Essay Contest 2025

ETV Bharat / entertainment

ആകുലതകള്‍ക്കെല്ലാമുള്ള പരിഹാരം വെള്ളപേപ്പറിലുണ്ട്, എന്തും കുത്തിവരയ്ക്കാം; വ്യത്യസ്‌ത ചിന്തയുമായി അനുപമയുടെ ആർട്ട് തെറാപ്പി - WHITE PAPER CREATIVE

മനസ്സിൻ്റെ എല്ലാ മുറിവുകളെയും ഉണക്കാൻ കല എന്ന മരുന്നിനാകും. അങ്ങനെയൊരു തിരിച്ചറിവാണ് നിരവധിപേരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടു വരാൻ അനുപമയെ സഹായിച്ചത്

White paper creative, Anupama Ramachandran, Stress Relief, Art Therapy
അനുപമ രാമചന്ദ്രൻ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 9, 2025 at 6:38 PM IST

2 Min Read

നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളാൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗം ആളുകളുണ്ട്. ജോലിഭാരം, കുടുംബപ്രശ്നങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക അസ്ഥിരത തുടങ്ങിയ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ സാധാരണക്കാരന്റെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ ഉലയ്ക്കുന്നു. പലപ്പോഴും മറ്റൊരാളോട് തുറന്നു സംസാരിച്ചാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാകും ഇത്. എന്നാൽ പലരും തങ്ങളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉള്ളിലൊതുക്കി സ്വയം സമാധാനം കണ്ടെത്താൻ പാട്ടുകളും സിനിമകളും ആശ്രയിക്കുന്നു. ഇത് ഒരു പരിധി വരെ ആശ്വാസം നൽകുമെങ്കിലും, ചിലപ്പോൾ ലഹരി പോലുള്ള ദുശ്ശീലങ്ങളിലേക്കും പലരെയും നയിക്കുന്നു.

ഉത്കണ്ഠ, ഭയം, ആകുലതകൾ തുടങ്ങിയ മാനസിക പിരിമുറുക്കങ്ങൾ പതിയെ വിഷാദരോഗത്തിലേക്ക് (ഡിപ്രഷൻ) വഴിമാറുകയും ഒരു വ്യക്തിയെ സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അകറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ, മരണം മാത്രമാണ് സമാധാനം തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ള ഏക പോംവഴിയെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരും ധാരാളമുണ്ട്. എന്നാൽ തിരുവനന്തപുരത്ത്, മനസ്സിലെ മുറിവുകളെ കലകൊണ്ട് ഉണക്കി ജീവിതത്തിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട് - ആർട്ട് തെറാപ്പിസ്റ്റായ അനുപമ രാമചന്ദ്രൻ.

വൈറ്റ് പേപ്പർ ക്രിയേറ്റീവുമായി അനുപമ രാമചന്ദ്രൻ (ETV Bharat)
ആർട്ട് തെറാപ്പി എന്ന ആശയത്തിലേക്ക്


ചിത്രകല അധ്യാപികയായിരുന്നു അനുപമ. പ്രായഭേദമന്യേ ആളുകൾ നേരിടുന്ന മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ, അവർക്ക് തന്നാലാകുന്ന സഹായം നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു. തനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം കലയായതുകൊണ്ട് തന്നെ, കലയിലൂടെ മാനസിക പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചു. ആ ചിന്തയാണ് അനുപമയെ ആർട്ട് തെറാപ്പി എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത്.

മനസ്സിൻ്റെ എല്ലാ മുറിവുകളെയും ഉണക്കാൻ കല എന്ന മരുന്നിനാകും. അങ്ങനെയൊരു തിരിച്ചറിവാണ് നിരവധിപേരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടു വരാൻ അനുപമയെ സഹായിച്ചത്. ഒരു സൈക്യാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ മുന്നിൽ ചെന്നിരിക്കാൻ സമൂഹത്തിന് ഇപ്പോഴും മടിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സധൈര്യം അനുപമയുടെ 'വൈറ്റ് പേപ്പർ ക്രിയേറ്റീവ്' എന്ന സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് നടന്നു കയറാം. കേറി വാടാ മക്കളേ എന്നൊരു ബോർഡ് തന്നെയാണ് അവരെ അവിടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുക.

വരകളിലൂടെ പരിഹാരം

ഉപദേശമോ കൗൺസിലിംഗോ അല്ല അനുപമയുടെ രീതി. തേടിയെത്തുന്നവർക്ക് നേരെ ഒരു വെള്ള പേപ്പറോ ക്യാൻവാസോ അനുപമ നീട്ടും. അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതെന്തും അതില്‍ വരയ്ക്കാം. ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ അറിയാത്തവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ എന്തും കുത്തി വരയ്ക്കാം. അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് ചിത്രങ്ങളിലൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കാം. അവർ വരച്ച ചിത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് മനസ്സിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുപമ മനസ്സിലാക്കുക. തുടർന്ന് ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുതന്നെ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിവിധിയും അനുപമ പറഞ്ഞു നൽകും.

അനുപമയെ തേടി എത്തുന്നതിൽ അധികവും വിദ്യാർഥിനികളാണ്. ഭാവിയും കരിയറും കൂട്ടിക്കുഴഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ആകുലതകളാണ് പലരുടെയും മനസ്സിൽ. വർണങ്ങളും ചായങ്ങളും കൊണ്ട് അനുപമ അവരെ സ്വൈര്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു.

White paper creative, Anupama Ramachandran, Stress Relief, Art Therapy
അനുപമ രാമചന്ദ്രൻ (ETV Bharat)
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ കവടിയാറിലാണ് വൈറ്റ് പേപ്പർ ക്രിയേറ്റീവ് എന്ന സ്ഥാപനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത പുതിയ തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അനുപമയുടെ ലക്ഷ്യം. മദ്യത്തിനും ലഹരിക്കും അടിമപ്പെടാതെ കലയിൽ അടിമപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് അനുപമ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന ആശയം.

Also Read: നഷ്‌ടപ്പെടുന്ന നെൽവിത്തുകളുടെ കാവൽക്കാരൻ; ചെറുവയൽ രാമൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞ 'നെകൽ' ഒരു ഓർമപ്പെടുത്തലെന്ന് രാംദാസ്

നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളാൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗം ആളുകളുണ്ട്. ജോലിഭാരം, കുടുംബപ്രശ്നങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക അസ്ഥിരത തുടങ്ങിയ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ സാധാരണക്കാരന്റെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ ഉലയ്ക്കുന്നു. പലപ്പോഴും മറ്റൊരാളോട് തുറന്നു സംസാരിച്ചാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാകും ഇത്. എന്നാൽ പലരും തങ്ങളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉള്ളിലൊതുക്കി സ്വയം സമാധാനം കണ്ടെത്താൻ പാട്ടുകളും സിനിമകളും ആശ്രയിക്കുന്നു. ഇത് ഒരു പരിധി വരെ ആശ്വാസം നൽകുമെങ്കിലും, ചിലപ്പോൾ ലഹരി പോലുള്ള ദുശ്ശീലങ്ങളിലേക്കും പലരെയും നയിക്കുന്നു.

ഉത്കണ്ഠ, ഭയം, ആകുലതകൾ തുടങ്ങിയ മാനസിക പിരിമുറുക്കങ്ങൾ പതിയെ വിഷാദരോഗത്തിലേക്ക് (ഡിപ്രഷൻ) വഴിമാറുകയും ഒരു വ്യക്തിയെ സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അകറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ, മരണം മാത്രമാണ് സമാധാനം തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ള ഏക പോംവഴിയെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരും ധാരാളമുണ്ട്. എന്നാൽ തിരുവനന്തപുരത്ത്, മനസ്സിലെ മുറിവുകളെ കലകൊണ്ട് ഉണക്കി ജീവിതത്തിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട് - ആർട്ട് തെറാപ്പിസ്റ്റായ അനുപമ രാമചന്ദ്രൻ.

വൈറ്റ് പേപ്പർ ക്രിയേറ്റീവുമായി അനുപമ രാമചന്ദ്രൻ (ETV Bharat)
ആർട്ട് തെറാപ്പി എന്ന ആശയത്തിലേക്ക്


ചിത്രകല അധ്യാപികയായിരുന്നു അനുപമ. പ്രായഭേദമന്യേ ആളുകൾ നേരിടുന്ന മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ, അവർക്ക് തന്നാലാകുന്ന സഹായം നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു. തനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം കലയായതുകൊണ്ട് തന്നെ, കലയിലൂടെ മാനസിക പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചു. ആ ചിന്തയാണ് അനുപമയെ ആർട്ട് തെറാപ്പി എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത്.

മനസ്സിൻ്റെ എല്ലാ മുറിവുകളെയും ഉണക്കാൻ കല എന്ന മരുന്നിനാകും. അങ്ങനെയൊരു തിരിച്ചറിവാണ് നിരവധിപേരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടു വരാൻ അനുപമയെ സഹായിച്ചത്. ഒരു സൈക്യാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ മുന്നിൽ ചെന്നിരിക്കാൻ സമൂഹത്തിന് ഇപ്പോഴും മടിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സധൈര്യം അനുപമയുടെ 'വൈറ്റ് പേപ്പർ ക്രിയേറ്റീവ്' എന്ന സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് നടന്നു കയറാം. കേറി വാടാ മക്കളേ എന്നൊരു ബോർഡ് തന്നെയാണ് അവരെ അവിടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുക.

വരകളിലൂടെ പരിഹാരം

ഉപദേശമോ കൗൺസിലിംഗോ അല്ല അനുപമയുടെ രീതി. തേടിയെത്തുന്നവർക്ക് നേരെ ഒരു വെള്ള പേപ്പറോ ക്യാൻവാസോ അനുപമ നീട്ടും. അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതെന്തും അതില്‍ വരയ്ക്കാം. ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ അറിയാത്തവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ എന്തും കുത്തി വരയ്ക്കാം. അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് ചിത്രങ്ങളിലൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കാം. അവർ വരച്ച ചിത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് മനസ്സിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുപമ മനസ്സിലാക്കുക. തുടർന്ന് ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുതന്നെ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിവിധിയും അനുപമ പറഞ്ഞു നൽകും.

അനുപമയെ തേടി എത്തുന്നതിൽ അധികവും വിദ്യാർഥിനികളാണ്. ഭാവിയും കരിയറും കൂട്ടിക്കുഴഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ആകുലതകളാണ് പലരുടെയും മനസ്സിൽ. വർണങ്ങളും ചായങ്ങളും കൊണ്ട് അനുപമ അവരെ സ്വൈര്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു.

White paper creative, Anupama Ramachandran, Stress Relief, Art Therapy
അനുപമ രാമചന്ദ്രൻ (ETV Bharat)
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ കവടിയാറിലാണ് വൈറ്റ് പേപ്പർ ക്രിയേറ്റീവ് എന്ന സ്ഥാപനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത പുതിയ തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അനുപമയുടെ ലക്ഷ്യം. മദ്യത്തിനും ലഹരിക്കും അടിമപ്പെടാതെ കലയിൽ അടിമപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് അനുപമ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന ആശയം.

Also Read: നഷ്‌ടപ്പെടുന്ന നെൽവിത്തുകളുടെ കാവൽക്കാരൻ; ചെറുവയൽ രാമൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞ 'നെകൽ' ഒരു ഓർമപ്പെടുത്തലെന്ന് രാംദാസ്

For All Latest Updates

TAGGED:

ART THERAPYANUPAMA RAMACHANDRANMENTAL HEALTHSTRESS RELIEFWHITE PAPER CREATIVE

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ചക്രവാതച്ചുഴി; കേരളത്തിൽ തുലാവർഷ സമാനമായ ഇടിയും ശക്തമായ മഴയും, രാത്രിയിൽ ജാഗ്രത വേണം

വരുന്നു, വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്ത് ബങ്കറിങ് യൂണിറ്റ്; യാഥാര്‍ഥ്യമാകുന്നതോടെ സംസ്ഥാന ഖജനാവിലേക്ക് ഒഴുകുക എത്രയെന്നതിന് കണക്കില്ല

സാധാരണക്കാർക്ക് ആശ്വാസം, സപ്ലൈക്കോയുടെ ഓണം മെഗാ ഫെയർ ആരംഭിക്കുന്നു

ഗര്‍ഭപാത്രത്തില്‍ അല്ല, അമ്മയുടെ കരളില്‍ വളരുന്ന കുഞ്ഞ്, രാജ്യത്തെ ആദ്യ സംഭവം, ഇതിലെ അപകടം?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.