ETV Bharat / entertainment

മുഖത്തു ചോരപ്പാടും ചുണ്ടിൽ എരിയുന്ന സിഗരറ്റും! ഹൈ വോള്‍ട്ടേജ് ലുക്കില്‍ ആൻ്റണി പെപ്പെ; ത്രില്ലടിപ്പിക്കുന്ന കാട്ടാളന്‍ ഫസ്‌റ്റ്ലുക്ക് പോസ്റ്റര്‍

ഫുൾ ആക്ഷൻ പായ്ക്കഡ് സിനിമയായാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുക.

KATTALAN MOVIE PEPE MALAYALAM MOVIE ANTONY VARGHESE PEPPE ANTONY VARGHESE KATTALAN
കാട്ടാളന്‍ ഫസ്റ്റ്ലുക്ക് പോസ്റ്റര്‍ (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 11, 2025 at 8:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

മുഖമാസകലം ചോരപ്പാടുകൾ, ചുണ്ടിൽ എരിയുന്ന സിഗരറ്റ് ആന്‍റണി പെപ്പെയുടെ പുതിയ ലുക്കാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയല്‍ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. ക്യൂബ്‌സ് എന്‍റര്‍ടെയ്‌ന്‍മെന്‍റ്സിന്‍റെ ബാനറില്‍ ഷെരീഫ് മുഹമ്മദ് നിര്‍മിക്കുന്ന കാട്ടാളന്‍ എന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റര്‍ റിലീസായി.

ആന്‍റണി പെപ്പെയുടെ ജൻമദിനത്തിൽ താരത്തിന് നൽകുന്ന സ്നേഹോപഹാരമായിട്ടാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പുറത്ത് വിട്ടിരിക്കുന്നത്. മാർക്കോയുടെ തകർപ്പൻ വിജയത്തിനു ശേഷം ഷെരീഫ് മുഹമ്മദ് നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് കാട്ടാളന്‍. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാട്ടാളനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപ്‌ഡേറ്റുകള്‍ക്ക് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്.

പാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ചിത്രമായിട്ടാണ് കാട്ടാളന്‍ അണിയറയില്‍ ഒരുക്കുന്നത്. മലയാളം, തമിഴ്, കന്നഡ, തെലുങ്ക്. ഹിന്ദി എന്നിങ്ങനെ അഞ്ചു ഭാഷകളിലായിട്ടാണ് ഈ ചിത്രം പ്രദർശനത്തിനെത്തുക.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

നവാഗതനായ പോൾ ജോർജ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ചിത്രീകരണം ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് തായ്‌ലന്‍ഡില്‍ ആരംഭിച്ചു. പത്തു ദിവസത്തോളം നീണ്ടുനിന്ന ചിത്രീകരണത്തിനിടയിൽ പെപ്പെ ആനയോടും മറ്റും ഏറ്റുമുട്ടുന്ന ഹെവി ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളാണ് ചിത്രീകരിച്ചത്. അത്രയും ഹൈ വോൾട്ടേജ് കഥാപാത്രമായാണ് പെപ്പെ എത്തുന്നത്.

ആൻ്റണി വർഗീസ് എന്ന തൻ്റെ സ്വന്തം പേരിൽത്തന്നെയാണ് പെപ്പെയുടെ കഥാപാത്രം സ്ക്രീനിലെത്തുന്നത്. തായ്‌ലന്‍ഡില്‍ ആനയുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ആന്‍റണി പെപ്പെയുടെ കൈക്ക് പരിക്കു പറ്റിയിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ താരം വിശ്രമത്തിലാണ്.

ഓങ്ബാക്ക് എന്ന ലോകപ്രശസ്‌ത ചിത്രത്തിന്‍റെ ടീം ആണ് തായ്‌ലന്‍ഡിലെ ഷെഡ്യൂളില്‍ കാട്ടാളനിലും ആക്ഷന്‍ കൊറിയോഗ്രാഫി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ആക്ഷൻ കോറിയോഗ്രാഫി രംഗത്തെ പ്രശസ്‌തനായ കെച്ച കെംബഡിക്കയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ മറ്റ് ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത്. ഫുൾ ആക്ഷൻ പായ്ക്കഡ് സിനിമയെന്നു തന്നെ ഈ ചിത്രത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാം.

ഒക്‌ടോബര്‍ പകുതിയോടെ ചിത്രീകരണം പൂര്‍ത്തിയാക്കി ഇടുക്കി ഷെഡ്യൂളിനായി സിനിമാ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ എത്തും. രാമേശ്വരമാണ് മറ്റൊരു ലൊക്കേഷന്‍.

വലിയ മുതല്‍മുടക്കില്‍ അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന ചിത്രീകരണം വ്യത്യസ്‌ത ലൊക്കേഷനുകളിലായി നൂറ്റിയിരുപത് ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്നതാണ്.

ജഗദീഷ്, കബീർദുഹാൻ സിംഗ്, സിദ്ദിഖ്, ആൻസൺ പോൾ അടക്കം ബോളിവുഡിലേയും മറ്റു ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ഭാഷകളിലേയും പ്രമുഖ താരങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്.

കാന്താര സിനിമയിലൂടെ ശ്രദ്ധനേടിയ അജനീഷ് ലോകനാഥനാണ് ഈ ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത്. അജനീഷിന്‍റെ മലയാളത്തിലേക്കുള്ള അരങ്ങേറ്റ ചിത്രം കൂടിയാണ് കാട്ടാളന്‍.

ചിത്രത്തിന് സംഭാഷണം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് - ഉണ്ണി. ആർ ആണ്. ഛായാഗ്രഹണം - രണ ദേവ്, എഡിറ്റിംഗ് - ഷമീർ മുഹമ്മദ്, കലാസംവിധാനം സുനിൽ ദാസ്, മേക്കപ്പ് - റോണക്‌സ് സേവ്യർ, കോസ്റ്റ്യും ഡിസൈൻ -ധന്യാ ബാലകൃഷ്‌ണന്‍, സ്റ്റിൽസ് - അമൽ സി. സദർ, ക്രിയേറ്റീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - ഡിപിൽദേവ്, എക്സിക്കുട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - ജുമാന ഷെരീഫ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - ദീപക് പരമേശ്വരൻ, പി ആര്‍ ഒ വാഴൂർ ജോസ്.

Also Read:റെസ്‌ലിങ് കോച്ചായി മമ്മൂട്ടി; ഇതുവരെ കാണാത്ത ലുക്കില്‍ അര്‍ജുന്‍ അശോകന്‍, ചത്താ പച്ചയുടെ പുത്തന്‍ അപ്‌ഡേറ്റ്

For All Latest Updates

TAGGED:

KATTALAN MOVIEPEPE MALAYALAM MOVIEANTONY VARGHESE PEPPEANTONY VARGHESE KATTALANKATTALAN FIRST LOOK POSTER

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

കഫ് സിറപ്പിന് "മധുരമേകുന്ന" വില്ലൻ, കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി ഇത് നല്‍കരുത്; കാരണം വിശദീകരിച്ച് ഡോക്‌ടര്‍

ഒരു വീട് നിറയെ സംഗീതോപകരണങ്ങള്‍; റഹ്മാനും ഇളയരാജയും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട അപൂർവ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ 'നിധിശേഖരം'

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആനകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് അറിയാമോ? കേരളം നാലാമത്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.