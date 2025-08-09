നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളാൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗം ആളുകളുണ്ട്. ജോലിഭാരം, കുടുംബപ്രശ്നങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക അസ്ഥിരത തുടങ്ങിയ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ സാധാരണക്കാരന്റെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ ഉലയ്ക്കുന്നു. പലപ്പോഴും മറ്റൊരാളോട് തുറന്നു സംസാരിച്ചാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാകും ഇത്. എന്നാൽ പലരും തങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളിലൊതുക്കി സ്വയം സമാധാനം കണ്ടെത്താൻ പാട്ടുകളും സിനിമകളും ആശ്രയിക്കുന്നു. ഇത് ഒരു പരിധി വരെ ആശ്വാസം നൽകുമെങ്കിലും, ചിലപ്പോൾ ലഹരി പോലുള്ള ദുശ്ശീലങ്ങളിലേക്കും പലരെയും നയിക്കുന്നു.
ഉത്കണ്ഠ, ഭയം, ആകുലതകൾ തുടങ്ങിയ മാനസിക പിരിമുറുക്കങ്ങൾ പതിയെ വിഷാദരോഗത്തിലേക്ക് (ഡിപ്രഷൻ) വഴിമാറുകയും ഒരു വ്യക്തിയെ സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അകറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ, മരണം മാത്രമാണ് സമാധാനം തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ള ഏക പോംവഴിയെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരും ധാരാളമുണ്ട്. എന്നാൽ തിരുവനന്തപുരത്ത്, മനസ്സിലെ മുറിവുകളെ കലകൊണ്ട് ഉണക്കി ജീവിതത്തിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട് - ആർട്ട് തെറാപ്പിസ്റ്റായ അനുപമ രാമചന്ദ്രൻ.
ചിത്രകല അധ്യാപികയായിരുന്നു അനുപമ. പ്രായഭേദമന്യേ ആളുകൾ നേരിടുന്ന മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ, അവർക്ക് തന്നാലാകുന്ന സഹായം നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു. തനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം കലയായതുകൊണ്ട് തന്നെ, കലയിലൂടെ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചു. ആ ചിന്തയാണ് അനുപമയെ ആർട്ട് തെറാപ്പി എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത്.
മനസ്സിൻ്റെ എല്ലാ മുറിവുകളെയും ഉണക്കാൻ കല എന്ന മരുന്നിനാകും. അങ്ങനെയൊരു തിരിച്ചറിവാണ് നിരവധിപേരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടു വരാൻ അനുപമയെ സഹായിച്ചത്. ഒരു സൈക്യാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ മുന്നിൽ ചെന്നിരിക്കാൻ സമൂഹത്തിന് ഇപ്പോഴും മടിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സധൈര്യം അനുപമയുടെ 'വൈറ്റ് പേപ്പർ ക്രിയേറ്റീവ്' എന്ന സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് നടന്നു കയറാം. കേറി വാടാ മക്കളേ എന്നൊരു ബോർഡ് തന്നെയാണ് അവരെ അവിടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുക.
വരകളിലൂടെ പരിഹാരം
ഉപദേശമോ കൗൺസിലിംഗോ അല്ല അനുപമയുടെ രീതി. തേടിയെത്തുന്നവർക്ക് നേരെ ഒരു വെള്ള പേപ്പറോ ക്യാൻവാസോ അനുപമ നീട്ടും. അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതെന്തും അതില് വരയ്ക്കാം. ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ അറിയാത്തവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ എന്തും കുത്തി വരയ്ക്കാം. അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് ചിത്രങ്ങളിലൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കാം. അവർ വരച്ച ചിത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് മനസ്സിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുപമ മനസ്സിലാക്കുക. തുടർന്ന് ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുതന്നെ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിവിധിയും അനുപമ പറഞ്ഞു നൽകും.
അനുപമയെ തേടി എത്തുന്നതിൽ അധികവും വിദ്യാർഥിനികളാണ്. ഭാവിയും കരിയറും കൂട്ടിക്കുഴഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ആകുലതകളാണ് പലരുടെയും മനസ്സിൽ. വർണങ്ങളും ചായങ്ങളും കൊണ്ട് അനുപമ അവരെ സ്വൈര്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു.
