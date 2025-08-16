മലയാളത്തിലെ താരസംഘടനയായ അമ്മ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് വിജയിച്ചവരെ അഭിനന്ദിച്ച് നടി അന്സിബ ഹസന്. അമ്മയുടെ പുതിയ പ്രസിഡന്റ് ശ്വേത മേനോന് ഉള്പ്പെടെ വിജയിച്ച എല്ലാവര്ക്കും തന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങള് എന്നാണ് അന്സിബ പറയുന്നത്. സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെയായിരുന്നു അന്സിബയുടെ പ്രതികരണം.
അമ്മയുടെ പുതിയ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയായി എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുത്തതില് താന് അതീവ സന്തോഷത്തിലാണെന്നും അന്സിബ ഫേസ്ബുക്കില് കുറിച്ചു. തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണയാണ് ഈ സ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് തന്നെ എത്തിച്ചതെന്നും അന്സിബ കുറിച്ചു.
"പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങളുടെ എല്ലാം സ്നേഹത്തിനും പ്രാര്ത്ഥനയ്ക്കും പിന്തുണയ്ക്കും ഒരായിരം നന്ദി. എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണയാണ് ഈ സ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് എന്നെ എത്തിച്ചത്. അമ്മയുടെ പുതിയ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയായി എന്നെ എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുത്തതില് ഞാന് അതീവ സന്തോഷത്തിലാണ്.
നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ പുതിയ പ്രസിഡന്റ് ശ്വേത മേനോന്, ജനറല് സെക്രട്ടറി കുക്കു പരമേശ്വരന്, വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ ലക്ഷ്മിപ്രിയ, ജയന് ചേര്ത്തല, ട്രഷറര് ഉണ്ണി ശിവപാല് എന്നിവര്ക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങള്.
എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജോയ് മാത്യു, ടിനി ടോം, വിനു മോഹന്, സരയു മോഹന്, കൈലാഷ്, റോണി ഡേവിഡ്, സന്തോഷ് കീഴാറ്റൂര്, നീന കുറുപ്പ്, അഞ്ജലി നായര്, ആശ അരവിന്ദ്, സിജോയ് വര്ഗീസ് എന്നിവര്ക്കും എന്റെ അഭിന്ദനങ്ങള്.
ഈ പുതിയ നേതൃത്വത്തിനൊപ്പം ചേര്ന്ന് സംഘടനയുടെ വളര്ച്ചയ്ക്കായി പ്രവര്ത്തിക്കാന് ഞാന് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധയാണ്. ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയില് ശക്തമായി കൂടെ നിന്ന എല്ലാ മാധ്യമങ്ങള്ക്കും മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കള്ക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി. നിങ്ങളുടെയെല്ലാം പിന്തുണയാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി. ഒരിക്കല് കൂടി, നന്ദി! സ്നേഹത്തോടെ, അന്സിബ ഹസന്, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി, അമ്മ", അന്സിബ ഹസന് കുറിച്ചു.
അതേസമയം അമ്മയുടെ പുതിയ നേതൃത്വത്തിന് അഭിനന്ദനങ്ങള് അറിയിച്ച് താര രാജാക്കന്മാരും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. സംഘടനയെ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്നായിരുന്നു മമ്മൂട്ടിയുടെ പ്രതികരണം. "അമ്മയുടെ പുതുതായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നേതൃത്വത്തിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ. സംഘടനയെ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു", മമ്മൂട്ടി ഫേസ്ബുക്കില് കുറിച്ചു.
ഒറ്റക്കെട്ടായി അമ്മയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാനും പ്രവര്ത്തനമികവോടെ കൂടുതല് ശക്തമാക്കാനും പുതിയ ഭാരവാഹികൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് മോഹന്ലാലും പ്രതികരിച്ചു. "അമ്മയുടെ പുതിയ നേതൃത്വത്തിന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകള്. ഒറ്റക്കെട്ടായി, സംഘടനയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാനും പ്രവര്ത്തനമികവോടെ 'അമ്മ'യെ കൂടുതല് ശക്തമാക്കാനും പുതിയ ഭാരവാഹികൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ", മോഹന്ലാല് ഫേസ്ബുക്കില് കുറിച്ചു.
