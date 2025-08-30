രജനികാന്തിൻ്റെ മകൾ സൗന്ദര്യ രജനീകാന്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ചലച്ചിത്ര നിർമാണ കമ്പനിയായ സിയോൺ ഫിലിംസിൻ്റെ പുതിയ ചിത്രത്തിൽ നായികയായി മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയതാരം അനശ്വര രാജൻ. എംആർപി എൻ്റർടെയ്ൻമെൻ്റുമായി സഹകരിച്ചാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ നിർമാണം. അബിഷൻ ജീവിന്ത് നായകനായി എത്തുന്ന ചിത്രം എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് മദൻ ആണ്. മഗേഷ് രാജ് പാസിലിയനും നസറത്ത് പാസിലിയനും ആണ് നിർമാണ പങ്കാളികൾ.
ശശികുമാർ, സിമ്രാൻ, ആർ ജെ ബാലാജി, മണികണ്ഠൻ, രഞ്ജിത് ജയകോടി, പ്രഭു റാം വ്യാസ്, ഡിഡി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ചലച്ചിത്ര, വ്യവസായ പ്രമുഖർ കഴിഞ്ഞദിവസം നടന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ പൂജയിൽ പങ്കെടുത്തു. ഈ വർഷം പുറത്തിറങ്ങി ദേശീയതലത്തിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയ ടൂറിസ്റ്റ് ഫാമിലി എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധായകനാണ് ഈ സിനിമയിൽ നായകനായി അഭിനയിക്കുന്ന അബിഷൻ ജീവിന്ത്.
ചിത്രം റൊമാൻ്റിക് ഡ്രാമ ജോണറിൽ ആണ് ഒരുങ്ങുന്നത്. പുതുമയുള്ള കഥയും വ്യത്യസ്തമായ ആവിഷ്കാര രീതിയും ചിത്രത്തെ ജനപ്രിയമാക്കുമെന്ന് അണിയറ പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു. യുവപ്രേക്ഷകരെ ആകർഷിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ആഖ്യാനരീതി. സിനിമയുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അടുത്ത വർഷത്തെ ബിഗ് ബജറ്റ് സിനിമകളിൽ ഒന്നായി ചിത്രം തിയേറ്ററിൽ എത്തും.
ഗുഡ് നൈറ്റ്, ലൗവർ, ടൂറിസ്റ്റ് ഫാമിലി തുടങ്ങി നിരവധി ശ്രദ്ധേയ സിനിമകൾ തമിഴ് സിനിമയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ച നിർമാണ കമ്പനിയാണ് എം ആർ പി എൻ്റർടെയ്ൻമെൻ്റ്. ചിത്രത്തിലെ മറ്റു അഭിനേതാക്കൾ, സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ എന്നിവരെ കുറിച്ചുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ വരും ആഴ്ചകളിൽ ഉണ്ടാകും.
2018ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ സൂപ്പർഹിറ്റ് മലയാള ചിത്രമായ സ്വാതന്ത്ര്യം അർധരാത്രിയുടെ തമിഴ് റീമേക്കായ തഗ് സിലാണ് അനശ്വര അവസാനമായി തമിഴിൽ അഭിനയിച്ചത്. മലയാളി നടൻ ഹൃദു ഹാറൂണായിരുന്നു ആ സിനിമയിലെ നായകൻ. അനശ്വരയുടേതായി മറ്റൊരു തമിഴ് ചിത്രവും അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്. നിരവധി സിനിമകൾ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള സൗന്ദര്യ രജനീകാന്ത് വെങ്കട് പ്രഭു സംവിധാനം ചെയ്ത ഗോവ എന്ന ചിത്രം നിർമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ധനുഷ് നായകനായ വേലയില്ലാ പട്ടധാരിയാണ് സൗന്ദര്യ അവസാനമായി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം.
