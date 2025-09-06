'എമ്പുരാന്' ശേഷം മുരളി ഗോപി; 'അനന്തൻകാടിൻ്റെ' പുതിയ പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി; മികച്ച മേക്കിങ്ങിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രം
തമിഴ് താരം ആര്യയാണ് ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നത്. മുരളി ഗോപി, വിജയരാഘവൻ, ഇന്ദ്രൻസ്, നിഖില വിമൽ തുടങ്ങിയ താരങ്ങളും ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്.
Published : September 6, 2025 at 12:44 PM IST
മുരളി ഗോപിയുടെ തിരക്കഥയിൽ ജിയെൻ കൃഷ്ണകുമാർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രമായ 'അനന്തൻകാടിൻ്റെ' പുതിയ പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി. 'എമ്പുരാൻ' എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം മുരളി ഗോപി തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്ന ചിത്രം എന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ സിനിമയ്ക്കുണ്ട്. തമിഴ് താരം ആര്യയാണ് ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നത്.
മുരളി ഗോപി, വിജയരാഘവൻ, ഇന്ദ്രൻസ്, അച്യുത് കുമാർ, സുനിൽ, അപ്പാനി ശരത്, ദേവ് മോഹൻ, ശാന്തി ബാലചന്ദ്രൻ, നിഖില വിമൽ തുടങ്ങിയ താരങ്ങളും ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരുടെയെല്ലാം കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ രൂപഭാവങ്ങൾ പുതിയ പോസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 'ടിയാൻ' എന്ന മുരളി ഗോപി ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തത് ജിയെൻ കൃഷ്ണകുമാറാണ്.
തിരുവനന്തപുരം പശ്ചാത്തലമാക്കി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ബിഗ് ബജറ്റ് സിനിമയിൽ ധാരാളം ഇതര ഭാഷാ താരങ്ങളും അഭിനയിക്കുന്നു. തെലുഗു താരം സുനിൽ, തെന്നിന്ത്യൻ നടി റെജീന കാസാൻഡ്ര, കന്നഡ താരം അച്യുത് കുമാർ എന്നിവരാണ് ഇവരിലെ പ്രധാനികൾ. കഴിഞ്ഞ മാസം പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രത്തിൻ്റെ ടീസർ പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മികച്ച മേക്കിങ്ങിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രം പ്രേക്ഷകർക്ക് തിയറ്ററുകളിൽ ദൃശ്യവിസ്മയം സമ്മാനിക്കുമെന്ന് അണിയറപ്രവർത്തകർ അവകാശപ്പെടുന്നു.
വൻ വിജയമായി മാറിയ 'മാർക്ക് ആൻ്റണി'ക്ക് ശേഷം മിനി സ്റ്റുഡിയോയുടെ ബാനറിൽ എസ് വിനോദ് കുമാർ നിർമിക്കുന്ന പതിനാലാമത്തെ ചിത്രമാണിത്. 'കാന്താര', 'മംഗലവാരം', 'മഹാരാജ' തുടങ്ങിയ സിനിമകളുടെ സംഗീത സംവിധായകനായ ബി അജനീഷ് ലോകനാഥാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെയും സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത്.
'ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ്', 'ടിയാൻ' തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലൂടെ മുരളി ഗോപി രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക വിഷയങ്ങൾ തൻ്റേതായ ശൈലിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 'എമ്പുരാൻ' എന്ന സിനിമ സംസാരിച്ച രാഷ്ട്രീയം വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴി വച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ വിവാദങ്ങളോട് മുരളി ഗോപി പ്രതികരിച്ചില്ല. 'അനന്തൻകാട്' എന്ന സിനിമ സംസാരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം എന്തായിരിക്കും എന്നറിയാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഛായാഗ്രഹണം: എസ് യുവ, എഡിറ്റർ: രോഹിത് വിഎസ് വാരിയത്ത്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ: ജെയിൻ പോൾ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ: രഞ്ജിത്ത് കോതേരി, ആക്ഷൻ ഡയറക്ടർ: ആർ ശക്തി ശരവണൻ, വിഎഫ്എക്സ് ഡയറക്ടർ: ബിനോയ് സദാശിവൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: പ്രണവ് മോഹൻ, മേക്കപ്പ്: ബൈജു എസ്, ശബ്ദമിശ്രണം: വിഷ്ണു പിസി, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ: അരുൺ എസ് മണി, ഗാനരചന: മുരളി ഗോപി, ആലാപനം: മുരളി ഗോപി, കളറിസ്റ്റ്: ശിവശങ്കർ വിബി2എച്ച്, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ: അഭിൽ ആനന്ദ് എംടി, ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ: എംഎസ് അരുൺ, വിഎഫ്എക്സ്: ടിഎംഇഎഫ്എക്സ്, കോസ്റ്റ്യൂം: അരുൺ മനോഹർ, സ്റ്റിൽസ്: റിഷ്ലാൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, പിആർഒ: ആതിര ദിൽജിത്ത്. ചിത്രത്തിൻ്റെ റിലീസ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഉടൻ പുറത്തുവിടും.
