്ജൻ സിംഗ്) ഓഫീസിലെത്തി. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ‘ഇത് തേര്‍ഡ് വേള്‍ഡ് സിനിമയാണ്. ഇതിൽ പുരുഷന്‍മാരോ ഗാനമോ നൃത്തമോ ഇല്ല. രണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതവും അവരുടെ അടുപ്പവുമാണ് ഇതിന്‍റെ ഉള്ളടക്കം. അവർ പുരുഷന്മാരിൽ നിന്ന് ലൈംഗികമായി വിട്ടുനിൽക്കുന്നു.’ അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കാൻ സമയം ചോദിച്ചു, പിന്നെ ‘യെസ്’ എന്ന് പറഞ്ഞു. തുടർന്ന്, ഞാൻ ഈ ചിത്രം അനുരാഗ് കശ്യപ്പിനെ കാണിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു, അഭിപ്രായം അറിയാൻ. അനുരാഗ് സാർ സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായി. അതിന് ശേഷമാണ് മറ്റുള്ളവർ കൂടി വരുന്നത്. സംവിധായിക ആകുന്നത് തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിനാണ്, എന്നാൽ എനിക്ക് എല്ലായിപ്പോഴും എന്‍റെ ഗുരുക്കന്മാരായ പരേഷ് കംദാർ, അനിർബാൻ മൈതി എന്നിവർ വഴികാട്ടികളായി. അവർ ആശയങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും നൽകി. പക്ഷേ അന്തിമ തീരുമാനങ്ങൾ എനിക്ക് വിട്ടുനല്‍കി. അവർ എനിക്ക് നൽകിയ വിശ്വാസം എനിക്ക് വലിയ കരുത്തായിരുന്നു.”

അനുപര്‍ണയുടെ ചിത്രം ചിലർക്ക് പായൽ കപാഡിയയുടെ All We Imagine As Light (77-ാമത് കാൻസ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഗ്രാൻഡ് പ്രി നേടിയ ചിത്രം) ഓർമ്മിപ്പിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ, അനുപർണ വ്യക്‌തമാക്കുന്നു: “രണ്ട് ചിത്രങ്ങളും സ്ത്രീ സംവിധായികമാർ ചെയ്‌തതും മുംബൈയിലെ കുടിയേറ്റ വനിതകളുടെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതുമാണെങ്കിലും, വിഷയത്തിൽ വമ്പിച്ച വ്യത്യാസമുണ്ട്. പായലിന്‍റെ ചിത്രം ഹെറ്ററോ സെക്‌ഷ്യല്‍ ബന്ധങ്ങളും, ഭർത്താവ് ഇല്ലാത്ത സ്ത്രീയുടെ സമൂഹത്തിലെ പോരാട്ടങ്ങളും, ലൈംഗിക സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലായ്‌മയുമാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ എന്‍റെ സിനിമ രണ്ട് പേരുടെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ്. അത് ഒരു ‘ലെസ്ബിയൻ സിനിമ’ അല്ല. ഒരാള്‍ കോള്‍ സെന്‍റര്‍ തൊഴിലാളിയും, മറ്റെയാള്‍ പാർട്ട്-ടൈം സെക്‌സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അഭിനേത്രിയുമാണ് കഥാപാത്രങ്ങൾ. അവർ ഒരേ വീട്ടിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ അടുപ്പത്തിലാകുന്നു, പക്ഷേ ഒരിക്കലും തുറന്നുപറയാൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്‍റെ സിനിമയിൽ മൈഗ്രേഷന്‍ സെക്കന്‍ററിയാണ്. എന്നാൽ പായലിന്‍റെ സിനിമയിൽ മൈഗ്രേഷന്‍ തന്നെയാണ് പ്രധാന വിഷയം. പായൽ വളരെ സീനിയർ സംവിധായികയാണ്, അവരുടെ യാത്ര എനിക്ക് പ്രചോദനമാണ്. അവര്‍ എന്നെ വിളിച്ചു അഭിനന്ദിച്ചു,” അനുപർണ പറയുന്നു.

Anuparna Roy (Getty images)

അതിന് ശേഷം പുരുലിയയിലെ പെൺകുട്ടിയുടെ ലോകം മാറിയോ? “അതെ, ജീവിതം മാറി. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അനുരാഗ് സാറിന്‍റെ ഉപദേശം—‘ഇപ്പോൾ നിന്നിൽ വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്’—ഞാൻ ഗൗരവമായി ആ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചു. എന്‍റെ അടുത്ത സിനിമ എപ്പോൾ ഉണ്ടാകും എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ എന്‍റെ ഭയം. സ്ക്രിപ്റ്റ് റെഡിയാണ്, പക്ഷേ സമയമില്ല. വേഗം സ്പോട്ട്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് മാറി, ജോലിയിലേക്ക് മുഴുകി, സംവിധാനം ചെയ്യണം. ഇനി പിന്നോട്ടു പോകാൻ കഴിയില്ല,” അവര്‍ പറയുന്നു.

“ഞാന്‍ ഒരിക്കലും അവാർഡ് ലക്ഷ്യമിട്ട് സിനിമ ഒരുക്കിയിട്ടില്ല. എന്‍റെ ടീമിനോട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു—‘ഞങ്ങൾ ഫെസ്‌റ്റിവലുകൾക്കോ അവാർഡിനോ വേണ്ടിയല്ല സിനിമ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സിനിമ ഒരുക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്..’. എന്നാൽ ഇതു പോലെ വലിയ അംഗീകാരം ലഭിച്ചതിൽ അത്ഭുതവും സന്തോഷവും ഉണ്ട്. മനുഷ്യരുടെ വികാരങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട കഥകളും സ്ലോ, റിയലിസ്‌റ്റിക് സിനിമകളുമാണ് എനിക്ക് ഇഷ്‌ടം. അതാണ് എന്‍റെ ലോകം,” അനുപര്‍ണ പറയുന്നു. മീരാ നായർ, റിമ ദാസ്, സോയ അക്‌തർ, കിരൺ റാവു എന്നിവരെ പോലെയുള്ള സ്ത്രീ സംവിധാകരാണ് അനുപര്‍ണ പ്രചോദനമായി കാണുന്നത്.

Anuparna Roy (Getty images)

വെനീസ് ഫെസ്‌റ്റിവലിലെ സ്‌റ്റാൻഡിംഗ് ഓവേഷനും, ക്യാമറകളുടെ പ്രകാശവും, പ്രേക്ഷകരുടെ കരഘോഷവും മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞുനിൽക്കുമ്പോൾ, അടുത്ത സിനിമയുടെ തയ്യാറെടുപ്പിനൊപ്പം, മുംബൈയിൽ പുതിയൊരു ഫ്‌ളാറ്റിനായുള്ള തിരച്ചിലും തുടരുകയാണ് അനുപര്‍ണ. “2023 നവംബറിൽ ചില സീനുകളും, 2024-ൽ പാച്ച്‌വർക്കും പൂർത്തിയാക്കി. ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്ന അന്ധേരിയിലെ ഫ്‌ളാറ്റിലാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രധാന ഭാഗം ഷൂട്ട് ചെയ്‌തത്. അവിടെ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളെ അവര്‍ പുറത്താക്കി (ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു). ഇപ്പോൾ ഒരു സുഹൃത്തിന്‍റെ വീട്ടിലാണ്. പുതിയൊരു ഫ്‌ളാറ്റിനായി തിരയുകയാണ്,” അനുപര്‍ണ പറഞ്ഞു.

