"സിനിമ ആകെ കണ്ടത് 3000 പേര്, പച്ചക്കള്ളം പറയാൻ മടി ഇല്ലാത്ത നന്ദി ഇല്ലാത്ത വർഗ്ഗം..മര്യാദയും മനസ്സാക്ഷിയും ഉണ്ടാകണം"; വെളിപ്പെടുത്തലുമായി അഖില് മാരാര്
മിഡ്നൈറ്റ് ഇന് മുള്ളന്കൊല്ലി എന്ന സിനിമ തിയേറ്ററില് പരാജയപ്പെടാന് കാരണം താന് ആണെന്നുള്ള നിര്മ്മാക്കളുടെ ആരോപണത്തിന് മറുപടിയുമായി അഖില് മാരാര് രംഗത്ത്. ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ വീഡിയോ പങ്കുവച്ച് കൊണ്ടായിരുന്നു പ്രതികരണം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 20, 2025 at 1:25 PM IST
അഖില് മാരാര് നായകനായി എത്തിയ ചിത്രമാണ് 'മിഡ്നൈറ്റ് ഇന് മുള്ളന്കൊല്ലി'. സിനിമ തിയേറ്ററില് പരാജയപ്പെടാന് കാരണം താന് ആണെന്നുള്ള നിര്മ്മാക്കളുടെ ആരോപണത്തിന് മറുപടിയുമായി അഖില് മാരാര് രംഗത്ത്. ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ വീഡിയോ പങ്കുവച്ച് കൊണ്ടായിരുന്നു അഖില് മാരാരുടെ പ്രതികരണം. ഒപ്പം ഒരു കുറിപ്പും പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.
"പച്ചക്കള്ളം പറയാൻ മടിയില്ലാത്ത നന്ദിയില്ലാത്ത വർഗ്ഗത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നു... സത്യം മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളു അന്നും ഇന്നും എന്നും... നെറികെട്ട ജന്മങ്ങൾ സ്വന്തം കഴിവുകേട് മറക്കാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് തെളിവ് സഹിതം എന്റെ മറുപടി.. അഭിഷേകിനെ ഒഴിവാക്കി എന്നെ നായകനാക്കിയ കാര്യം അഭിഷേകിനോട് ചോദിച്ചാൽ അവനും പറയും" -ഇപ്രകാരം കുറിച്ച് കൊണ്ടാണ് അഖില് മാരാര് വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.
"പ്രിയമുള്ളവരെ, വലിയ വിഷമത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഈ നാട്ടില് നന്ദി ഇല്ലാത്ത ജനതയെ നമ്മള് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത്രയും നന്ദി ഇല്ലാത്ത വര്ഗത്തെ ഞാന് എന്റെ ജീവിതത്തില് ആദ്യമായി കാണുകയാണ്. അത് മിഡ്നൈറ്റ് ഇന് മുള്ളന്കൊല്ലി എന്ന സിനിമയുടെ അണിയറപ്രവര്ത്തകരാണ്.
അവര് ഇന്ന് ആ ഡയറക്ടറുടെ പേജില്, 10, 40 പേരെ ഇത് കണ്ടിട്ടുളളു. പക്ഷേ പ്രമുഖ മലയാളം ചാനലുകളില് ഇതൊരു വലിയ വാര്ത്തയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നെ ഒരു സിനിമയിലേക്ക് വിളിച്ച് പറ്റിച്ചുകൊണ്ട് അഭിനയിപ്പിച്ചതും പോരാഞ്ഞ്, ആ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഞാന് ചെയ്തു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ശുദ്ധകള്ളത്തരങ്ങളും നെറികേടുകളും എഴുിപ്പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ആദ്യം ഇത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ആ സംവിധായകന് ഈ പടത്തിന്റെ തലേദിസവം എന്നെ വിളിച്ചപ്പോള് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കേട്ടതിന് ശേഷം ബാക്കി കാര്യങ്ങള് ഞാന് പറയാം," അഖില് മാരാര് പറഞ്ഞു. ശേഷം സംവിധായകനുമായുളള ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് അഖില് മാരാര് കേള്പ്പിക്കുന്നു.
അഖിലിനെ വെച്ച് സിനിമ ചെയ്യാനായത് തന്റെ ലക്കായാണ് കരുതുന്നതെന്നും ഒരു കോടിയുടെ പ്രൊമോഷനാണ് ഈ സിനിമയ്ക്കായി അഖില് മാരാര് ചെയ്തു തന്നതും എന്നത് തന്റെ കണ്ണു നിറച്ചുവെന്നുമാണ് ഓഡിയോ ക്ലിപ്പില് സംവിധായകന് ബാബു ജോണ് പറയുന്നത്.
വീണ്ടും അഖില് മാരാര് സംസാരിക്കുന്നു- "എന്നെ വെച്ച് സിനിമ ചെയ്യാന് സാധിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയ ലക്കാണ്, ഒരു കോടി രൂപയുടെ പ്രൊമോഷനാണ് നല്കിയതെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ഇന്ഡസ്ട്രിയിലുള്ള മറ്റാരോ പറഞ്ഞു എന്നത് ഈ ഡയറക്ടര് ബാബു ജോണ് ആണെന്നുള്ളത് ആലോചക്കണം. സിനിമ ഇറങ്ങുന്നതിന്റെ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് തിയേറ്ററുകളില് എന്തുകൊണ്ട് ഈ പടം ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് ചോദിച്ച് ഞാന് വിളിച്ചപ്പോള് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടിയാണിത്.
കാരണം ഇത്രയും വലിയ പ്രൊമോഷന് കൊടുത്തിട്ടും ചിത്രം ഇറങ്ങുന്ന തിയേറ്ററുകളുടെ ലിസ്റ്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഏതൊക്കെ തിയേറ്ററുകളിലണ് ഈ പടം ഇറങ്ങുന്നതെന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല. അപ്പോള് അത് ഞാന് ചോദിച്ചപ്പോള് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് നിങ്ങള് ഈ കേട്ടത്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണ്?
ഞാന് ദുരിതാശ്വാസനിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രസ്താവന അഭിപ്രായവ്യത്യാസം നടത്തിയതില് എനിക്കെതിരെ രാഷ്ട്രീയ വിരോധം ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതുപോലെ ഞാന് രാജ്യദ്രോഹ പരാമര്ശം നടത്തിയതിന്റെ പേരില് എന്നോട് വിരോധം ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതുപോലെ യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് നേതാവിനെതിരെ സംസാരിച്ചതിന്റെ പേരില് രാഷ്ട്രീയ വിരോധം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഈ നാട്ടില് നടക്കുന്ന വിഷയങ്ങള്ക്കൊക്കെ പ്രതികരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്നോട് ആളുകള്ക്ക് വിരോധം ഉണ്ടാവും, അതാണ് ഈ സിനിമയില് റിഫ്ലെക്ട് ചെയ്തത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്.
ഞാന് മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ഈ സിനിമ 3000, 4000 പേരാണ് ആകെ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ കണ്ടവര് ആരും എന്റെ പ്രകടനത്തെ കുറിച്ച് മോശമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഇവര് ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞത് ഈ സിനിമ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് അഖില് മാരാര് സൂപ്പര്സ്റ്റാര് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാല് വിശ്വസിക്കും.
ഈ സംവിധായകന്റെ പേര് കേട്ടപ്പോള് തന്നെ ഈ പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമാകാന് താല്പ്പര്യം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാന് ഒഴിഞ്ഞപ്പോള്, ഞാന് ഈ സിനിമയില് വരാനായിട്ട് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാല് ഞാന് ഈ സിനിമ ചെയ്യണമെങ്കില് സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എനിക്കൊരു കാര്യം നിങ്ങള് ചെയ്തുതരണം. വയനാട്ടില് ഒരു പ്രൊമോഷന്. അതായത് നിങ്ങളെന്റെ ശമ്പളം കുറച്ചോളു.
ഞാന് ഒരു ഉദ്ഘാടനത്തിന് വാങ്ങുന്ന തുക എത്രയെന്ന് ഞാന് അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായാത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ എനിക്ക് നല്കികൊണ്ട് ബാക്കി പൈസയ്ക്ക് വയനാട്ടില് വീടുവെച്ച് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടാണ് ഞാന് അതിലേക്ക് പോകുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഞാന് സംസാരിച്ചതിന്റെ സ്ക്രീന് ഷോട്ടും ഞാന് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.
ഇനി ഇതിന്റെ നിര്മ്മാതാവുമായി സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങള്.. ഈ സിനിമ എന്തായി തീരുമെന്നും ഇതിനെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനിതിന്റെ നിര്മ്മാതാവുമായി സംസാരിച്ചതിന്റെ നിരവധി വോയിസ് റെക്കോര്ഡുകള് എന്റെ കൈയ്യിലുണ്ട്," അഖില് മാരാര് പറഞ്ഞു.
ശേഷം നിര്മ്മാതാവിനെ വിളിച്ചതിന്റെ വോയിസ് റെക്കോര്ഡും അഖില് മാരാര് പങ്കുവച്ചു. വീണ്ടും അഖില് മാരാര് സംസാരിക്കുന്നു. "ബിലോ ആവറേജ് ആണെന്ന് ഈ സിനിമയെ കുറിച്ച് ഞാന് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവര് പരമാവധി ഈ സിനിമ ഗംഭീരമാണ്..ഗംഭീരമാണെന്ന് ഇവര് ന്നെ പറഞ്ഞ് എന്നെ ആശയക്കുഴപ്പത്തില് ആക്കിയപ്പോള്, എന്റെ വലിയിരുത്തല് തെറ്റിയോ എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ സംശയം തോന്നി. ഒരുപക്ഷേ, ഞാനു വിചാരിച്ച് കാണും, ഇവര് പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന്. വരാന് പോകുന്ന സൂപ്പര്സ്റ്റാര് ആണ് ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞു പുകഴ്ത്തുകയും നായകനായ അഭിഷേകിനെ മാറ്റി അഖില് മാരാര് ഇന് എന്ന് പറഞ്ഞ് പോസ്റ്റര് അടിച്ചിറക്കി.
ഇനി ബാബു ജോണിനോട് ഞാന് നേരിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. ഞാന് വിളിച്ചപ്പോള് ഫോണ് കട്ടു ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോള് ഈ വീഡിയോ വഴി ചോദിക്കുകയാണ്. അഭിഷേക് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിങ്ങള് നായക സ്ഥാനത്ത് നിന്നും മാറ്റിയത്? അഖില് മാരാര്ക്കെതിരെ രാഷ്ടീയ വിരോധം ഉണ്ടെങ്കില് അഖഇല് മാരാര് കേസുകളില് പ്രതിയാണെങ്കില് പിന്നെ എന്തിനാണ് അഭിഷേകിനെ ഒഴിവാക്കി എന്റെ പേരുമാത്രം വച്ച് കൊണ്ട് സിനിമയുടെ ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റര് ഇറക്കിയത്?
ഇതിന്റെ പേരില് അഭിഷേകും അണിയറപ്രവര്ത്തകരും തമ്മില് എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങള് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അഭിഷേകിനെ ഒഴിവാക്കി ഇരിട്ടിയില് ഫ്ളെക്സ് പോലും വച്ചു. അഭിഷേകിനെ ഈ സിനിമയിലേക്ക് തിരിച്ച് കൊണ്ട് വരണം. ദയവുചെയ്ത് ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ നശിപ്പിക്കാന് ശ്രമിക്കരുതെന്ന് ഞാന് എത്രപ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു? അവന്റെ ഒരു ചെറിയ സിനിമയാണ്. അവന് നായകനായി വന്ന സിനിമയാണ്. അതില് ചെറിയ വേഷം ചെയ്യാന് വന്ന ഒരാള് മാത്രമാണ് ഞാന്.
ഒക്ടോബറിലാണ് ഈ സിനിമയില് ഞാന് ജോയിന് ചെയ്യുന്നത്. ഓഗസ്റ്റിലാണ് ദുരിതാശ്വാസനിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാമര്ശത്തിന്റെ പേരില് എനിക്കെതിരെ കേസ് എടുക്കുന്നത്. കേസെടുത്ത എന്നെ എന്തിനാണ് ഈ സിനിമയിലേക്ക് വിളിച്ചത്. അതും ഷൂട്ട് തുടങ്ങി 10 ദിവസങ്ങള്ക്കും ശേഷം വരുന്നില്ലന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ ഈയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ് സമ്മതപ്പിച്ച് കൊണ്ട് വരുന്നത്.
ഒരുപക്ഷേ സിനിമയുടെ വിജയത്തിന് ശേഷം ചെയ്യാം എന്നായിരിക്കാം നിങ്ങള് വിചാരിച്ചത്. അത് നടന്നില്ലെങ്കില് ഇതുപോലെയുള്ള നെറികേടല്ല പറയേണ്ട്. ഒരു ടെക്നീഷ്യനെ കുറിച്ച് പോലും വിശ്വസിച്ചല്ല ഞാന് വന്നത്. ഒപ്പം സിനിമയില് പ്രവര്ത്തിച്ച ഫോര്മ്യൂസിക് ആയിരിക്കും പശ്ചാത്തല സംഗീതം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ്, സിനിമ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോള് എന്റെ തലയില് കൊണ്ടുവച്ച് കെട്ടി.
സിനിമയെ കുറിച്ച് പല റിവ്യൂവര്മാരും അതിഭീകര അഭിപ്രായങ്ങള് പറയുകയും എന്റെ ബന്ധുക്കള് പോലും ഈ പടത്തില് എന്തിന് തലവെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിക്കുമ്പോഴും ഒന്നും മിണ്ടാതെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. ഈ സിനിമ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാന് കമ്മിറ്റി ചെയ്തതെന്ന് നിങ്ങള് പറയണമെന്ന് ആ സമയത്തും ഞാന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എത്രപ്രാവശ്യം ഞാന് മെസേജ് അയച്ചു. അവസാനം ഒരു റിപ്ലൈ പോലും നിങ്ങള് തരാതെയായി.
തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും കൊല്ലത്ത് നിന്നും മാറി കണ്ണൂരില് നിങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് തിയേറ്ററിലായ ഒതുങ്ങിയ സമയത്താണ് എനിക്കെതിരായ പരിഹാസങ്ങള് പിരധിക്ക് അപ്പുറത്തേയ്ക്ക് കടന്നപ്പോഴാണ് ഞാന് ഫേസ്ബുക്കില് യാഥാര്ത്ഥ്യങ്ങള് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോസ്റ്റ് ഇടുന്ന്. നിങ്ങളെ ആരെയും ഞാന് കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പകരെ ഞാന് സിനിമയിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത. ആ കാരണം യാഥാര്ത്ഥ്യം ആയിരുന്നുവെന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് അറിയാം.
ബാബു ജോണ് അല്ല പലപ്പോഴും ഈ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തത്. പ്രൊഡക്ഷന് കണ്ട്രോളറും പല ആളുകളും സംവിധാനം ചെയ്ത പടമാണ്. ഇതിന്റെ എഡിറ്റിംഗിനെ കുറിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിന് യാതൊന്നും അറിയില്ല. എഡിറ്റിംഗ് സ്ഥലത്ത് കൃത്യമായി പോയി ഇരുന്നിട്ട് പോലുമില്ല. ആരാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്തതെന്നും, ഡബ്ബിംഗ് സ്ഥലത്ത് എന്താണ് നടന്നതെന്നും എനിക്ക് അറിയാം. പരാജയപ്പടുമെന്ന് ഉറപ്പായ സിനമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടത് നിങ്ങള്ക്ക് എന്തെങ്കിലും നല്ലത് വരട്ടെ എന്ന് ഓര്ത്താണ്. എനിക്ക് ഈ സിനിമയില് അഭിനയിച്ചത് കൊണ്ട് ഒന്നും വരാന് പോകുന്നില്ല.
മലയാള സിനിമയില് അഭിനയിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാള് അല്ല. എനിക്ക് സിനിമ എഴുതാന് അറിയാം. സംവിധാനം ചെയ്യാന് അറിയാം. ആ മേഖലയില് എനിക്ക് മുന്നോടു പോയാല് മതി. യൂട്യൂബിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഇടുന്ന വീഡിയോകളിലൂടെ മാത്രം എനിക്ക് അഞ്ചും ആറും ലക്ഷം രൂപ മാസം ഉണ്ടാക്കാന് കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ആരുടെയും സഹായം ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാന് കഴിയുമെന്ന് ഉറച്ച ബോധ്യമുള്ള ഞാന്, സത്യവട്ട് ഇന്നുവരെ ജീവിച്ചിട്ടില്ല. നാളയും ജീവിക്കില്ല.
പറഞ്ഞ കാര്യം ഈ രീതിയില് വളച്ചൊടിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ട് നിര്ത്തുന്നു. നിങ്ങളുടെ പരാജയം മറച്ചുവച്ച് എന്റെ തലയിലേക്ക് അതുവച്ച് കെട്ടേണ്ട. വയനാട്ടില് ഒരു പാവപ്പെട്ടവന് വീട് കിട്ടുന്നെങ്കില് കിട്ടിക്കോട്ട എന്ന് കരുതിയാണ് ഈ സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത്. അതും നിങ്ങളുടെ പൈസയ്ക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. എനിക്ക് നല്കേണ്ട പൈസയില് നിന്നും ബാക്കി വരുന്ന തുകയ്ക്ക് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്.
"ഞാന് ഒരു പരിപാടി അറ്റന്റ് ചെയ്താല് കിട്ടുന്ന തുക, 23 ദിവസത്തോളം ഞാന് നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷനില് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത്രയും ദിവസത്തോളം എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം പോലും അറ്റന്റ് ചെയ്യാന് പറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന് നിങ്ങള്. ഒരു മര്യാദയും മനസ്സാക്ഷിയും ഉണ്ടാകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു", അഖില് മാരാര് പറഞ്ഞു.
