"ഒരു ഗതിയും ഇല്ലാതെ ഭാര്യ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ എനിക്ക് വീട് വിട്ടറങ്ങേണ്ടി വന്നു..മകളുടെ അസുഖത്തിന് 150 രൂപ ഡോക്ടർ ഫീസ് നൽകാന് കഴിയാത്ത അവസ്ഥ", തുറന്ന് പറഞ്ഞ് അഖില് മാരാര്
തന്റെ ഒരു മാസത്തെ ചെലവ് മൂന്നര ലക്ഷം രൂപയാണെന്ന് അഖില് മാരാര് അടുത്തിടെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഇതിന് പിന്നാലെ അഖിലിനെതിരെ ട്രോളുകള് ഉയരുമ്പോള്, താന് ജീവിതത്തില് നേരിട്ട അവസ്ഥകള് സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ തുറന്നുപറയുകയാണ് താരം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 4, 2025 at 11:13 AM IST
നടനും സംവിധായകനും ബിഗ് ബോസ് വിജയിയുമായ അഖില് മാരാര് ആണിപ്പോള് സോഷ്യല് മീഡിയയില് ചര്ച്ചയാവുന്നത്. അടുത്തിടെ അഖില് നല്കിയ ഒരു അഭിമുഖത്തില് തന്റെ ഒരു മാസത്തെ ചെലവ് മൂന്നര ലക്ഷം രൂപയാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ അഖിലിനെതിരെ ട്രോളുകളും ഉയര്ന്നിരുന്നു.
ഇതിന് പിന്നാലെ ട്രോളര്മാര്ക്ക് മറുപടിയുമായി അഖില് മാരാര് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. തന്നെ വിമര്ശിക്കുന്നവര് തന്റെ സ്ഥാനത്ത് വന്നാല് അവരുടെ പ്രശ്നം തീരുമെന്നാണ് അഖിലിന്റെ മറുപടി. സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെയാണ് അഖിലിന്റെ പ്രതികരണം.
നാട്ടുകാരുടെയും വീട്ടുകാരുടെയും മുന്നിൽ അഭിമാനം പണയം വയ്ക്കാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥകളെ വിശദീകരിക്കുന്ന കുറിപ്പാണ് അഖില് മാരാര് ഫേസ്ബുക്കില് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. 150 രൂപ മകളുടെ അസുഖത്തിന് ഡോക്ടർ ഫീസ് നൽകാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വരെ തനിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തുറന്നുപറയുകയാണ് അഖില്.
"എത്രയാണ് ചേട്ടാ ഒരു മാസം അടയ്ക്കുന്ന ഇഎംഐ എന്നൊരു അവതാരകൻ ചോദിച്ചാൽ അതിന് സത്യസന്ധമായ മറുപടി പറയുമ്പോൾ ആ മറുപടി വാർത്ത ആയി മാറുന്നു.. ട്രോൾ ആയി മാറുന്നു.. പലർക്കും അതൊരു തള്ളായി മാറുന്നു.. നമ്മൾ മറ്റൊരാളെ എതിർക്കുന്നത് അയാൾ ആയി തീരുന്നതോടെ അവസാനിക്കും..
പാവപെട്ടവന് പണക്കാരനോടുള്ള പുച്ഛം അവസാനിക്കാൻ അവൻ പണക്കാരൻ ആയാൽ മതി. ആരും അറിയാത്തവന് പ്രശസ്തി ഉള്ളവനെ എതിർക്കുന്നത് അവസാനിക്കാൻ അവനും പ്രശസ്തൻ ആയാൽ മതി...ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ പരിഹസിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എത്തിച്ചേർന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി മറ്റുള്ളവരുടെ പരിഹാസം കേൾക്കാൻ തയ്യാറാവുക.
2017 ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായ നഷ്ടം നികത്താൻ കാർഷിക വായ്പ രണ്ടര ലക്ഷം എടുത്തു. പിന്നീട് 2018 അവസാനത്തോടെ മൊബൈൽ ടവറിന് ഡീസൽ അടിക്കാൻ ഒരു പിക് അപ്പ്, ജീറ്റോ രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ കടം വാങ്ങി എടുത്തു.. നാല് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം കോൺട്രാക്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു.
വരുമാനം എല്ലാം നിലച്ച് വലിയ കടത്തിലായി കിട്ടിയ വിലയ്ക്ക് വാഹങ്ങനങ്ങൾ വിറ്റു.. കാറിന്റെ ലോൺ അടയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ആയി.. നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ വീട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ അഭിമാനം പണയം വയ്ക്കാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വന്ന് തുടങ്ങി.. 150 രൂപ മകളുടെ അസുഖത്തിന് ഡോക്ടർ ഫീസ് നൽകാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വന്നു..
ഭാര്യ വീട്ടിൽ അവരുടെ ചിലവിൽ കഴിയുന്ന ഒരു ഗതിയും ഇല്ലാത്ത ഒരുവന് അവസാനം വീട് വിട്ടു ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നു.. ആരും ഇല്ലാതെ ഞാൻ കാറിൽ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞു.. വീഴാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ലാത്തത് കൊണ്ടും എന്നെ നയിക്കാൻ ഒരു ശക്തി എനിക്കൊപ്പം ഉള്ളത് കൊണ്ടും ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോയി..
വണ്ടിയുടെ സിസി മുടങ്ങി, മാസം 800 രൂപ പലിശ അടയ്ക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നു.. എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന അവസ്ഥയിൽ സിനിമയ്ക്ക് തിരക്കഥ എഴുതി.. പല നിർമ്മാതാക്കളെ കണ്ടു.. അവസാനം യോഹന്നാൻ സാർ ദൈവമായി അവതരിച്ചു.. അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ട്ടപെട്ട സിനിമ എഴുതണം.. അദ്ദേഹം പറയുന്ന ബജറ്റിൽ ചെയ്യണം..
ഭാര്യയെയും മക്കളെയും അച്ഛനെയും അമ്മയെയും നാടും ഉപേക്ഷിച്ചു മരണം മാത്രം മുന്നിൽ കണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള മാർഗമായി എനിക്ക് ലഭിച്ച അവസരത്തെ കണ്ടു..സിനിമ പരാജയം ആയിരിക്കാം പക്ഷേ എന്റെ നിശ്ചയദാർഢ്യം, കഠിന പരിശ്രമം, പ്രതിസന്ധികൾ അതിജീവിച്ച മനസ്സ് ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല..
ഷോർട് ഫിലിം പോലും നീ എടുക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞവർക്ക് മുന്നിൽ ഇന്നും പലരും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പലരും പറയാൻ മടിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ എത്തിച്ചു... വണ്ടിയുടെ സിസി അടയ്ക്കാൻ ഗതി ഇല്ലാതിരുന്ന ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി വാഹനങ്ങളുടെ ഇഎംഐ അടയ്ക്കുന്നത് 1.27 ലക്ഷം രൂപയാണ്.
ഇഎംഐ ഇല്ലാത്ത കാറുകൾ വേറെയും ഉണ്ട്.. കാർഷിക വായ്പ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ പിന്നീട് റവന്യു റിക്കവറി ആയി അഞ്ചേമുക്കാൽ ലക്ഷം അടച്ച് ഞാൻ ലോൺ ക്ലോസ് ചെയ്തു.. 2013ല് 8000 രൂപ പെന്ഡിംഗ് ആയി കിടന്ന മുത്തൂറ്റിന്റെ ലോൺ പിന്നീട് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപതിനായിരം രൂപ അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതും ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്തു.
സിബൽ സ്കോർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു മൊബൈൽ പോലും വാങ്ങാൻ പറ്റാത്ത എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ മാസം 20 ലക്ഷം പ്രീ അപ്രൂവ്ഡ് ഓഡി.. 15 ലക്ഷം പേർസണൽ പ്രീ അപ്രൂവ്ഡ് ലോൺ ഒക്കെ പാസായി കിടപ്പുണ്ട്..
ഹോം ലോൺ 24,000 (കൊച്ചിയിൽ ഒരു 3BHK ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങി ഫുൾ ആയി ഫർണിഷ് ചെയ്യാൻ എത്ര ആകും ഇഎംഐ പ്രകാരം എത്ര ലോൺ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ആ ലോണിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റുമാണ്). ഇപ്പോൾ ആകെ ഇഎംഐ ഒന്നര ലക്ഷം. ചിട്ടി- 15000 (15 ലക്ഷം). എന്റെ എല്ലാ ലോണും ആകെ മുതലിന്റെ 20% മാത്രമാണ്..
മൂന്നര ലക്ഷം അല്ല, 10 ലക്ഷം ചിലവ് വരട്ടെ, അത് അടയ്ക്കാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനാണ് പരിശ്രമിക്കുന്നത്. എവിടെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും പടച്ചു വിടുന്ന വാർത്തകളിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ അഖിൽ അല്ല ഞാൻ എന്ന് ബിഗ് ബോസ് കണ്ട പ്രേക്ഷകരോട് ചോദിക്കു... അവർക്കറിയാം ഞാൻ ആരാണെന്നും എന്റെ മനസ്സിന്റെ നന്മ എന്താണെന്നും എനിക്കുള്ള കഴിവുകൾ എന്താണെന്നും.. എല്ലാവർക്കും നന്മകള് നേരുന്നു", അഖില് മാരാര് കുറിച്ചു.
