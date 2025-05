ETV Bharat / entertainment

'കണ്മണിയെ ഇത്രയധികം സ്നേഹിക്കണോ?' മാതൃദിനത്തില്‍ അമ്മ ചിന്തകളുമായി മുക്ത - MUKTHA ABOUT HER DAUGHTER KANMANI

മുക്തയും കണ്‍മണിയും ( Social Media )

അച്‌ഛനുറങ്ങാത്ത വീട് എന്ന സിനിമയിലൂടെ ജനശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയ നടിയാണ് മുക്ത. മലയാളം, തമിഴ് അടക്കമുള്ള തെന്നിന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ കരിയറിൻ്റെ തുടക്കകാലത്ത് തന്നെ മുൻ നിര നായികയാകാൻ മുക്തയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു. അഭിനയത്തിൽ സജീവമായി നിലനിൽക്കുന്നതിനിടെ 2015 ലായിരുന്നു വിവാഹം. ഗായിക റിമി ടോമിയുടെ സഹോദരൻ റിങ്കു ടോമിയാണ് മുക്തയുടെ ജീവിതപങ്കാളി. വിവാഹശേഷം അഭിനയത്തിൽനിന്ന് ഇടവേള എടുത്ത മുക്ത വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം വീണ്ടും പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലെത്തിയത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ആ വരവ് ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നില്ല. പോസ്‌റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ചിത്രത്തിലും വീഡിയോകളിലും കൂട്ടിന് മകൾ കണ്മണിയുമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മുക്തയ്ക്ക് ഉള്ളതിനേക്കാൾ ആരാധക വൃന്ദം മകൾ കണ്മണിയ്ക്കാണ്. പാട്ടും നൃത്തവും കുക്കിങ് വീഡിയോകളും വ്‌ളോഗുകളുമായി ഇരുവരും സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് പ്രിയങ്കരരാകുന്നു. 'പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവരേറെ വിമർശിക്കുന്നവരേറെ', സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടിൽ ലഭിക്കുന്ന കമൻ്റുകളോട് മുക്തയ്ക്ക് പോസിറ്റീവ് സമീപനം മാത്രം. അമ്മയും മകളുമായാൽ ഇങ്ങനെ വേണം... ഇതാണ് ജീവിതം... വീഡിയോകൾക്കും ഫോട്ടോകൾക്കും താഴെ ലഭിക്കുന്ന സർവസാധാരണമായ കമൻ്റുകൾ.. കൗതുകത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവരോടും അസൂയയോടെ നോക്കി കാണുന്നവരോടും മുക്തയ്ക്ക് പറയാൻ ഒന്നേയുള്ളൂ, സോഷ്യൽ മീഡിയ അല്ല ജീവിതം. വ്യക്തി താൽപര്യങ്ങൾക്കും ഫെമിനിസ്റ്റ് ചിന്തകൾക്കും അധിഷ്‌ഠിതമായി അമ്മ എന്ന വികാരത്തിൻ്റെ ഗ്രാഫ് മാറ്റിവയ്ക്കാൻ മുക്ത തയ്യാറല്ല. അമ്മ ആ വാക്കിൻ്റെ കടമയെയും ഉത്തരവാദിത്വത്തെയും മറന്നൊരു ജീവിതം തനിക്കില്ല. മാതൃദിനത്തിൽ ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം ചേരുകയാണ് മുക്ത.



നീയൊരു അമ്മയാകുമ്പോൾ പഠിക്കും



അമ്മമാർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ അളവ് എത്രത്തോളം ആണെന്ന് ഒരിക്കലും നിർവചിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എങ്കിലും പറയട്ടെ എൻ്റെയൊക്കെ തലമുറയിൽ പെട്ടവർ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ അമ്മ എന്ന സ്നേഹം, വികാരം അത്രയും തന്നെ ആഴത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്. അമ്മയും കുഞ്ഞും തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധത്തിൻ്റെ അളവിലും വൈകാരികമായ ഇടപെടലുകളിലും ഒരുപാട് മാറ്റം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സ്നേഹബന്ധത്തിൻ്റെ ആഴം ഒരു സ്കെയിൽ വച്ച് അളന്നെടുക്കാൻ ഞാനിപ്പോൾ തുനിയുന്നില്ല.



എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ ദിവസവും ലോക മാതൃദിനം ആണ്. കല്യാണം കഴിയുന്നതുവരെ അമ്മ എന്ന വാക്കിൻ്റെ വില എന്താണെന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ കുറുമ്പു കാണിക്കുമ്പോൾ 'നീയൊരു അമ്മയാകുമ്പോൾ പഠിക്കും' എന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്മ എന്നെ ശാസിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ അമ്മ മാത്രമല്ല ഒട്ടുമിക്ക മലയാളികളുടെയും അമ്മമാർ ഇതുപോലൊരു ഡയലോഗ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരവസരത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. നമ്മളോടൊക്കെ പറഞ്ഞു ജയിക്കാൻ അമ്മമാർ പറയുന്ന ഒരു പ്രയോഗം ആയിട്ട് മാത്രമേ അടുത്തകാലം വരെ ഞാൻ ഈ വാക്കുകളെ കരുതിയിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഞാനൊരു അമ്മയായപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അർഥവത്തായി തോന്നിത്തുടങ്ങി.



ഞാനൊരു അമ്മയായതിനുശേഷമാണ് എൻ്റെ അമ്മയോട് എനിക്ക് കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് തോന്നിത്തുടങ്ങിയത്. നമ്മളെയൊക്കെ വളർത്തി നേർവഴിക്ക് നടത്താൻ അവർ എത്രത്തോളം കഷ്‌ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു. കാരണം ഞാനും അതേ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണല്ലോ. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് പെരുമാറുന്നത്, സ്നേഹപ്രകടനം കാഴ്‌ചവയ്ക്കുന്നത്, ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാവും വലുതാകുമ്പോൾ അവർ നമ്മളോടും പെരുമാറുന്നത്. എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരുപാട് കുട്ടികളുടെ അമ്മമാർ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് 24 മണിക്കൂറും മക്കളുടെ കാര്യം നോക്കി ജീവിക്കാൻ ഒന്നും ആകില്ല. കുട്ടികൾ അവരവരുടെ കാര്യം നോക്കിക്കോളും. എനിക്കങ്ങനെ പറയാനോ ചിന്തിക്കാനോ സാധിക്കില്ല.



