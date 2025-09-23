ETV Bharat / entertainment

"മോഹൻലാലിന്‍റെ കാലം കഴിഞ്ഞെന്ന് ആരാധകർ പോലും ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി, അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ വീഴ്ച്ച ആഘോഷമാക്കി", സ്‌ക്രീന്‍ ഷോട്ടുമായി അഖില്‍ മാരാര്‍

മോഹന്‍ലാല്‍ ദാദാസാഹേബ് ഫാല്‍ക്കെ പുരസ്‌കാരം നേടിയതിന്‍റെ സന്തോഷം പങ്കുവച്ച് അഖില്‍ മാരാര്‍. വരുന്ന വർഷങ്ങൾ മോഹൻലാൽ ആരാണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഇന്ത്യൻ സിനിമ അറിയുമെന്ന് അഖില്‍ മാരാര്‍.

AKHIL MARAR MOHANLAL DADASAHEB PHALKE AWARD അഖില്‍ മാരാര്‍
Akhil Marar message (Screenshot)
ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ ദാദാസാഹേബ് ഫാല്‍ക്കെ പുരസ്‌കാരം നേടിയ മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ നേട്ടത്തില്‍ സന്തോഷം പങ്കുവച്ച് നടനും സംവിധായകനും ബിഗ് ബോസ് സീസണ്‍ 5 വിന്നറുമായ അഖില്‍ മാരാര്‍. വരാൻ പോകുന്ന വർഷങ്ങൾ മോഹൻലാൽ ആരാണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഇന്ത്യൻ സിനിമ അറിയുമെന്നാണ് അഖില്‍ മാരാര്‍ പറയുന്നത്. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെയായിരുന്നു പ്രതികരണം.

മോഹന്‍ലാലിന് അയച്ച മെസേജിന്‍റെ സക്രീന്‍ഷോട്ട് സഹിതമാണ് അഖില്‍ മാരാര്‍ ഫേസ്‌ബുക്ക് പോസ്‌റ്റില്‍ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ലാലേട്ടന്‍റെ വീഴ്ച്ച വിരോധികൾ ആഘോഷമാക്കിയെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ കാലം കഴിഞ്ഞുവെന്ന് ആരാധകര്‍ പോലും ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങിയെന്നും അഖില്‍ മാരാര്‍ പറയുന്നു.

ഈ മലയാള മണ്ണിൽ ജനിച്ചതിനും ഞങ്ങളുടെ ലാലേട്ടനായി മാറിയതിലും പ്രിയപ്പെട്ട ലാലേട്ടാ ഒരായിരം നന്ദിയെന്നും അഖില്‍ മാരാര്‍ ഫേസ്‌ബുക്കില്‍ കുറിച്ചു. ഒരു വിഷുവിന് തനിക്ക് നൽകിയ കൈനീട്ടം പിന്നീട് ജീവിതത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും മോഹന്‍ലാലിന് ഒരായിരം സ്നേഹം പങ്കിടുകയാണ് അഖില്‍ മാരാര്‍.

"കുഞ്ഞാലി മരയ്ക്കാർ, എലോൺ, ആറാട്ട്, മോണ്‍സ്‌റ്റര്‍, ബറോസ് മലയാളത്തിൽ മോഹൻലാലിന്‍റെ കാലം കഴിഞ്ഞു എന്ന് ആരാധകർ പോലും ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി... ലാലേട്ടന്‍റെ വീഴ്ച്ച വിരോധികൾ ആഘോഷമാക്കി..

ആത്‌മാവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ സത് സംഗിയായ ഒരു ത്യാഗിക്ക് സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം ഈശ്വര നിശ്ചയം മാത്രം.."കർമന്യേ വാധി കാരസ്യേ മാ ഫലേശു കഥാ ചനാ".. അദ്ദേഹം കർമ്മത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചു..

കഴിഞ്ഞ വർഷം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ലാലേട്ടന് പുതുവത്സര ആശംസകൾ നേർന്ന എനിക്ക് വരാൻ പോകുന്ന വർഷങ്ങൾ മോഹൻലാൽ ആരാണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഇന്ത്യൻ സിനിമ അറിയും എന്ന ഉൾവിളി.. അന്നത്തെ ആശംസ ഇന്നത്തെ യാഥാർഥ്യം ആയതിന്‍റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഞാനും..

പ്രിയപ്പെട്ട ലാലേട്ടാ ഒരായിരം നന്ദി ഈ മലയാള മണ്ണിൽ ജനിച്ചതിനും ഞങ്ങളുടെ ലാലേട്ടനായി മാറിയതിലും..അഭ്രപാളിയിലെ അത്ഭുതം ഒരു വിഷുവിന് എനിക്ക് നൽകിയ കൈനീട്ടം പിന്നീട് ജീവിതത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും ഒരായിരം സ്നേഹം..

NB : അതിയായ സന്തോഷം ആണ് ഈ സ്ക്രീൻ ഷോട്ടിന് ആധാരം," അഖില്‍ മാരാര്‍ കുറിച്ചു.

അതേസമയം ദാദാസാഹേബ് ഫാല്‍ക്കെ പുരസ്‌കാരം സ്വീകരിക്കാനായി മോഹന്‍ലാല്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 'ദൃശ്യം 3'യുടെ പൂജയില്‍ പങ്കെടുത്ത ശേഷമാണ് താരം ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചത്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ അഖില്‍ മാരാര്‍ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്.

