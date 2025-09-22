ETV Bharat / entertainment

"ഞാന്‍ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ വലിയ ആരാധകന്‍", മോഹന്‍ലാലിന് മലയാളത്തില്‍ അഭിനന്ദനം അറിയിച്ച് അമിതാഭ് ബച്ചന്‍

ദാദാ സാഹേബ് ഫാല്‍ക്കെ പുരസ്‌കാര നേട്ടത്തില്‍ മോഹന്‍ലാലിനെ മലയാളത്തില്‍ അഭിനന്ദിച്ച് അമിതാഭ് ബച്ചന്‍. മോഹന്‍ലാലിന് ലഭിച്ചത് ഏറ്റവും അർഹമായ അംഗീകാരമാണെന്നും ഇതില്‍ വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടെന്നും ബിഗ് ബി എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു.

Amitabh Bachchan congratulates Mohanlal (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 22, 2025 at 1:14 PM IST

ദാദാ സാഹേബ് ഫാല്‍ക്കെ പുരസ്‌കാര നേട്ടത്തില്‍ കംപ്ലീറ്റ് ആക്‌ടര്‍ മോഹന്‍ലാലിനെ മലയാളത്തില്‍ അഭിനന്ദിച്ച് അമിതാഭ് ബച്ചന്‍. മോഹന്‍ലാലിന് ലഭിച്ചത് ഏറ്റവും അര്‍ഹമായ അംഗീകാരമെന്ന് ബിഗ് ബി. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പ്രതികരണം.

താന്‍ മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ വലിയ ആരാധകനാണെനും അദ്ദേഹത്തിന് അവാര്‍ഡ് ലഭിച്ചതില്‍ വളരെ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അമിതാഭ് ബച്ചന്‍ എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു. ഏറ്റവും പ്രകടമായ ചില വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിലെ മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ ലാളിത്യം ശരിക്കും ശ്രദ്ധേയമാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.

"ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതിൽ മോഹൻലാൽ ജി വളരെ സന്തോഷവാനാണ്, അതിയായ സന്തോഷം തോന്നുന്നു - ഏറ്റവും അർഹമായ അംഗീകാരം! ഒരുപാട് അഭിനന്ദനങ്ങൾ. നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയുടെയും കരകൗശലത്തിന്‍റെയും വലിയ ആരാധകനാണ് ഞാൻ. ഏറ്റവും പ്രകടമായ ചില വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിലെ ലാളിത്യം ശരിക്കും ശ്രദ്ധേയമാണ്. നിങ്ങളുടെ അജയ്യമായ കഴിവുകൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ എല്ലാം ആദരിക്കുന്നത് തുടരട്ടെ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പാഠമായി തുടരട്ടെ. അതിരുറ്റ ആദരവോടും അഭിമാനത്തോടും കൂടി, ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു സമർപ്പിത ആരാധകനായി തുടരുന്നു. നമസ്‌കാർ," അമിതാഭ് ബച്ചന്‍ കുറിച്ചു.

മോഹന്‍ലാലിന് അമിതാഭ് ബച്ചന്‍റെ മലയാളത്തിലുള്ള ആശംസ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചയായിരിക്കുകയാണ്. മലയാളത്തില്‍ ആശംസകള്‍ അറിയിക്കാനുള്ള ബച്ചന്‍റെ പരിശ്രമത്തെ നിരവധി പേരാണ് അഭിനന്ദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയുടെ വളര്‍ച്ചയ്‌ക്ക് സിനിമയുടെ വികാസത്തിനും നല്‍കിയ അതുല്യസംഭാവനകള്‍ പരിഗണിച്ചാണ് മോഹന്‍ലാലിന് ഇന്ത്യന്‍ ചലച്ചിത്രകലയിലെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ ദാദാ സാഹേബ് ഫാല്‍ക്കെ പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചത്. ചൊവ്വാഴ്‌ച്ച ഡല്‍ഹിയില്‍ നടക്കുന്ന ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാര വിതരണച്ചടങ്ങില്‍ പുരസ്‌കാരം സമ്മാനിക്കും.

48 വര്‍ഷത്തെ തൻ്റെ സിനിമ ജീവിതത്തില്‍ കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ പുരസ്‌കാരമായി ഇതിനെ കാണുന്നുവെന്നാണ് അവാര്‍ഡ് നേട്ടത്തില്‍ മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ പ്രതികരണം. "ഒരുപാട് മഹാരഥന്‍മാര്‍ നടന്നു പോയ ഒരു വഴിയിലൂടെയാണ് ഞാനും സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ഇത് വളരെ അഭിമാനകരമായ ഒരു പുരസ്‌കാരം കൂടിയാണ്. ഇതിന് മുന്‍പ് കിട്ടിയതൊക്കെ വലിയ മഹാരഥന്‍മാര്‍ക്കാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമാകാന്‍ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള നന്ദി, ഈശ്വരനോടും കുടുംബത്തോടും പ്രേക്ഷരോടും എന്നെ ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവരോടും പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവാര്‍ഡ് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് കിട്ടിയതിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. അതിൻ്റെ ഭാഗമാകാന്‍ കഴിഞ്ഞു, അതിൻ്റെ ഫ്രറ്റേണിറ്റിയില്‍ വര്‍ക്ക് ചെയ്യാന്‍ കഴിഞ്ഞു. ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയ്ക്കുള്ള അവാര്‍ഡായിട്ടാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇത്രയും വര്‍ഷത്തെ യാത്രയില്‍ ഈ ഒരു അവാര്‍ഡ് പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ്," മോഹന്‍ലാല്‍ പറഞ്ഞു.

