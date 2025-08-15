ETV Bharat / entertainment

'അമ്മ' തലപ്പത്തേക്ക് വനിതയോ; തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചു, ഫലപ്രഖ്യാപനം വൈകിട്ട് - AMMA ELECTION

പ്രസിഡന്‍റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് നടൻ ദേവനും നടി ശ്വേത മേനോനും തമ്മിലാണ് പ്രധാന മത്സരം. ആറു പേർ പത്രിക നൽകിയിരുന്ന പ്രസിഡന്‍റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് നാലു പേർ പിൻവലിച്ചതോടെയാണ് ഇരുവരും തമ്മിൽ മത്സരം ഉറപ്പായത്.

ശ്വേത മേനോന്‍, ദേവന്‍ (ETV Bharat)
എറണാകുളം: താരസംഘടനയായ 'അമ്മ'യുടെ (അസോസിയേഷൻ ഓഫ് മലയാളം മൂവി ആർട്ടിസ്റ്റ്സ്) പുതിയ ഭരണസമിതിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് കൊച്ചിയിൽ ആരംഭിച്ചു. ലുലു മാരിയറ്റ് ഹോട്ടലിൽ രാവിലെ 10 മണിക്ക് ആരംഭിച്ച വോട്ടെടുപ്പ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെ നീണ്ടുനിൽക്കും. വൈകുന്നേരത്തോടെ ഫലപ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകും. സംഘടനയിലെ 506 അംഗങ്ങൾക്കാണ് വോട്ടവകാശമുള്ളത്.

പ്രസിഡന്‍റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് നടൻ ദേവനും നടി ശ്വേത മേനോനും തമ്മിലാണ് പ്രധാന മത്സരം. ആറു പേർ പത്രിക നൽകിയിരുന്ന പ്രസിഡന്‍റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് നാലു പേർ പിൻവലിച്ചതോടെയാണ് ഇരുവരും തമ്മിൽ മത്സരം ഉറപ്പായത്. ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് കുക്കു പരമേശ്വരനും രവീന്ദ്രനും മത്സരിക്കുന്നു. ജോ. സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് അൻസിബ ഹസൻ എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

രണ്ട് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ജയൻ ചേർത്തല, ലക്ഷ്മിപ്രിയ, നാസർ ലത്തീഫ് എന്നിവരും, ട്രഷറർ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉണ്ണി ശിവപാൽ, അനൂപ് ചന്ദ്രൻ എന്നിവരും മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് കൈലാഷ്, സിജോയ് വർഗീസ്, റോണി ഡേവിഡ്, ടിനി ടോം, സന്തോഷ് കീഴാറ്റൂർ, വിനുമോഹൻ, നന്ദു പൊതുവാൾ, ജോയ് മാത്യു എന്നിവരാണ് മത്സരരംഗത്തുള്ളത്.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിലെ വനിതാ സംവരണ സീറ്റുകളിലേക്ക് നീനാ കുറുപ്പ്, സജിതാ ബേട്ടി, സരയൂ മോഹൻ, ആശാ അരവിന്ദ്, അഞ്ജലി നായർ എന്നിവരും മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. ഏറെ വിവാദങ്ങൾക്കൊടുവിൽ നടക്കുന്ന ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുവതാരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ മിക്ക അംഗങ്ങളും വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ചെന്നൈയിലുള്ള മമ്മൂട്ടി വോട്ട് ചെയ്യില്ലെന്നാണ് വിവരം.

