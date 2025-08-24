ETV Bharat / entertainment

വൻ താരനിര, വമ്പൻ മുതല്‍മുടക്ക്; പെപ്പെ ചിത്രം കാട്ടാളന് ഗംഭീര തുടക്കം

ക്യൂബ്‌സ്‌ എന്‍റർടെയ്‌ൻമെന്‍റിന്‍റെ ബാനറിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്. രജീഷ വിജയനാണ് നായിക.

പെപ്പെയുടെ ബിഗ്‌ ബജറ്റ് ചിത്രം
Kattalan Movie Official Launching (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 24, 2025 at 1:18 PM IST

ക്യൂബ്‌സ്‌ എന്‍റർടെയ്‌ൻമെന്‍റിന്‍റെ ബാനറില്‍ ആന്‍റണി വർഗീസ് പെപ്പെയുടെ ബിഗ്‌ ബജറ്റ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നു. ഷെരീഫ് മുഹമ്മദ് നിർമിച്ച് നവാഗതനായ പോള്‍ ജോർജ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന കാട്ടാളന് തുടക്കമായി. ഇക്കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്‌ച കളമശ്ശേരി ചാക്കോളാസ് പവലിയനില്‍ ആയുരുന്നു ചിത്രത്തിന്‍റെ ഒഫിഷ്യല്‍ ലോഞ്ചിങ്.

വളരെ വ്യത്യസ്‌തമായിരുന്നു കാട്ടാളന്‍റെ ലോഞ്ചിങ്. ചിത്രത്തിന്‍റെ ടൈറ്റില്‍ പതിച്ച നെറ്റിപ്പട്ടം കെട്ടിയ ഗജവീരനും വാദ്യമേളങ്ങളും പ്രധാന ആകർഷണമായിരുന്നു. സമൂഹത്തിന്‍റെ വിവിധ രംഗങ്ങളിലുള്ളവർ, ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർ, ബന്ധുമിത്രാദികള്‍ എന്നിവരടങ്ങുന്ന വലിയൊരു കൂട്ടത്തെ സാക്ഷിയാക്കിയാണ് കാട്ടാളന് ഭദ്രദീപം തെളിഞ്ഞത്. സംവിധായകരായ ബി. ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ, അജയ് വാസുദേവ്, ഹനീഫ് അദേനി , പ്രമോദ് പപ്പൻ, ജിതിൻ ലാൽ, കൃഷ്‌ണമൂർത്തി (ഗോകുലം മൂവീസ്), നടൻമാരായ ആൻ്റണി വർഗീസ്, ജഗദീഷ്, സിദ്ദിഖ്, ഷറഫുദ്ദീൻ, മാർക്കോയിലൂടെ മലയാളത്തിലെത്തിയ കബീർ സിങ് ദുഹാൻ, പ്രശസ്‌ത ഫുട്ബോൾ താരവും ചലച്ചിത്ര നടനുമായ ഐഎം വിജയൻ, രജീഷ വിജയൻ, ആൻസൺ പോൾ, സാഗർ സൂര്യ, ഗായകൻ ഹനാൻഷാ, എഡിറ്റർ ഷമീർ മുഹമ്മദ്, ബേബി ജീൻ എന്നിവർ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തു.

കാട്ടാളൻ
കാട്ടാളൻ ഒഫിഷ്യല്‍ ലോഞ്ച് ചടങ്ങില്‍ നിന്ന് (ETV Bharat)

ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ വിജയാഘോഷങ്ങളിലാണ് ആ ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കുള്ള പുരസ്ക്കാരങ്ങൾ നൽകുന്നത്. എന്നാൽ ആ പതിവു ശൈലി മാറ്റി മറിക്കുന്നതായിരുന്നു കാട്ടാളൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ അരങ്ങേറിയത്. ചിത്രത്തിൻ്റെ അരങ്ങിലും അണിയറയിലും പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ചടങ്ങിൽ ആദരിക്കുകയും പുരസ്ക്കാരങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്‌തുകൊണ്ട് കാട്ടാളൻ സിനിമയുടെ ചടങ്ങ് വീണ്ടും വ്യത്യസ്‌തമായി.

വലിയ മുതൽമുടക്കിൽ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രമായിട്ടാണ് കാട്ടാളനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ വലിയ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ പല രംഗങ്ങളിലും അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് കാട്ടാളൻ്റെ അവതരണം. മികച്ച ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ ചിത്രം തന്നെയാണ് കാട്ടാളൻ എന്നാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകരുടെ അവകാശം.

കാട്ടാളൻ എന്ന സിനിമ എന്താണ്?

പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏറെ ആവേശവും കൗതുകവും വിസ്‌മയവുമൊക്കെ നല്‍കുന്ന ക്ലീൻ ഹൈക്ക് എൻ്റർടെയ്‌നർ തന്നെയായിരിക്കും ഈ ചിത്രം എന്നാണ് അണിയറക്കാർ പറയുന്നത്. വലിയ മുതൽമുടക്കിൽ എത്തുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ചിത്രീകരണം വിദേശത്തും ഇന്ത്യക്കകത്തുമായി നൂറ്റിയമ്പതോളം ദിവസം എടുത്താണ് പൂർത്തിയാക്കുക. രജീഷ വിജയനാണ് നായിക.

കാട്ടാളൻ
കാട്ടാളൻ ഒഫിഷ്യല്‍ ലോഞ്ച് ചടങ്ങില്‍ നിന്ന് (ETV Bharat)

ജഗദീഷ്, സിദ്ദിഖ്, കബീർ സിങ് ദുഹാൻ, ആൻസൺ പോൾ തുടങ്ങിയവർക്കൊപ്പം മലയാളത്തിലെയും ബോളിവുഡിലെയും മറ്റു ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ഭാഷകളിലെയും അഭിനേതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യവുമുണ്ട്. പ്രശസ്‌ത കന്നഡ സംഗീത സംവിധായകൻ അജിനീഷ് ലോക്‌നാഥാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ സംഗീതമൊരുക്കുന്നത്. ലോകപ്രശസ്‌തനായ കെച്ച കെംബഡിക്കെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫർ. ഇവരുടെയൊക്കെ സാന്നിധ്യം ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വർധിപ്പിക്കുന്നു.

സംഭാഷണം - ഉണ്ണി ആർ, ഛായാഗ്രഹണം - രണ ദേവ്, എഡിറ്റിങ് - ഷമീർ മുഹമ്മദ്, കലാസംവിധാനം സുനിൽ ദാസ്, മേക്കപ്പ് - റോണക്‌സ് സേവ്യർ, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ -ധന്യാ ബാലകൃഷ്‌ണൻ, സ്റ്റിൽസ് - അമൽ സി. സദർ, ക്രിയേറ്റീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - ഡിപിൽദേവ്, എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - ജുമാന ഷെരീഫ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - ദീപക് പരമേശ്വരൻ.

കാട്ടാളൻ
കാട്ടാളൻ ഒഫിഷ്യല്‍ ലോഞ്ച് ചടങ്ങില്‍ നിന്ന് (ETV Bharat)

ഹനീഫ് അദേനിയുടെ സംവിധാനത്തില്‍ ക്യൂബ്‌സ് എന്‍റർടെയ്‌ൻമെന്‍റ് നിർമിച്ച ആദ്യ ചിത്രമായിരുന്നു മാർക്കോ. പല രീതികളിലും ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട മാർക്കോ അഞ്ചു ഭാഷകളിലായിട്ടാണ് പ്രദർശനത്തിനെത്തിയത്. വലിയ പ്രദർശന വിജയം നേടിയ ചിത്രം കൂടിയായിരുന്നു മാർക്കോ.

കാട്ടാളൻ
കാട്ടാളൻ ഒഫിഷ്യല്‍ ലോഞ്ച് ചടങ്ങില്‍ നിന്ന് (ETV Bharat)

കാട്ടാളൻ ഒഫിഷ്യല്‍ ലോഞ്ച് ചടങ്ങില്‍ നിന്ന് (ETV Bharat)

കാട്ടാളൻ ഒഫിഷ്യല്‍ ലോഞ്ച് ചടങ്ങില്‍ നിന്ന് (ETV Bharat)

കാട്ടാളൻ ഒഫിഷ്യല്‍ ലോഞ്ച് ചടങ്ങില്‍ നിന്ന് (ETV Bharat)

കാട്ടാളൻ ഒഫിഷ്യല്‍ ലോഞ്ച് ചടങ്ങില്‍ നിന്ന് (ETV Bharat)

