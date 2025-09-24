ETV Bharat / entertainment

"പ്രിയപ്പെട്ട ലാൽ സാർ, ഒരു സ്വപ്‌നം യാഥാര്‍ത്ഥ്യമായത് പോലെ..ദൈവത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടവൻ," മോഹന്‍ലാലിനെ ചുംബിച്ച് ആന്‍റണി പെരുമ്പാവൂര്‍

മോഹന്‍ലാല്‍ ദാദാസാഹിബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്‌കാരം സ്വീകരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോള്‍ ഒരു സ്വപ്‌നം യാഥാര്‍ത്ഥ്യമായത് പോലെയാണ് തോന്നിയതെന്ന് ആന്‍റണി പെരുമ്പാവൂര്‍. രാഷ്‌ട്രപതിയുടെ കൈയ്യില്‍ നിന്നും പുരസ്‌കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയതിന്‍റെ സന്തോഷം പങ്കുവച്ച് നിര്‍മ്മാതാവും സുഹൃത്തുമായ ആന്‍റണി പെരുമ്പാവൂര്‍.

Antony Perumbavoor congratulates Mohanlal (social media)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 24, 2025 at 4:43 PM IST

മലയാളികള്‍ക്ക് അഭിമാനമായി മോഹന്‍ലാല്‍ ദാദാസാഹിബ് ഫാല്‍ക്കെ പുരസ്‌കാരം രാഷ്‌ട്രപതിയുടെ കൈയ്യില്‍ നിന്നും ഏറ്റുവാങ്ങിയതിന്‍റെ സന്തോഷം പങ്കുവച്ച് നിര്‍മ്മാതാവും സുഹൃത്തുമായ ആന്‍റണി പെരുമ്പാവൂര്‍. മോഹന്‍ലാല്‍ ദാദാസാഹിബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്‌കാരം സ്വീകരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോള്‍ ഒരു സ്വപ്‌നം യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാകുന്നത് പോലെയാണ് തോന്നിയതെന്ന് ആന്‍റണി പെരുമ്പാവൂര്‍. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെയായിരുന്നു മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ പ്രതികരണം.

മോഹന്‍ലാലിനെ ആലിംഗനം ചെയ്‌ത് ചുംബിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും ആന്‍റണി പെരുമ്പാവൂര്‍ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ഒരു ആരാധകൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ കഠിനാധ്വാനവും വിനയവും കലയോടുള്ള സ്‌നേഹവും ഞാൻ നിത്യവും കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ആന്‍റണി ഫേസ്‌ബുക്കില്‍ കുറിച്ചു.

"വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പകർത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു നിമിഷം. ലാൽ സാറിന് ദാദാസാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നത് എന്‍റെ കൺമുന്നിൽ കാണുമ്പോള്‍ ഒരു സ്വപ്‌നം യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാകുന്നത് പോലെയായിരുന്നു. ഒരു ആരാധകൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമാ യാത്രയിൽ അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം നടന്നപ്പോഴൊക്കെയും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ കഠിനാധ്വാനവും വിനയവും കലയോടുള്ള സ്‌നേഹവും ഞാൻ നിത്യവും കണ്ടിട്ടുണ്ട്.

ഈ ബഹുമതി വെറുമൊരു പുരസ്‌കാരം മാത്രമല്ല. സിനിമയ്ക്കും അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്കും വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച ഒരു ജീവിതകാലത്തിന്‍റെ കഥയാണിത്. പ്രിയപ്പെട്ട ലാൽ സാർ വളരെയധികം അഭിമാനിക്കുന്നു... താങ്കള്‍ നന്ദി ഉള്ളവനാണ്..അനുഗ്രഹീതനുമാണ്. സത്യത്തില്‍ ദൈവത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടവൻ, എന്നന്നേയ്‌ക്കും ദൈവത്തിന്‍റെ സ്വന്തം നാടിന്‍റെ അഭിമാനം," ആന്‍റണി പെരുമ്പാവൂര്‍ ഫേസ്‌ബുക്കില്‍ കുറിച്ചു.

ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ പിതാവായ ദാദാസാഹേബ് ഫാൽക്കേയുടെ പേരിലുള്ള പുരസ്‌കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയതിൽ അഭിമാനം ഉണ്ടെന്നാണ് അവാര്‍ഡ് സ്വീകരിച്ച ശേഷം മോഹന്‍ലാല്‍ പ്രതികരിച്ചത്. ഈ അംഗീകാരം മലയാളികള്‍ക്കും മലയാള സിനിമയ്ക്കും സമർപ്പിക്കുന്നതായും താരം പറഞ്ഞു.

"മലയാള സിനിമയുടെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ ഈ അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെയും ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്‌തി എന്ന നിലയിലും ഞാൻ ഏറെ അഭിമാനിക്കുന്നു. അംഗീകാരം വ്യക്‌തിപരമായ നേട്ടമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. മുഴുവൻ മലയാള സിനിമയുടെയും നേട്ടമാണിത്. മലയാള സിനിമ വ്യവസായത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തിനും ക്രിയാത്‌മകതയ്ക്കുമുള്ള സമർപ്പണമായാണ് ഈ പുരസ്‌കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. ഈ ഒരു നിമിഷം താൻ സ്വപ്‌നത്തിൽ പോലും കണ്ടിരുന്നില്ല. മലയാള സിനിമയെ വളർത്തി വലുതാക്കിയ വിവേകശാലികളായ പ്രേക്ഷകർക്കും വലിയ പങ്കുണ്ട്. അവരെയും ഈ നിമിഷത്തിൽ ഞാന്‍ ഓര്‍ക്കുന്നു," മോഹന്‍ലാല്‍ പറഞ്ഞു.

