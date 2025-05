ETV Bharat / entertainment

കൊലപാതകവും മിസ്സിംഗും, പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പട്ടികയില്‍; കേരള ക്രൈം ഫയല്‍സ് 2 ട്രെയിലര്‍ ട്രെന്‍ഡിംഗില്‍ - KERALA CRIME FILES 2 TRAILER

Kerala Crime Files 2 Trailer ( Movie Poster )

By PTI Published : May 29, 2025 at 12:34 PM IST | Updated : May 29, 2025 at 12:42 PM IST 2 Min Read

പ്രേക്ഷകര്‍ ഇരുകരങ്ങളും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച മലയാളം വെബ്‌ സീരീസാണ് 'കേരള ക്രൈം ഫയല്‍സ്'. വെബ്‌ സീരീസിന്‍റെ രണ്ടാം സീസണ്‍ അണിയറയില്‍ ഒരുങ്ങുന്നുവെന്ന വാര്‍ത്ത വന്നതോടെ പേക്ഷകരും ആവേശത്തിലാണ്. ഇപ്പോഴിതാ 'കേരള ക്രൈം ഫയല്‍സ് 2' ട്രെയിലറാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധയാകര്‍ഷിക്കുന്നത്. ഒരു കേസിന്‍റെ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സംഭവവികാസങ്ങളാണ് രണ്ടാം സീസണും പറയുക എന്നാണ് ട്രെയിലര്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന. ഒരു കൊലപാതക കേസും, മിസ്സിംഗ് കേസും ഉള്‍പ്പെടുന്ന പുതിയൊരു കേസ് അന്വേഷണമാണ് ഒരു മിനിറ്റ് 53 സെക്കന്‍ഡ് ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള വീഡിയോയില്‍ കാണാനാവുക. ട്രെയിലര്‍ ഇപ്പോള്‍ യൂട്യൂബ് ട്രെന്‍ഡിംഗിലും ഇടംപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. യൂട്യൂബ് ട്രെന്‍ഡിംഗില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണിപ്പോള്‍ 'കേരള ക്രൈം ഫയല്‍സ് 2' ട്രെയിലര്‍. ഈ കേസില്‍ ഏതാനും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സംശയിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നാണ് ട്രെയിലര്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന. കൂടാതെ സീരീസിലെ പ്രധാന അഭിനേതാക്കളും ട്രെയിലറില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്.

