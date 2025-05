ETV Bharat / entertainment

ബേബി ഗേളും ഡോള്‍ബി ദിനേശനും! കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്‍ ഒഴിഞ്ഞു, നിവിന്‍ പോളിക്ക് അവസരം.. - NIVIN PAULY NEXT MOVIE WITH THAMAR

Nivin Pauly ( Movie Poster )

നിവിൻ പോളിയുടേതായി അണിയറയില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് 'ബേബി ഗേള്‍'. അരുണ്‍ വര്‍മ്മ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ ആദ്യ ഷെഡ്യൂള്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് പൂർത്തിയായി. ത്രില്ലര്‍ മൂഡില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന സിനിമയുടെ അടുത്ത ഷെഡ്യൂള്‍ വൈക്കത്താണ്. രണ്ടാം ഷെഡ്യൂള്‍ ചിത്രീകരണത്തിന് ഇന്ന് (മെയ് 8) വൈക്കത്ത് തുടക്കമായി. 'ബേബി ഗേളി'ന്‍റെ ചിത്രീകരണം പുരോഗമിക്കവെ നിവിന്‍ പോളിയുടെ പുതിയ ചിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരമാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. താമര്‍ കെവി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'ഡോള്‍ബി ദിനേശന്‍' ആണ് നിവിന്‍റെ അടുത്ത ചിത്രം. 'ഡോള്‍ബി ദിനേശനി'ല്‍ കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്‍ ആയിരുന്നു നായകന്‍. എന്നാല്‍ അവസാന നിമിഷം കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്‍ ചിത്രത്തില്‍ നിന്നും പിന്‍മാറിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് നിവിന്‍ പോളി, താമറുമായി കൈകോര്‍ക്കുന്നത്. '1001 നുണകൾ' എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകനാണ് താമര്‍ കെവി. താമർ കെവി തിരക്കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് 'ഡോൾബി ദിനേശൻ'. സിനിമയില്‍ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറുടെ വേഷമാകും നിവിന്‍ പോളിക്ക് എന്നാണ് സൂചന. നേരത്തെ സിനിമയുടേതായി പുറത്തിറങ്ങിയ പോസ്‌റ്ററില്‍ നിവിന്‍ പോളി ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറുടെ വേഷത്തിലാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്.

