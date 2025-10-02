ETV Bharat / entertainment

"അത് ഭയപ്പെടുത്തുന്നത്..ഉറങ്ങാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ്, സ്വപ്‌നങ്ങളെ പിന്തുടര്‍ന്നപ്പോള്‍ പലതും നഷ്‌ടമായി"; ത്യാഗവ്യും രോഗാവസ്ഥയും വെളിപ്പെടുത്തി അജിത്

താന്‍ ഉറക്കക്കുറവ് മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടെന്നും ദിവസവും കുറച്ച് മണിക്കൂർ മാത്രമേ വിശ്രമം ലഭിക്കുന്നുള്ളൂവെന്നും അജിത്. ഉറക്കമില്ലായ്‌മ തന്‍റെ ജീവിതത്തെയും ബാധിച്ചെന്ന് താരം പറയുന്നു. സ്വപ്‌നങ്ങളെ പിന്തുര്‍ന്നപ്പോള്‍ കുടുംബത്തിലെ ചില നിമിഷങ്ങൾ നഷ്‌ടമായെന്നും താരം പറഞ്ഞു.

Ajith (Social media)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 2, 2025

തെന്നിന്ത്യയിലെ സൂപ്പര്‍ താരങ്ങളില്‍ ഒരാളാണ് അജിത് കുമാര്‍. സിനിമയില്‍ മാത്രമല്ല, റേസിംഗിലും താല്‍പ്പര്യമുള്ള വ്യക്‌തിയാണ് അജിത്. അടുത്തിടെ ബാഴ്‌സലോണ 24എച്ച് റേസില്‍ പങ്കെടുത്ത് നാലാം സ്ഥാനവും താരം നേടിയിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ താന്‍ നേരിടുന്ന ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കുറിച്ച് തുറന്നു പറയുകയാണ് താരം.

തന്‍റെ ഉറക്കമില്ലായ്‌മയും തന്‍റെ കുടുംബത്തിനൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാന്‍ കഴിയാത്തതിനെ കുറിച്ചുമാണ് താരം പറയുന്നത്. ഒരു പ്രമുഖ ദേശീയ മാധ്യമത്തിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് താരം ഇക്കാര്യം തുറന്ന് പറയുന്നത്.

താന്‍ ഉറക്ക കുറവ് മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ട് ദിവസവും കുറച്ച് മണിക്കൂർ മാത്രമേ തനിക്ക് വിശ്രമം ലഭിക്കുന്നുള്ളൂവെന്നും താരം വെളിപ്പെടുത്തി. "എനിക്ക് ഉറക്കക്കുറവുണ്ട്. ഉറങ്ങാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ്. ഉറങ്ങിയാലും നാല് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിയില്ല. വിമാനയാത്രകളിൽ പോലും, കഴിയുന്നത്ര വിശ്രമിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഈ ഉറക്കമില്ലായ്‌മ, സിനിമകളും വെബ് സീരീസുകളും കാണാൻ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിൽ നിന്നും എന്നെ തടഞ്ഞു,"അജിത് കുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

സ്വപ്‌നങ്ങളെ പിന്തുര്‍ന്നപ്പോള്‍ കുടുംബത്തിലെ ചില നിമിഷങ്ങൾ നഷ്‌ടമായെന്നും താരം പറഞ്ഞു. താന്‍ ചെയ്‌ത ത്യാഗങ്ങളെ കുറിച്ചും അജിത് മനസ്സ് തുറന്നു. തന്‍റെ കുടുംബത്തിനും മക്കളായ അനുഷ്‌കയ്‌ക്കും ആദിത്യയ്‌ക്കും ഒപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാന്‍ കഴിയാത്തത് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളും താരം പങ്കുവച്ചു.

അതേസമയം ഭാര്യ ശാലിനി നല്‍കുന്ന പിന്തുണയ്‌ക്ക് അജിത് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ഭാര്യ ശാലിനിയുടെ പിന്തുണയാണ് തന്‍റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നെടുംതൂൺ എന്നും അജിത് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം ഗുഡ് ബാഡ് അഗ്ലി ആണ് അജിത്തിന്‍റേതായി ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ റിലീസായ ചിത്രം. അധിക് രവിചന്ദ്രന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'എകെ64' എന്ന ചിത്രത്തില്‍ അഭിനയിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണിപ്പോള്‍ താരം.

ഉറക്കം മാത്രമല്ല അജിത് നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികള്‍. മത്സരബുദ്ധിയുള്ള ഒരു റേസ് ഡ്രൈവർ എന്ന നിലയില്‍ അദ്ദേഹത്തിന് തന്‍റെ കരിയറില്‍ നിരവധി ശാരീരിക തിരിച്ചടികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ദുബായ് 24 റേസിലുണ്ടായ അപകടത്തെ കുറിച്ചും താരം പങ്കുവച്ചു.

"അതിനുശേഷം, എനിക്ക് ഉണ്ടായ അപകടങ്ങളെ കുറിച്ച് ധാരാളം ആളുകൾ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ടീമിനോടോ ഡ്രൈവറോടോ ചോദിക്കൂ, അപകടങ്ങൾ മോട്ടോർസ്പോര്‍ട്‌സിന്‍റെ ഭാഗമാണെന്ന് അവർ പറയും. അതേ, ഇത് ഭയപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഈ കാറുകൾ ആ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു കാർ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്രൈവറുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് പ്രാഥമിക പ്രാധാന്യമുണ്ട്. മരണം സംഭവിക്കുന്നത് വളരെ അപൂർവമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, കാറിന്‍റെയും നിങ്ങളുടെയും പരിധികൾ മറികടക്കുമ്പോൾ, അപകടങ്ങളും സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്," അജിത് പറഞ്ഞു.

