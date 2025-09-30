"2050ല് 28-ാം ഭാഗം! ദൃശ്യം വരുമ്പോൾ മാത്രം ദൃശ്യമാകുന്ന പ്രതിഭാസം; മകളെ ജിമ്മില് ചേര്ത്ത് മൈന്ഡ് സെറ്റ് ആക്കാനുള്ള ജോര്ജ് കുട്ടിയുടെ സൈക്കോളജിക്കല് മൂവ്", അന്സിബയ്ക്ക് ട്രോളോട് ട്രോള്
മോഹന്ലാലിനൊപ്പമുള്ള ചിത്രം സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവച്ച് അന്സിബ ഹസന്. ജിമ്മില് നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് അന്സിബ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. പോസ്റ്റിന് താഴെ അന്സിബയെ ട്രോളി നിരവധി പേര് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
Published : September 30, 2025 at 1:01 PM IST
പ്രേക്ഷകര് ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന മോഹന്ലാല്-ജീത്തു ജോസഫ് ചിത്രമാണ് 'ദൃശ്യം 3'. ദാദാ സാഹിബ് ഫാല്ക്കെ പുരസ്കാരം നേടിയ മോഹന്ലാലിനെ 'ദൃശ്യം 3'യുടെ സെറ്റില് കേക്ക് മുറിച്ച് സഹതാരങ്ങള് അഭിനന്ദിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങള്, സിനിമയില് മോഹന്ലാലിന്റെ മകളായി എത്തുന്ന അന്സിബ ഹസനും (അഞ്ജു ജോര്ജ്) പങ്കുവച്ചിരുന്നു.
ഇപ്പോഴിതാ മോഹന്ലാലിനൊപ്പമുള്ള ഏതാനും ചിത്രങ്ങള് വീണ്ടും സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് അന്സിബ. പ്രേക്ഷകര് അക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ ക്രൈം ത്രില്ലറില് വളരെ ഊര്ജസ്വല ലുക്കിലാണ് ജോര്ജ് കുട്ടിയും അഞ്ജു ജോര്ജും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
"ജോര്ജ് കുട്ടിയും അഞ്ജു ജോര്ജും..ദൃശ്യം 3 തുടങ്ങി" എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടു കൂടിയാണ് അന്സിബ ചിത്രങ്ങള് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. പങ്കുവച്ച് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് തന്നെ ചിത്രം സോഷ്യല് മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധയാകര്ഷിച്ചു. പോസറ്റിന് താഴെ നിരവധി പേരാണ് രസകരമായ കമന്റുകളുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.
"ദൃശ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിലനിൽക്കുന്ന നടി എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ മോഹൻലാൽ എന്ന ജോർജ് കുട്ടിയെ അച്ഛനായി കിട്ടി സുപരിചിതയായ പ്രിയ മകൾ. ഓർത്ത് നോക്കു, സിനിമയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര മക്കൾ വന്നിരിക്കുന്നു. എന്നാലും മോഹൻലാലിന്റെ സിനിമയിലെ മകളുടെ മുഖം എപ്പോഴും അൻസിബ തന്നെയാണ്", മറ്റൊരു ആരാധകന് കുറിച്ചു. "മകളെ ജിമ്മില് ചേര്ത്ത് മൈന്ഡ് സെറ്റ് ആക്കാനുള്ള ജോര്ജ് കുട്ടിയുടെ സൈക്കോളജിക്കല് മൂവ്", മറ്റൊരു ആരാധകന്റെ കമന്റ് ഇപ്രകാരമാണ്. "2050 ആകുമ്പോൾ ദൃശ്യം 28-ാം ഭാഗം കാണാം", മറ്റൊരാള് കുറിച്ചു.
അതേസമയം നിരവധി പേര് അന്സിബയെ ട്രോളിയും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. "ദ്യശ്യം വരുമ്പോൾ മാത്രം കാണുന്ന അൻസിബ", ഇങ്ങനെയാണ് ഒരാളുടെ കമന്റ്. "ദൃശ്യം പാർട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം സിനിമയിൽ നിലനിന്നു പോകുന്ന നടി", എന്നാണ് ഒരു ആരാധകന്റെ കമന്റ്. "പിഎസ്സിയിൽ വരെ ചോദ്യം വന്നു, ദൃശ്യം വരുമ്പോൾ മാത്രം കാണുന്ന ജീവി ഏതാണെന്ന്". മറ്റൊരു ആരാധകന് കുറിച്ചു.
"ദൃശ്യം വരുമ്പോൾ മാത്രം ദൃശ്യമാകുന്ന പ്രതിഭാസം - അൻസിബ ", "ദൃശ്യം സീരീസ് വരുമ്പോൾ മാത്രം സ്ക്രീനിൽ വരുന്ന നായിക", "ദൃശ്യം സീരിയൽ ആക്കണമെന്ന് അൻസിബ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്", "ബിഗ്ബോസ് വരുമ്പോൾ മാത്രം പൊങ്ങിവരുന്ന റിയാസ് സലീം പോലെ ദൃശ്യം വരുമ്പോൾ മാത്രം പൊങ്ങി വരുന്ന അൻസിബ", "ഈ കൊച്ച് പണ്ടത്തെ മുകേഷിനെ പോലെ ആണ്...ഫീൽഡ് ഔട്ട് ആകാറാകുമ്പോൾ ഒരു സിദ്ദിഖ് ലാൽ പടം വരും", "ജോർജ്ജ് കുട്ടിച്ചായൻ്റെ പുന്നാര മകൾ വിവാഹപ്രായം എത്തി. 'ആശംസകൾ ദൃശ്യം 3", "ഈ സിനിമ വരുമ്പോൾ മാത്രം അറിയപ്പെടുന്ന നായിക", "മോളങ്ങു വളർന്നു...ആകെ കിട്ടിയ ഭാഗ്യം ദൃശ്യം", "അൻസിബ ഈ ഒരു സിനിമയിൽ മാത്രമേ അഭിനയിക്കാറുള്ളോ", ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുന്നു കമന്റുകള്.
