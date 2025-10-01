ETV Bharat / entertainment

തലസ്ഥാന നഗരിയുടെ ഇരുണ്ട കഥയുമായി അങ്കം അട്ടഹാസം; ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആക്ഷൻ ഗാനം പുറത്ത്!

"കാക്കേ കാക്കേ കൂടെവിടെ...... കൂട്ടിനകത്തൊരു കുഞ്ഞില്ലേ....." എന്ന പ്രശസ്തമായ വരികളിലൂടെയാണ് ഗാനം ആരംഭിക്കുന്നത്

Angam Attahasam
അങ്കം അട്ടഹാസം (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 1, 2025 at 3:59 PM IST

2 Min Read
സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട് നായകനായ മുറ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം തലസ്ഥാന നഗരത്തിൻ്റെ ഇരുണ്ട വശങ്ങളുടെ കഥ പറയുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചലച്ചിത്രമാണ് അങ്കം അട്ടഹാസം. ട്രിയാനി പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ ബാനറിൽ സുജിത് എസ് നായർ ആണ് ചിത്രം എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അനിൽകുമാർ ജി, സാമുവൽ മത്തായി എന്നിവരാണ് നിർമാതാക്കൾ. മാധവ് സുരേഷ്, ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ എന്നിവരാണ് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സൈജു കുറുപ്പ്, മക്ബൂൽ സൽമാൻ എന്നിവർ മറ്റു പ്രധാന വേഷങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. പുതുമുഖം അംബികയാണ് നായിക. ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളാണ് സിനിമയെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് എന്ന് അണിയറ പ്രവർത്തകർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

ഫിനിക്സ് പ്രഭു, അഷ്റഫ് ഗുരുക്കൾ, റോബിൻ ടോം, അനിൽ ബെ്ളയിസ് തുടങ്ങിയ പ്രശസ്തരായ സംഘട്ടന സംവിധായകരാണ് സിനിമയുടെ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിൻ്റെ ട്രെയ്‌ലര്‍ അപ്ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്നിരുന്നു. റിലീസ് അടക്കമുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തുവിടാൻ ഇരിക്കവേ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഗാനം ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പുറത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട്.

അങ്കം അട്ടഹാസം (ETV Bharat)

"കാക്കേ കാക്കേ കൂടെവിടെ...... കൂട്ടിനകത്തൊരു കുഞ്ഞില്ലേ....." എന്ന പ്രശസ്തമായ വരികളിലൂടെയാണ് ഗാനം ആരംഭിക്കുന്നത്. കാലത്തിൻ്റെ ലിറിക്കൽ വീഡിയോയാണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് യൂട്യൂബിലൂടെ ആസ്വദിക്കാൻ ആവുക.ചിത്രത്തിൽ നന്ദു, അലൻസിയർ, എം എ നിഷാദ്, അന്നാ രാജൻ എന്നിവരും സുപ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വർഷം തന്നെ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിക്കുന്ന തരത്തിൽ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

അങ്കം അട്ടഹാസം (ETV Bharat)
തിരുവനന്തപുരമാണ് സിനിമയുടെ പ്രധാന ലൊക്കേഷൻ. അതിജീവനവും സത്യവും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമാണ് സിനിമയുടെ ആശയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതെന്ന് സംവിധായകൻ അങ്കം അട്ടഹാസത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. വളരെ ശക്തമായ ഒരു കഥാപാത്രത്തെയാണ് ഷൈൻ ടോം ഈ സിനിമയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ജാനകി വസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം മാധവ് സുരേഷ് മുഴുനീള വേഷത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമ കൂടിയാണിത്. 2025 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചത്.
ഛായാഗ്രഹണം - ശിവൻ എസ് സംഗീത്, എഡിറ്റിംഗ്, കളറിംഗ് - പ്രദീപ് ശങ്കർ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - ഹരി വെഞാറമൂട്, കല- അജിത് കൃഷ്ണപി ആർ ഒ അജയ് തുണ്ടത്തിൽ.
അങ്കം അട്ടഹാസം (ETV Bharat)
അങ്കം അട്ടഹാസം (ETV Bharat)

