"ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റിനുള്ള കാശ് പലതവണ ചോദിച്ചു, സ്വന്തം ചിലവിൽ റൂം എടുത്ത് ടാക്സി കാശും കൊടുത്തു...എന്നിട്ടും എന്റെ തലയില് വെച്ച് കെട്ടി": അഖില് മാരാര്
അഖില് മാരാര് നായകനായെത്തിയ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് മിഡ്നൈറ്റ് ഇന് മുള്ളന്കൊല്ലി. ഒരു കോടി രൂപ ചിലവഴിക്കേണ്ട സിനിമയുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫ്രീയായി ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടും പടം വിജയിക്കാത്തതിന്റെ കുറ്റം തന്റെ തലയില് കെട്ടിവച്ചെന്ന് അഖില്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 19, 2025 at 4:41 PM IST
ബിഗ് ബോസിലൂടെ പ്രേക്ഷകര്ക്ക് സുപരിചിതനായ അഖില് മാരാരുടേതായി ഏറ്റവും ഒടുവില് തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ചിത്രമാണ് 'മിഡ്നൈറ്റ് ഇന് മുള്ളന്കൊല്ലി'. അഖില് മാരാര് നായകനായി എത്തിയ ചിത്രം സെപ്റ്റംബര് 12നാണ് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയത്. ഇപ്പോഴിതാ സിനിമയുടെ അണിയറയില് നിന്നും തനിക്കുണ്ടായ അനുഭവം തുറന്നുപറയുകയാണ് അഖില്.
ഈ സിനിമ കേരളം അറിയണമെന്നും അതിലൂടെ കിട്ടുന്ന കളക്ഷനിലൂടെ നിര്മ്മാതാവെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടട്ടെ എന്ന് കരുതിയാണ് താന് ഈ സിനിമ ചെയ്തതെന്നും അഖില് മാരാര് പറയുന്നു. ഒരു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്താൽ തനിക്ക് കിട്ടുന്ന ശബളമാണ് 20 ദിവസം വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ താൻ വാങ്ങിയതെന്നും ഈ സിനിമ മറ്റൊരാളുടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്തതാണെന്നും അഖില് മാരാര് തുറന്നു പറയുന്നു.
"സ്നേഹിക്കുന്നവരും വിമർശിക്കുന്നവരും ഒരുപോലെ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് എന്തിനാണ് മുല്ലങ്കൊല്ലിയിൽ പോയി തല വെച്ചത്... രണ്ട് ദിവസമായി സിനിമയുടെ സംവിധായകനും നിർമ്മാതാവിനും ഞാൻ മെസേജ് അയയ്ക്കുന്നു.. വിളിക്കുന്നു.. എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം...
സാധാരണ ഒരുവന് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച ശേഷം ആ സിനിമ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയാൽ ലഭിക്കുന്ന പേരും, പ്രശസ്തിയും, പണവുമെല്ലാം സിനിമ ചെയ്യാതെ ലഭിച്ച എനിക്ക് ബിഗ് ബോസിന് ശേഷം ജോജുവിന്റെ പണി ഫിലിം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സിനിമകളിൽ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടും അതൊക്കെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് വ്യക്തമായ കാരണം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ്.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ദുരിതാശ്വാസ നിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിമർശനം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് സർക്കാർ വീട് നൽകാത്ത പക്ഷം ഞാൻ വീട് വെച്ച് നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞു.. അതിനുള്ള ഒരു മാർഗം ആയിരുന്നു ഈ സിനിമ.
സംവിധായകൻ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞുമാറിയ ഈ ചിത്രത്തിൽ പിന്നീട് പ്രൊമോഷന് പകരം വയനാട്ടിൽ ഒരു വീട് വെച്ച് നൽകാം എന്ന ഉറപ്പിലും ഇതിന്റെ ബിജിഎം ഫോർ മ്യൂസിക് (ഒപ്പം) പോലത്തെ നല്ല ടീമിനെ വെച്ച് ചെയ്യും, നല്ല ടെക്നീഷ്യൻമാരാണ് പിന്നണിയിൽ ഉള്ളതെന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ്.. എന്നാൽ എല്ലാവരും വെറും പേരുകൾ മാത്രം..
അര മണിക്കൂറിൽ താഴെ മാത്രം ഞാൻ ഉള്ള അഭിഷേക് ശ്രീകുമാർ നായകനായ രണ്ട് മണിക്കൂർ അൻപത് മിനിറ്റ് സിനിമയിൽ എന്നെ നായകനാക്കി മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചത് മാർക്കറ്റിങ്ങിന് ഗുണം ചെയ്യാൻ ആണെന്നാണ് ഇവർ തീരുമാനിച്ചത്.. എന്നെ നായകനാക്കി മാർക്കറ്റ് ചെയ്യരുതെന്ന് പല തവണ ഞാൻ എതിർത്തതുമാണ്..
ഷൂട്ടിങ് ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചിത്രം ഞാൻ സ്റ്റോറിയോ സ്റ്റാറ്റസ്സോ പോലും വയ്ക്കാതെ അവഗണിച്ച ഈ സിനിമയിൽ പിന്നീട് ഞാൻ സഹായിക്കാൻ തീരുമാനിക്കാൻ കാരണം പലിശയ്ക്ക് പണം എടുത്ത് പെട്ടുപോയ ഒരു മനുഷ്യന് എന്നാൽ കഴിയുന്നത് ചെയ്യുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തിലാണ്..
ഒടിടിയില് മുൻകൂട്ടി വിറ്റ് നൽകാം എന്ന ഉറപ്പിൽ കൂടെ നിന്ന തരികിടകളെ തിരിച്ചറിയാത്ത ശുദ്ധനായ ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ.. സിനിമ മേഖലയിലെ തട്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് ഒന്നുമറിയാതെ പത്തു രൂപ പലിശയ്ക്ക് കടം എടുത്ത് പടം തീർത്ത ഒരു സിനിമ ഞാൻ കൂടി തള്ളി കളഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാവും..
ഒരു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്താൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ശബളം ആണ് 20 ദിവസം വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങിയത്.. കാരണം ഈ സിനിമ മറ്റൊരാളുടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ്.. സിനിമ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാമ്പത്തികം ഇല്ലാതെ വലയുന്ന ഒരാളോട് എങ്ങനെയാണ് വയനാട്ടിൽ വീട് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ പറയുക.
ഈ സിനിമ കേരളം അറിയണം..അതിലൂടെ കിട്ടുന്ന കളക്ഷൻ കൊണ്ട് നിര്മ്മാതാവ് എങ്കിലും രക്ഷപ്പെടണം.. സിനിമ എനിക്ക് മോശമായി തോന്നിയെങ്കിലും ഇവർ അന്നും ഇന്നും സിനിമയിൽ കോൺഫിഡന്റ് ആണ്..
കൊച്ചി ഫോറം മാളിൽ വെച്ച് ഏതൊരു വലിയ ചിത്രവും ട്രെയിലർ ലോഞ്ച് ചെയ്യും പോലെ ട്രെയിലർ ലോഞ്ച് ഞാൻ നടത്തി കൊടുത്തു. എന്റെ സുഹൃത്ത് പ്രിൻസ് (ജിസിസി ഡ്രില്ലിംഗ് അക്കാദമി) സഹായിച്ചു... എനിക്ക് വേണ്ടി ശ്രീ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ എംഎല്എ, ശ്രീ ഹൈബി ഈഡൻ എംപി എന്നിവർ ആദ്യമായി ഒരു ട്രെയിലർ ലോഞ്ചിൽ വന്നു.
പടത്തിന്റെ പാട്ട് ഞാൻ ഇടപെട്ട് വിറ്റ് കൊടുത്തു. ഏറ്റവും വലിയ ജിസിസി ഡിസ്ട്രിബൂഷൻ കമ്പനിയായ ഫാർസ് ഫിലിംസിനെ കൊണ്ട് ജിസിസി വിതരണം ഏറ്റെടുപ്പിച്ചു.. 100 ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകൾ ഞാനും സെറീനയും ചേർന്ന് പണം മുടക്കി വെച്ചു.. അൻപതോളം ഫ്ലക്സുകൾ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ എനിക്കായി വെച്ചു.
മൈ ജി (MyG) രണ്ട് വലിയ ഹോർഡിങ് എനിക്കായി വെച്ചുതന്നു.. ഇന്റർവ്യൂ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ വേടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഞാൻ പലരെയും അങ്ങോട്ടു വിളിച്ച് ഈ സിനിമയുടെ ഇന്റര്വ്യൂ കൊടുത്തു. ലാലേട്ടൻ, സുരേഷ് ഗോപി, നാദിർഷ, അനൂപ് മേനോൻ, വിജയ് ബാബു, തുടങ്ങി പലരുടെയും പേജുകളിൽ ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പോസ്റ്റ് ഇട്ടു.
ബിഗ് ബോസിൽ ഗസ്റ്റ് ആയി പോയാൽ കിട്ടേണ്ട ശമ്പളം വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് ഈ പടം പ്രൊമോഷന് പോയി.. അതിന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ പോലും കാശ് പല തവണ ചോദിക്കേണ്ടി വന്നു. സ്വന്തം ചിലവിൽ റൂം എടുത്ത് ടാക്സി കാശ് കൊടുത്ത് മലയാളികളെ മുഴുവൻ ഈ സിനിമ ഞാൻ അറിയിച്ചു.
ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു കോടി രൂപ ചിലവഴിക്കേണ്ട സിനിമയുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഞാൻ ഫ്രീ ആയി ചെയ്തു കൊടുത്തു... പടം ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ ഒരക്ഷരം മിണ്ടിയിട്ടില്ല.. ആദ്യ ഷോ കഴിഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കേണ്ടത് സിനിമയാണ്.. പ്രേക്ഷകരാണ്.. അവർ അവരുടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു ഞാനത് ഉൾകൊള്ളുന്നു.
പടം ഇറങ്ങി അര മണിക്കൂർ മാത്രം സിനിമയിൽ ഉള്ള എന്റെ തലയിൽ എല്ലാവരും പടം വെച്ച് കെട്ടി.. എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്ത ആൾക്കും ക്യാമറ, എഡിറ്റിങ്, പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ച ആർക്കും ഇല്ലാത്ത എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു. പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കപെട്ടിട്ടും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്ത ഞാൻ ചെയ്യാത്ത തെറ്റിന് മറ്റുള്ളവരുടെ പരിഹാസത്തിന് വിധേയമാകേണ്ടി വന്നിട്ടും ഞാൻ മിണ്ടിയില്ല.. പക്ഷേ ഇന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ എന്നോടുള്ള രാഷ്ട്രീയ വിരോധം കൊണ്ടാണ് പടം വിജയിക്കാത്തത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സമൂഹം ഇത്രയെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് തോന്നി.
ലക്ഷങ്ങൾ വാങ്ങി ഇന്റർവ്യൂ പോലും കൊടുക്കാതെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ മുങ്ങി നടക്കുന്ന കാലത്ത് സിനിമയെ മലയാളികൾക്കിടയിൽ അറിയിക്കാൻ ഇത്രയും സഹായിച്ച എന്നോട് നന്ദി കാണിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല.
NB: തെളിവുകൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അന്നത്തെ ചാറ്റും വോയിസ് റെക്കോർഡ് അടക്കം ഞാൻ നൽകാം.. സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ഉണ്ട് മോശം പറഞ്ഞവർ ഉണ്ട്.. ഞാൻ ഇത് എഴുതിയത് എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമയിൽ വന്നത് എന്നതിന്റെ ഉത്തരം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ്," അഖില് മാരാര് കുറിച്ചു.
Also Read: "കണ്ണേർ തട്ടാതിരിക്കാൻ ആണെങ്കിലും ഇനി ഇത് ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ...കല്യാണിയുടെ കഷ്ടപ്പാടും എഫര്ട്ടും ഞാന് നേരില് കണ്ടതാണ്"; വിമര്ശനത്തിന് ചുട്ട മറുപടി