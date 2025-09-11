ETV Bharat / entertainment

"ബി​ഗ് ബോസിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് നാണമില്ലാതെ വലിഞ്ഞു കയറി പോയി", റീ എന്‍ട്രി കുരുപൊട്ടിച്ചു...കണ്ടത് ദശലക്ഷം പേര്‍"

ബിഗ് ബോസിലേക്കുള്ള തന്‍റെ റീ എൻട്രിയില്‍ പ്രതികരിച്ച് അഖില്‍ മാരാര്‍. ബി​ഗ് ബോസിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് നാണമില്ലാതെ ബിഗ് ബോസില്‍ വലിഞ്ഞുകയറി പോയി എന്ന വിമർശനത്തിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു പ്രതികരണം.

BIGG BOSS MALAYALAM AKHIL MARAR CELEBRITY CONTROVERSY വൈറല്‍
Akhil Marar (Video screenshot)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 11, 2025 at 1:59 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസണ്‍ 5ലെ വിജയി അഖില്‍ മാരാര്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബിബി 7 ഹൗസില്‍ എത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ നിരവധി പേരാണ് അഖിലിനെ വിമര്‍ശിച്ച് രംഗത്തെത്തിയത്. ബി​ഗ് ബോസിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് നാണമില്ലാതെ ബിഗ് ബോസില്‍ വലിഞ്ഞു കയറി പോയി എന്നതായിരുന്നു വിമർശനം. ഇപ്പോഴിതാ ഇതിന് മറുപടിയുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അഖിൽ മാരാർ.

ബിഗ് ബോസിലേക്കുള്ള തന്‍റെ റീ എൻട്രി കുറച്ച് പേരുടെ കുരു പൊട്ടിച്ചുവെന്നാണ് അഖില്‍ മാരാരിന്‍റെ പ്രതികരണം. ബിഗ് ബോസിലേക്കുള്ള തന്‍റെ എന്‍ട്രിയുടെ പ്രൊമോ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ദശലക്ഷം കാഴ്‌ച്ചക്കാരിലേക്ക് എത്തിച്ചെന്നും അഖില്‍ പറയുന്നു.

"കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ എന്‍റെ ബിഗ് ബോസ് എൻട്രി കുറച്ച് പേരുടെ കുരു പൊട്ടിച്ചു... പ്രൊമോ 24 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എഫ്‌ബിയിൽ ഒന്നര മില്യൺ.. ഇൻസ്‌റ്റഗ്രാമിൽ 3.2 മില്യൺ... യൂടൂബിൽ 7 ലക്ഷം.. ഇത്രയും ഇമ്പാക്‌ട് ഉണ്ടായാൽ സ്വാഭാവികമായും കുരു പൊട്ടും...

ഞാൻ ബിഗ് ബോസിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞു, പിന്നീട് ഷോയിൽ പോയി വിജയിച്ചു.. ഇറങ്ങിയ ശേഷം വീണ്ടും കുറ്റം പറഞ്ഞു, എന്നിട്ട് നാണം ഇല്ലാതെ വലിഞ്ഞു കയറി പോയി.. ഇതാണ് ഇവരുടെ വാദം...

ഇതിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യം.. ഞാൻ പലപ്പോഴായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്.. ബിഗ് ബോസിൽ കയറി പറ്റാൻ എന്ത് നാറിയ പണിയും കാണിച്ച് നടക്കുന്ന ചിലരുടെ സ്വഭാവം.. ബിഗ് ബോസിലെ ചില മത്സരാർഥികളുടെ ഷോ കഴിഞ്ഞുള്ള പുറത്തെ പെരുമാറ്റം ഇതാണ് ഷോ കാണാത്ത ഞാൻ ബിഗ് ബോസിലേക്ക് പോകുന്നോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് സർക്കാസം നിറഞ്ഞ ഒരു മറുപടി നൽകിയത്..

പിന്നീട് എന്നെ വെല്ലുവിളിച്ചപ്പോൾ ആണ് പോകണം എന്ന തീരുമാനം എടുത്തത്... ഒന്നെമുക്കാൽ മണിക്കൂർ ആണ് ഞാൻ ഒഡിഷനിൽ സംസാരിച്ചത്.. അവർ എന്നെ എടുത്തത് എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടല്ല അവർക്ക് ഞാൻ ഗുണപ്പെടും എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ്.. എന്നെ ആദ്യ ആഴ്‌ച്ച പുറത്താക്കും എന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒന്നടങ്കം ചർച്ച ചെയ്‌തത്.

ഞാൻ ജയിച്ചതിന്‍റെ കാരണം ഷോ കണ്ടവരോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറഞ്ഞു തരും.. സിനിമ കാണാത്തവന് എന്ത് ലാലേട്ടൻ.. ക്രിക്കറ്റ് അറിയാത്തവന് എന്ത് സച്ചിൻ.. ഫുട്ബോൾ അറിയാത്തവന് എന്ത് മെസ്സി.. അതുപോലെ എന്നെ അറിയാത്തവർക്ക് എന്തും പറയാം...

ഇനി രണ്ട് - എന്നെ ഞാനാക്കിയ എന്‍റെ ഷോ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ സമൂഹത്തിൽ വളരെയധികം മോശമായി മാറുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ലാലേട്ടൻ പോലും അപഹാസ്യനായി മാറുമ്പോൾ അവരോട് ഞാൻ നേരിട്ടു പറഞ്ഞു.. അവരത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല.. പിന്നീട് സിബിന്‍റെ പുറത്തു പോകൽ.. ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ മുമ്പ് ഒഡീഷന് പോയ ചില പെൺകുട്ടികളോട് ഇവർ മോശമായി പെരുമാറിയ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചു.

തന്തയില്ലായ്‌മ അലങ്കാരം ആക്കിയ ചില പാപരാശികൾ അത് ബിഗ് ബോസിൽ പോകാൻ കിടന്ന് കൊടുക്കണം എന്ന രീതിയിൽ ആക്കി മാറ്റി.. ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നത് കേൾക്കാതെ ചില കഴുതകൾ ഇതെടുത്ത് എന്‍റെ തലയിൽ വെച്ച്.. ഈ വിഷയത്തിൽ ഷോയിലെ രണ്ട് പേരുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്.. അല്ലാതെ ഏഷ്യാനെറ്റിനെ കുറിച്ചോ ബിഗ് ബോസിനെ കുറിച്ചോ ആയിരുന്നില്ല.. ഈ വിഷയത്തിൽ ഹോട്ട്‌സ്‌റ്റാറും ഏഷ്യാനെറ്റും ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ നടപടി എടുത്തു.. തലപ്പത്തുള്ള ഈ രണ്ട് പേരെയും പുറത്താക്കി..

ഈ സീസൺ പ്രോമോ മുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എത്രത്തോളം മികച്ച രീതിയിൽ ആണ് ബിഗ് ബോസ് ടീം പണിയെടുക്കുന്നതെന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലാകും.. ഇനി വലിഞ്ഞു കയറി ചെല്ലാൻ എന്‍റെ ഭാര്യ വീടല്ല ബിഗ് ബോസ് ഹൗസ്.. 150 കോടി മുടക്കി ജിയോ ഹോട്ട്‌സ്‌റ്റാർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷോയിൽ അവർ എന്നെ വിളിച്ചത് എന്‍റെ വിമർശനം സത്യാമായിരുന്നു എന്നത് കൊണ്ടും എനിക്ക് ബിഗ് ബോസ് പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ഉള്ള സ്വീകാര്യതയും കൊണ്ടാണെന്ന് ഈ വിമർശന കുരു പൊട്ടികൾ തിരിച്ചറിയുക..

ഇനി ഏറ്റവും പ്രധാനപെട്ട കാര്യം വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നത് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടാൻ ആണ്.. ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിമർശിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നേട്ടം കിട്ടാൻ ആണ്.. വയനാട്ടിൽ ഉയരുന്ന ടൗൺ ഷിപ്പിന് എന്‍റെ വിമർശനവും ഒരു കാരണമായിട്ടുണ്ട്.. അതുകൊണ്ട് നാളെ ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആയാൽ പണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിമർശിച്ച് നടന്നിട്ട് ദാ വലിഞ്ഞു കയറി മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നൊരു വിഡ്ഢി പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തോന്നും.

ലാലേട്ടന്‍റെ അല്ലെങ്കിൽ മമ്മൂക്കയുടെ മോശം പടം വരുമ്പോൾ കുറ്റം പറയുന്ന മലയാളി നല്ല സിനിമ പോയി കാണും..സച്ചിനും, ധോണിയും, കോലിയും മോശമായി കളിച്ചാൽ നമ്മൾ കുറ്റം പറയും.. എനിക്ക് കിട്ടിയ നേട്ടങ്ങൾ എന്‍റെ പരിശ്രമം, ക്ഷമ, കഴിവ്, ക്രാന്ത ദർശനികത ഇവയൊക്കെ കൊണ്ട് ഞാൻ നേടി എടുത്തതാണ്.. അത് ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് അവര്‍ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതും.. അപ്പൊ 12ന് സിനിമ കാണാൻ മറക്കണ്ട", അഖില്‍ മാരാര്‍ കുറിച്ചു.

Also Read: "അത് ലാലിന്‍റെ കൈയക്ഷരം; ശാന്തമായി ഉറങ്ങുന്ന മോഹൻലാലിനെ നോക്കി ഇവനൊരു സൂപ്പർ സ്‌റ്റാര്‍ ആയാൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ സത്യാ"; 40 വര്‍ഷത്തെ സൗഹൃദം പങ്കുവച്ച് സത്യന്‍ അന്തിക്കാട്

For All Latest Updates

TAGGED:

BIGG BOSS MALAYALAMAKHIL MARARCELEBRITY CONTROVERSYവൈറല്‍AKHIL MARAR ABOUT BIGG BOSS ENTRY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പേരിനുപോലും പ്രതിപക്ഷമുണ്ടായിട്ടില്ല; ഇതുവരെ കുലുങ്ങാത്ത ഇടതുകോട്ടയായി കരിവെള്ളൂർ പെരളം പഞ്ചായത്ത്

ബെവ്കോയ്ക്ക് 'പണി ' കൊടുത്ത് ഉപഭോക്താക്കൾ, പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾക്ക് 'സ്പോട്ട് റിട്ടേൺ '

കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിൻ്റെ കലണ്ടറില്‍ പ്രധാനമന്ത്രിക്കൊപ്പം കോഴിക്കോടുകാരി; കളിമണ്ണിനെ പ്രണയിച്ച് ബിദുല നേടിയത് മോദിയുടെ അഭിനന്ദനവും

നേതാക്കളില്ലാതെ സംഘടിക്കുന്ന യുവജന പ്രക്ഷോഭങ്ങള്‍; ജനാധിപത്യഭാവിക്ക് ഭീഷണിയോ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.