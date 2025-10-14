ദൈവാനുഗ്രഹം ഉള്ള മുഖമാണ് മോഹന്ലാലിന്റേത്; പിറന്നാള് ആശംസകള്ക്ക് മറുപടിയുമായി അമിതാഭ് ബച്ചന്
പിറന്നാള് ആശംസകള് നേര്ന്ന മോഹന്ലാലിനെ പ്രശംസിച്ച് അമിതാഭ് ബച്ചന്. ദൈവാനുഗ്രഹം ഉള്ള മുഖമാണ് മോഹന്ലാലിന്റേതെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ വികാരങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് പ്രതിഫലിക്കുമെന്നും ബച്ചന് പറഞ്ഞു. അനന്തമായ പ്രചോദനത്തിന്റെ ഉറവിടമാണ് ബച്ചനെന്ന് മോഹന്ലാലും പറഞ്ഞു.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 14, 2025 at 4:25 PM IST
മലയാളികളുടെ സ്വന്തം മോഹന്ലാലിനെ പ്രശംസിച്ച് ബോളിവുഡ് ബിഗ് ബി അമിതാഭ് ബച്ചന്. അടുത്തിടെയായിരുന്നു (ഒക്ടോബർ 11) അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ 83-ാം ജന്മദിനം. ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കോൻ ബനേഗാ ക്രോർപതി (കെബിസി) എപ്പിസോഡിൽ, ഷോയുടെ അവതാരകനായ അമിതാഭ് ബച്ചന് പിറന്നാള് ആശംസകള് നേര്ന്ന മോഹന്ലാലിനെ പ്രശംസിക്കുകയായിരുന്നു താരം.
"വളരെ നന്ദി, മോഹൻലാൽ ജി" എന്നാണ് പിറന്നാള് ആശംസകള്ക്ക് അമിതാഭ് ബച്ചന് മറുപടി നല്കിയത്. ശേഷം കോര്പ്രതി എപിസോഡില് ബച്ചന് പിറന്നാള് ആശംസകള് നേര്ന്ന ജാവേദ് അക്തറിനോട് മോഹന്ലാലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു.
"സർ, അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്തിടെ ദാദാസാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് ലഭിച്ചു. അദ്ദേഹം വളരെ മികച്ച ഒരു നടനാണ് - നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് വേഷം നൽകിയാലും അദ്ദേഹം അത് നന്നായി ചെയ്യും. ദൈവാനുഗ്രഹം ഉള്ള മുഖമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റേത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ വികാരങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് പ്രതിഫലിക്കും," അമിതാഭ് ബച്ചന് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം "അനന്തമായ പ്രചോദനത്തിന്റെ ഉറവിടമാണ് താങ്കള്", എന്നാണ് അമിതാഭ് ബച്ചനെ മോഹന്ലാല് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. വീഡിയോ സന്ദേശത്തിലൂടെയാണ് മോഹന്ലാല് പിറന്നാള് ആശംസകള് നേര്ന്നത്.
"പ്രിയപ്പെട്ട അമിത് ജി, താങ്കൾക്ക് ജന്മദിനാശംസകൾ നേരുന്നു. താങ്കളുടെ അച്ചടക്കം, വിനയം, ശക്തി എന്നിവ ലോകം തുടർന്നും പഠിക്കുന്ന ഗുണങ്ങളാണ്. താങ്കളുമായുള്ള ഓരോ ഇടപെടലും താങ്കളുടെ യാത്രയിൽ നിന്നും അങ്ങയുടെ കൃപയിൽ നിന്നും എത്രമാത്രം ഉൾക്കൊള്ളാനുണ്ടെന്ന് എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. താങ്കൾക്ക് എപ്പോഴും ആരോഗ്യവും സന്തോഷവും നൽകട്ടെ. സ്നേഹത്തോടും ബഹുമാനത്തോടും കൂടി," മോഹന്ലാല് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം അമിതാഭ് ബച്ചനോടുള്ള ആരാധന മോഹൻലാല് ഇതാദ്യമായല്ല പ്രകടമാക്കുന്നത്. നേരത്തെ ദൂരദര്ശന് നല്കിയ അഭിമുഖത്തില് ഹിന്ദി സിനിമയിലെ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നടന് അമിതാഭ് ബച്ചനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. "എല്ലാ നല്ല നടന്മാരും അവരുടേതായ രീതിയിൽ മികച്ചവരാണ്. പക്ഷേ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാന് അമിതാഭ് ബച്ചനെ തിരഞ്ഞെടുക്കും. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച കലാകാരന്മാരിൽ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം," മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.
അതേസമയം 'ബ്രഹ്മാസ്ത്ര 2' ആണ് അമിതാഭ് ബച്ചന്റേതായി അണിയറയില് ഒരുങ്ങുന്ന പുതിയ ചിത്രം. ആലിയ ഭട്ടും രൺബീർ കപൂറുമാണ് ചിത്രത്തില് കേന്ദ്രകഥാപാത്രത്തില് എത്തുന്നത്. 'കൽക്കി 2898 എഡി'യുടെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ബച്ചന്റെ മറ്റൊരു പുതിയ ചിത്രം.
