കൊലവിളി അട്ടഹാസം; കത്തി ജ്വലിച്ച് അങ്കം അട്ടഹാസം ട്രയിലർ - ANGAM ATTAHASAM OFFICIAL TRAILER

മുറ എന്ന ചിത്രത്തിനു ശേഷം തലസ്ഥാന നഗരത്തിൻ്റെ ഇരുണ്ട വശങ്ങൾ കഥാപശ്ചാത്തലമാകുന്ന സിനിമ കൂടിയാണ് അങ്കം അട്ടഹാസം

Angam Attahasam
അങ്കം അട്ടഹാസം (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 19, 2025 at 5:24 PM IST

പ്രേക്ഷകരെ ത്രില്ലടിപ്പിക്കുന്ന ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ "അങ്കം അട്ടഹാസം" എന്ന സിനിമയുടെ ട്രയിലർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമാകുന്നു. ട്രിയാനി പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ ബാനറിൽ സുജിത് എസ് നായർ ആണ് ചിത്രം എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അനിൽകുമാർ ജി, സാമുവൽ മത്തായി എന്നിവരാണ് നിർമാതാക്കൾ. സിനിമയുടെ ട്രയിലർ മോഹൻലാൽ, സുരേഷ് ഗോപി, കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ, ആസിഫ് അലി, ഗോകുൽ സുരേഷ്, ശോഭന, മഞ്ജുവാര്യർ, മമിതാ ബൈജു, ദിവ്യപിള്ള, ശ്രുതി രാമചന്ദ്രൻ എന്നിവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകളിലൂടെയാണ് റിലീസ് ചെയ്തത്.

തലസ്ഥാനനഗരത്തിലെ ചോര പുരണ്ട തെരുവുകളുടെ കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. മുറ എന്ന ചിത്രത്തിനു ശേഷം തലസ്ഥാന നഗരത്തിൻ്റെ ഇരുണ്ട വശങ്ങൾ കഥാപശ്ചാത്തലമാകുന്ന സിനിമ കൂടിയാണ് അങ്കം അട്ടഹാസം.

മാധവ് സുരേഷ്, ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ എന്നിവരാണ് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സൈജു കുറുപ്പ്, മക്ബൂൽ സൽമാൻ എന്നിവർ മറ്റു പ്രധാന വേഷങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. പുതുമുഖം അംബികയാണ് നായിക.

ചിത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളാണെന്ന് അണിയറ പ്രവർത്തകർ വെളിപ്പെടുത്തി. ഫിനിക്സ് പ്രഭു, അഷ്റഫ് ഗുരുക്കൾ, റോബിൻ ടോം, അനിൽ ബെ്ളയിസ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ആക്ഷൻ കോറിയോഗ്രാഫി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം ആണ് പ്രധാന ലൊക്കേഷൻ.

ഛായാഗ്രഹണം - ശിവൻ എസ് സംഗീത്, എഡിറ്റിങ് - പ്രദീപ് ശങ്കർ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - ഹരി വെഞാറമൂട്, സംഗീതം - ശ്രീകുമാർ വാസുദേവ്, അഡ്വ ഗായത്രി നായർ, ഗാനരചന - ഡസ്റ്റൺ അൽഫോൺസ്, ഗായിക - ഇന്ദ്രവതി ചൗഹാൻ (പുഷ്പ ഫെയിം), കല- അജിത് കൃഷ്ണ, സ്റ്റിൽസ് - ജിഷ്ണു സന്തോഷ്, പിആർഒ - അജയ് തുണ്ടത്തിൽ.

